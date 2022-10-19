Обсудили поставки в Украину БМП, - Зеленский провел переговоры с главой МИД Греции Дендиасом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

В сообщении отмечается: "Глава государства обсудил с главой внешнеполитического ведомства Греции ключевые вопросы двустороннего взаимодействия: усиление поддержки Украины и санкционного давления на Россию, а также обеспечение консолидированной и жесткой реакции международного сообщества на преступления российского агрессора против нашего государства.

Отмечая последовательную поддержку со стороны Греции суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, Владимир Зеленский выразил благодарность греческому правительству и обществу за действенную помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией, прежде всего в оборонной сфере, а также за поддержку инициативы Украины о включении Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент высоко оценил решения и практические шаги Греции по поставке Украине боевых машин пехоты.

"Мы чувствуем эту поддержку. Хочу поблагодарить ваше общество за чрезвычайно теплое отношение греков к украинцам", – сказал он.

Владимир Зеленский особо отметил принципиальную и решительную позицию Греции при принятии решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз и выразил убеждение, что Афины и дальше будут поддерживать наше государство на пути европейской и евроатлантической интеграции.

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Президент проинформировал собеседника о последствиях ракетного террора со стороны России, стремящейся уничтожить критическую инфраструктуру Украины, прежде всего энергетическую, в преддверии зимы и начала отопительного сезона.

"Но враг не способен уничтожить волю нашего народа", – подчеркнул Глава государства и призвал Грецию активно приобщиться к восстановлению Украины, прежде всего, объектов энергетической сферы.

Владимир Зеленский и Никос Дендиас отдельно обсудили перспективы активизации межгосударственного взаимодействия на самом высоком уровне".