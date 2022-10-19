В МИД ответили Китаю: Некорректно делать вид, что вы ничего не знаете об атаках дронов на Киев
В МИД отреагировали на заявления Китая о том, что им неизвестно о российских атаках на Киев с использованием беспилотников.
Об этом в Facebook заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне сложно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно посылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине", – говорится в сообщении.
По словам Николенко, "притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно".
"Мы ожидаем более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", – добавил он.
Накануне в МИД Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибли пятеро гражданских, и призвали к "общей деэскалации".
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эти тоже... как бы не сильно.... пучеглазые ))))))
Лагерь расположен очень близко к городу, и Гранин понял, что горожане прекрасно видели дымящиеся трубы крематориев.
Он захотел пить, и пока ему в киоске наливали воду, спросил у продавщицы, как она себя чувствовала во время войны.
"Ах, что вы! - ответила она, - Мы же ничего не знали!"
"Но ведь вы видели дымящиеся трубы!"
"Нет. Не видели. Мы смотрели в другую сторону".
хтось замислився чим вони питаються кроме риса і черв'яков? СКІЛЬКІ з України їм іде сх продукції ?
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рішення знайдено. антишахєд.
Багато грошей Китай заборгував західним банкам, треба віддавати, а нічим, тепер будуть прикручувати гайки і потихенько переходити на радянський комунізм.