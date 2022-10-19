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Новости Война
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Объявление Россией "военного положения" на оккупированных территориях не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, - МИД

мид

Указ президента РФ Владимира Путина о ведении "военного положения" на оккупированных территориях является очередным примером преступлений российского руководства против украинского государства.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Российская Федерация начала новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины.

"Объявление так называемого "военного положения" со стороны РФ имеет целью подавить сопротивление жителей Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, выступающих против российской оккупации. Даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по "аннексии" украинских территорий", - отметили в ведомстве.

Министерство констатировало, что указ Путина ничтожен и не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества.

"Несмотря на агонии режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей", - подчеркивается в заявлении.

Читайте также: Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в "ЛНР" и "ДНР"

МИД Украины призвал международных партнеров осудить намерение российских оккупационных администраций под видом так называемого "военного положения" лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека, а также незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и так называемую "мобилизацию".

МИД обратился также с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от варварских российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе.

Читайте также: Военное положение на оккупированных территориях - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России, - Данилов

Автор: 

МИД (6939) оккупация (10130) военное положение (507)


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Топ комментарии
+10
В Бєлгороді чогось загорілась якась підстанція.
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19.10.2022 19:50
+9
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19.10.2022 19:51
+9
Если уж и читать речи этой твари, начинать надо с 2000 г.
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19.10.2022 20:03
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В Бєлгороді чогось загорілась якась підстанція.
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19.10.2022 19:50 Ответить
Файно, знову палять
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19.10.2022 19:52 Ответить
Бавовнятко вийшло погуляти))
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19.10.2022 19:53 Ответить
У російському https://sprotyv.info/news/v-b%d1%94lgorodskij-oblasti-cholovik-pidirvavsya-na-mini/ Бєлгороді відбулося «відключення» трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапруження. Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області. Наразі дуже галасливе «відключення».
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19.10.2022 20:10 Ответить
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19.10.2022 20:11 Ответить
Та це путькIна грамота…
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19.10.2022 19:51 Ответить
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19.10.2022 19:51 Ответить
Нах вообще обращать внимание на ипонутое ху.ло. Если перечитать все что оно несёт с 14 года то можно свихнуться мозгами. ПНХ ху.ло и всё ************* стадо.
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19.10.2022 19:55 Ответить
Если уж и читать речи этой твари, начинать надо с 2000 г.
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19.10.2022 20:03 Ответить
в них касабів е така приказка мели емеля- твоя неделя
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19.10.2022 19:57 Ответить
Как сказал великий Черчилль "Это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала"

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19.10.2022 19:59 Ответить
даже наше мзс разгоняет бред ***** по сми..
игнор и тишина правильно.
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19.10.2022 20:02 Ответить
ПАРАДОКС!
Восемь лет Парашная ********* рассказывала, что Украина домбит бамбас и военного положения при этом ни кто на тех, оккупированных кацапами территориях не объявлял. Но вот Парашная ********* объявила про то, что это аннексированная территория, и тут на тебе, сразу военное положение. С чего бы это?
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19.10.2022 20:09 Ответить
19:42 ВИДЕО В Белгороде горит электроподстанция из-за *перекура* - СМИ
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19.10.2022 20:11 Ответить
А у них таджики
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19.10.2022 20:36 Ответить
пропоную , Президенту Зеленському, оголосити воєнний стан у прилеглих областях росії і білорусі
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19.10.2022 20:17 Ответить
Гарна ідея! Це був би сильний хід! Підтримую!
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19.10.2022 20:47 Ответить
какой опир они делали за 8 лет войны? Это предатели изначально и по сути. Это семена залетных кацапов, которые приехали в дома украинцев, которых вывезли или убили на кацапщине.
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19.10.2022 20:39 Ответить
 
 