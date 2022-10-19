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Новости Война
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В МИД ответили Китаю: Некорректно делать вид, что вы ничего не знаете об атаках дронов на Киев

київ,дрони

В МИД отреагировали на заявления Китая о том, что им неизвестно о российских атаках на Киев с использованием беспилотников.

Об этом в Facebook заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне сложно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно посылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине", – говорится в сообщении.

По словам Николенко, "притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно".

"Мы ожидаем более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", – добавил он.

Накануне в МИД Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибли пятеро гражданских, и призвали к "общей деэскалации".

Смотрите также: Украинский ЗРК "Оса" уничтожает дрон-камикадзе Shahed-136. ВИДЕО

Автор: 

Иран (1783) Китай (2946) МИД (6939) дроны (3872) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+42
"Он рассказывал, как ездил с делегацией писателей в Бухенвальд.
Лагерь расположен очень близко к городу, и Гранин понял, что горожане прекрасно видели дымящиеся трубы крематориев.
Он захотел пить, и пока ему в киоске наливали воду, спросил у продавщицы, как она себя чувствовала во время войны.
"Ах, что вы! - ответила она, - Мы же ничего не знали!"
"Но ведь вы видели дымящиеся трубы!"
"Нет. Не видели. Мы смотрели в другую сторону".
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19.10.2022 17:56
+42
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19.10.2022 18:13
+25
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19.10.2022 17:53
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Правила форума Совет форумчан
так кєтай це глибоке зажоппя! навіть далі Жмєрінки! до туди новини доходять з волами
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19.10.2022 17:52 Ответить
****** надо по Пекину сразу все узнают желательно суррогатной бимбочкой на 5/8 килотонн
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19.10.2022 19:08 Ответить
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19.10.2022 17:53 Ответить
Цікаво чи є якісь "вузькоокі" мавпи для більш наявної ілюстрації китайської позиції?
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19.10.2022 18:01 Ответить
не капризничайте ))))
эти тоже... как бы не сильно.... пучеглазые ))))))
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19.10.2022 18:03 Ответить
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19.10.2022 18:13 Ответить
Кумиры Хламидии отморозились?...
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19.10.2022 17:54 Ответить
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19.10.2022 18:13 Ответить
Він не "ара". Це мегрел. Мегрели це ті хто після розгрому хазарського каганату осіли в Грузії. Це "кавказькі жиди", які під волохатими шапками носили єрмолки.
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19.10.2022 18:16 Ответить
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19.10.2022 18:29 Ответить
SI!
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19.10.2022 19:21 Ответить
Може наступного разу треба якось підкорегувати Шахіда щоб він прямо по китайському посольству влупив? Вуха прочистить трохи глухуватим китайчатам.
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19.10.2022 17:54 Ответить
Той, хто вірить кєтайцям - довбоjob,. той, хто вірить комуністам кєтайцям - довjojob в кубі...
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19.10.2022 17:54 Ответить
Сферическом кубе в жидком вакууме.
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19.10.2022 19:40 Ответить
"Он рассказывал, как ездил с делегацией писателей в Бухенвальд.
Лагерь расположен очень близко к городу, и Гранин понял, что горожане прекрасно видели дымящиеся трубы крематориев.
Он захотел пить, и пока ему в киоске наливали воду, спросил у продавщицы, как она себя чувствовала во время войны.
"Ах, что вы! - ответила она, - Мы же ничего не знали!"
"Но ведь вы видели дымящиеся трубы!"
"Нет. Не видели. Мы смотрели в другую сторону".
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19.10.2022 17:56 Ответить
цікаво, кацапи б'ють по китайських інвестиціях?
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19.10.2022 17:57 Ответить
Опосередковано, економіка китаю нормально там стагнує...через те сі і токмачить пу - мов досить, закінчуй
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19.10.2022 18:00 Ответить
Досить, закінчуй - це що Си хоче сказати пу при тому виготовляючи дрони на яких іранці потім ліплять етикетки? А кацапи ще й перефарбовують вже дома. Что-би аканчатєльно запутать смішніх хахлов.
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19.10.2022 18:06 Ответить
КНР смотрит в другую строну...
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19.10.2022 17:58 Ответить
Не так давно товариш агрохімія і компанія захоплювалися китайськими товаришами, хотіли їх наслідувати... агрохімія ау.
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19.10.2022 17:59 Ответить
я би мельника андрія китайозам послом підсунув...
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19.10.2022 17:59 Ответить
Хай Арахамія з Лєнкой-скумбрієй їм пояснять як запеклі друзі....
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19.10.2022 18:00 Ответить
Китайців 1,7 млрд плюс 200 млн без паспортів

хтось замислився чим вони питаються кроме риса і черв'яков? СКІЛЬКІ з України їм іде сх продукції ?
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19.10.2022 18:04 Ответить
Я б на місці МЗС потролив би китайозів , відправивши посилкою оце -
.. .
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19.10.2022 18:05 Ответить
Китайці-мерзенні лицемірні покидьки...
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19.10.2022 18:06 Ответить
Лайно. Сране лайно, яке дуже швидко забуло як їх самих жучили колонізатори...
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19.10.2022 18:08 Ответить
сухумський Дава Агрохімія та інші зеленоморді членограї,так не думають! і щодо Саші-агрофюрера теж!
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19.10.2022 18:29 Ответить
В цих дронах є не тільки кітайський,а і український внесок! Нагадаю,що Янукович у 2011 році спрямував 20лярдів(~5 мільярдів $) у ГЛОНАС,які там встановлюють.
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19.10.2022 18:10 Ответить
Срані китайосі... Це вони дали добро путлєру на вторгнення.
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19.10.2022 18:12 Ответить
китай-це головний партнер головних зебілів країни!китай ******** корумповані влади країн
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19.10.2022 18:16 Ответить
Узкопленочные ********.Тогда и Нанкинской резни не было.Мы ж её не видели.
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19.10.2022 18:20 Ответить
Ясно що нічого не знають, я собі так думаю що вони ще й допомагали запчастинами та електронікою до тих дронів та ракет...
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19.10.2022 18:21 Ответить
І про Будапештський меморандум ні чого ні чули? згідно якого Україна відмовилась від третього в світі ядерного потенціалу бувшого СССР в замін на гарантії безпеки і теріторіальної цілосності і тоді Китай вітав це рішення , а тепер вітає війну, о така країна, яка на словах за припенення війни а на ділі підтримує війну, у любому випадку Китай у виграші тому що, чим більше РФ і Україна воюють між собою тим вони стають слабшими, а Китай сильнішим, дивишся і жадана Сибір сама відвалиться, так нехай не сподіваються Сибір відійде Україні, а в Москві пиво продаватимуть за гривні як тисячу років тому за Київської Русі.
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19.10.2022 18:21 Ответить
К сожалению, ничего в мире не изменилось. Слабые страны будут обьектом, а не субьектом. Правиттельство кравчука-кучмы совершили преступление, отдав ядерное оружие и разоружив армию в обмен на пустые бумажки стран-"гарантов", с одной из которых нам приходится воевать, теряя ежедневно лучших своих граждан. Было бы тактическое оружие способное ударить хотя бы на 500 км, никакой войны бы не было.
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19.10.2022 18:24 Ответить
причому,що цікаво: ні члени сімей цих 2 ган..донів,ні люди з іх оточення,ні люди,які висунулися в їх часи-жоден не постраждав ще у війні....
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19.10.2022 18:26 Ответить
Якщо не рахувати гуннів та монголо-татар (вони давно жили) то єдині 3 народи,які за всю історію не зробили іншим добра і на копійку: китайці,кацапи і пархаті....
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19.10.2022 18:24 Ответить
Косорилі ху**о піни і далі будуть вдавати, що вони не при ділі. Хоча кожній адекватній людині зрозуміло, що ні іран ні мордор не можуть виготовляти тонку електроніку, а в китаї її штампують по підвалах, хоч і поганої якості, але багато та дешево, а продають дорого. Сподіваємося, що Захід введе санкції проти цих хитрозроблених і вони будуть знову ганятися за горобцями,а не озброювати світових терористів.
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19.10.2022 18:28 Ответить
Мы тоже ничего не знаем о нападении Японии на Китай. Скорее всего, это китайцы сами напали на них.
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19.10.2022 18:31 Ответить
Нанкин? Какой ещё Нанкин? Этот тот, в котором произошло то же, что на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года, только в тысячи раз масштабнее. То есть, совершенно ничего, миллионы раз.
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19.10.2022 19:45 Ответить
Може в Китай газєти не доходять?
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19.10.2022 18:40 Ответить
Garry

рішення знайдено. антишахєд.
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19.10.2022 18:42 Ответить
Ще обколіть її всіма відомими вакцинами від ковіду, щоб потужній 5g сигнал глушив зв"язок дронів.
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19.10.2022 18:44 Ответить
Получается так - встретил китайца, дай пендаля и плюнь ему в харю и скажи что ни чего не видел. Справедливо? Уверен, что справедливо. Ещё бы им ни зёрнышка украинского что бы не перепало. Пускай летучих мышей жрут. С их какашками.
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19.10.2022 18:56 Ответить
Абхаз ***..е чмо повинен застрелитися після всього, що зробив для України.
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19.10.2022 19:15 Ответить
Т.е., правильно некоторые подозревают, шо в Шахедах из-под иранского хиджаба торчат китайские уши.
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19.10.2022 19:17 Ответить
Тобто коли весь світ кричав що кацапи нападуть , а "мудре керівництво" не бачило загрози то нічого , а от тепер як китайці мовчать про дрони , то гвалт (( Так може вони і досі великого ЗЕ слухають що ***** нє нападьот і в єго глазах мір ? ((
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19.10.2022 19:25 Ответить
Епоха Процвітання Китаю закінчилась.
Багато грошей Китай заборгував західним банкам, треба віддавати, а нічим, тепер будуть прикручувати гайки і потихенько переходити на радянський комунізм.
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19.10.2022 19:53 Ответить
Ради интереса глянул на парк ВВС Ирана, одна Турция может их уничтожить, я не говорю например о том Что может сделать Израиль США и страни Персидского залива, да Сами США влупили по заводу точечно и сказали єто не ми
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19.10.2022 19:59 Ответить
Ваще, моя твоя не понимай...
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19.10.2022 20:14 Ответить
Нам пора усвідомити що тоталітарний режим не може бути гуманним. Про який гуманізм і правду йдеться коли заходить мова про Китай?
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19.10.2022 21:04 Ответить
не на ту страну скинули атомные бомбы
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19.10.2022 21:14 Ответить
досить них умовляти не бачать нас не бачте їх. здоров злоров і все. навіщо перед їми бісер кидать.
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19.10.2022 22:37 Ответить
звісно, я не очікую від зелених піdарів розірвання дипвідносин з жовтошкірими комуняками... але як би чудово було б, якби кацапи розхєрачили китаяйську амбасаду шахедом або, краще калібром та повбивали усю тамтешню *******... от би радість була...
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19.10.2022 22:45 Ответить
 
 