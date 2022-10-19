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Обсудили поставки в Украину БМП, - Зеленский провел переговоры с главой МИД Греции Дендиасом

дендіас

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

В сообщении отмечается: "Глава государства обсудил с главой внешнеполитического ведомства Греции ключевые вопросы двустороннего взаимодействия: усиление поддержки Украины и санкционного давления на Россию, а также обеспечение консолидированной и жесткой реакции международного сообщества на преступления российского агрессора против нашего государства.

Отмечая последовательную поддержку со стороны Греции суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, Владимир Зеленский выразил благодарность греческому правительству и обществу за действенную помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией, прежде всего в оборонной сфере, а также за поддержку инициативы Украины о включении Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент высоко оценил решения и практические шаги Греции по поставке Украине боевых машин пехоты.

"Мы чувствуем эту поддержку. Хочу поблагодарить ваше общество за чрезвычайно теплое отношение греков к украинцам", – сказал он.

Владимир Зеленский особо отметил принципиальную и решительную позицию Греции при принятии решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз и выразил убеждение, что Афины и дальше будут поддерживать наше государство на пути европейской и евроатлантической интеграции.

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Президент проинформировал собеседника о последствиях ракетного террора со стороны России, стремящейся уничтожить критическую инфраструктуру Украины, прежде всего энергетическую, в преддверии зимы и начала отопительного сезона.

"Но враг не способен уничтожить волю нашего народа", – подчеркнул Глава государства и призвал Грецию активно приобщиться к восстановлению Украины, прежде всего, объектов энергетической сферы.

Владимир Зеленский и Никос Дендиас отдельно обсудили перспективы активизации межгосударственного взаимодействия на самом высоком уровне".

Автор: 

Греция (723) Зеленский Владимир (20271) Дендиас Никос (5)


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Топ комментарии
+11
Я немного таки извиняюсь, но вот это, небритое, в футболке за мой счёт, оно хоть знает, без суфлера, что такое БМП?
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19.10.2022 19:44
+9
На тобі, небоже, що мені негоже...
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19.10.2022 19:50
+8
а про микитася-татарова обговорювати нема що, неначасі
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19.10.2022 19:53
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Правила форума Совет форумчан
Я немного таки извиняюсь, но вот это, небритое, в футболке за мой счёт, оно хоть знает, без суфлера, что такое БМП?
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19.10.2022 19:44 Ответить
На тобі, небоже, що мені негоже...
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19.10.2022 19:50 Ответить
а про микитася-татарова обговорювати нема що, неначасі
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19.10.2022 19:53 Ответить
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19.10.2022 19:55 Ответить
а кто считает его президентом...?
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19.10.2022 19:57 Ответить
два афонских брата шлёпанцами обменялись...
потом заморылылсь благодарить друг друга...
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19.10.2022 19:58 Ответить
На переплавку? **** там "обговорювати"?
На жаль і переплавляти зараз вже особо немає де...
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19.10.2022 20:09 Ответить
Германия поставляет Греции свои БМП Marder чтобы Греция отдала Украине БМП-2, непонятно как хранившиеся и эксплуатировавшиеся... Это успех? И почему зеледент не говорит что это не благодаря европейской программе замены техники, а исключительно благодаря его усилиям? Нам бы эти БМП Marder были бы полезнее совковых БМП.
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19.10.2022 20:16 Ответить
цікаво,що Німеччина безкоштовно у 90-х передала Греції 500 шт БМП -1 (чеського виробництва).
греки більшу частину сплавили у Египет та Ірак. Україні планується передати від 40-100 машин.
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19.10.2022 20:41 Ответить
Ну так про это и разговор. На какого членистого пиптыка гордится получением совкового металлолома вместо современных и надежных машин. Это выглядит как стеклянные бусы для туземцев, которые их разглядывают в лучах солнца и радуются.
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19.10.2022 21:16 Ответить
Похоже контракт века по шуму гаму исходя. С греками стоит аккуратно--те ещё картежники. Там старье, беда в ином. Техобслуги не было совсем. С места хер смыкнется. Сразу на рем-заводы колонами. Хорошо если по весне первый за ворота завода пойдет в бой или хотя бы в строй.
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19.10.2022 20:26 Ответить
чудак...
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19.10.2022 20:58 Ответить
Їх краще залишити в Греції.
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19.10.2022 21:20 Ответить
І нахер нам ті "братські могили"?
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19.10.2022 21:36 Ответить
а шо греція більш не лиже рашці?
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19.10.2022 21:58 Ответить
 
 