Российские зеки в рядах армии РФ, получившие оружие, регулярно покидают подразделения и пытаются дезертировать, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о случаях дезертирства со стороны зеков, мобилизованных в России и отправленных в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных прибавило дополнительных проблем командованию. В частности, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию Российской Федерации. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальная - прибегла к бегству. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров".
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1.Це привід на шухере сквозонуть, причем куда хочешь, раствориться - без проблем.
2.У відповідності з "понятиями" служба и робота (а війна - це робота) на владу та офіцерів - западло.
3.Спробуй потім довести нашим зекам, що ти не вбив їх родичів (в окремих нас.пугктах, наприклад)
4.Спосіб рожитися за рахунок торгівлі зброєю, у т.ч.трофейно.
Висновок - ..........ну ви зрозуміли
......инстинкт самосохранения у зека на порядок лучше развит нежели даже у просто орка....... вот берут валыну и в бега......а там как карта ляжет.......
Серед СН та ОПЗЖ зрадників більше, ніж серед українських ув'язнених! Я в шоці!
сразу в ЕС ибо в РФ, то с побегом особо и не поживешь.
разве только в лесу каком, да до него добраться еще надо.
тем более системы распознавания лиц, сами тебя вычислят, вплоть до подъезда.
ибо бежать некуда, все граничащие страны выдадут.
ну а в лесу ты хер выживешь, если заранее не подготовишься и то без света и остального.
ибо любая связь - это палево.
магазин - аналогично. чужак в любом поселении - это сигнал в полицию.
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Да и вообще как ты с боевой зоны выйдешь и куда то доедешь...
и в Крым так же, они отрезаны.
на лодке только до Турции
да и то выдадут обратно
Система упростилась, с 4 октября.
Раньше то была граница в полном смысле.
Сказала, что стало быстрее и проще.
Выезжала еще 3 месяца назад, был полный контроль, как на границе государств.