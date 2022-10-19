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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские зеки в рядах армии РФ, получившие оружие, регулярно покидают подразделения и пытаются дезертировать, - Генштаб

тату,тюрма

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о случаях дезертирства со стороны зеков, мобилизованных в России и отправленных в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных прибавило дополнительных проблем командованию. В частности, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию Российской Федерации. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальная - прибегла к бегству. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров".

Смотрите также: Украинские бойцы взяли в плен российского зэка: "Статус - обиженный. Отбывал наказание в ИК-10 в Тверской области". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19129) Генштаб ВС (6234) заключение (170) зэки (75) дезертирство (331)


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Топ комментарии
+28
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19.10.2022 20:12
+24
И ждет Расею холодное лето 23-го
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19.10.2022 20:12
+17
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19.10.2022 20:23
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неправда! вони теж хочуть померти за путлера .. за унітаз..
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19.10.2022 20:04 Ответить
за парашу ))
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19.10.2022 20:09 Ответить
та то из-за отсутствия смазочных материалов...
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19.10.2022 20:07 Ответить
Так що вони не знали кого брали... Нє па панятіях у ніх служить
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19.10.2022 20:09 Ответить
тем более что "сучья война" это не выдумка
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19.10.2022 20:14 Ответить
Так це с самого початку зрозуміло всім.
1.Це привід на шухере сквозонуть, причем куда хочешь, раствориться - без проблем.
2.У відповідності з "понятиями" служба и робота (а війна - це робота) на владу та офіцерів - западло.
3.Спробуй потім довести нашим зекам, що ти не вбив їх родичів (в окремих нас.пугктах, наприклад)
4.Спосіб рожитися за рахунок торгівлі зброєю, у т.ч.трофейно.
Висновок - ..........ну ви зрозуміли
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19.10.2022 20:11 Ответить
И ждет Расею холодное лето 23-го
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19.10.2022 20:12 Ответить
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19.10.2022 20:12 Ответить
Єдина вимога до пакету 100% recykling ♻️
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19.10.2022 20:18 Ответить
.......а кто ж хочет стать последним звеном в пищевой цепочке?......
......инстинкт самосохранения у зека на порядок лучше развит нежели даже у просто орка....... вот берут валыну и в бега......а там как карта ляжет.......
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19.10.2022 20:16 Ответить
Это у них в хфильмах штрафбат за Родину , а на самом деле уголовники будут мочить самих рабсейских вояк, они то точно не zомбаки вяликой страны.
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19.10.2022 20:20 Ответить
У тих штрафбатах була половина "політичних", а тут - людський непотріб найвищого сорту.
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19.10.2022 20:29 Ответить
А тепер зеки будуть ходити по Росії та грабувати населення ті що повернуться
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19.10.2022 20:20 Ответить
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19.10.2022 20:23 Ответить
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19.10.2022 21:07 Ответить
Саме смішне те, що ув'язнені в Україні, що лишилися на тимчасово окупованих територях, шлють московитів вслід за кораблем, а московити з гулагу намагаються втекти "хоч тушкою, хоч чучелом"
Серед СН та ОПЗЖ зрадників більше, ніж серед українських ув'язнених! Я в шоці!
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19.10.2022 20:25 Ответить
Ага, зеки - как раз те, которые первыми добровольно войдут в чернозем!
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19.10.2022 20:26 Ответить
Может они просто назад домой хотят в зону.
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19.10.2022 20:28 Ответить
Цеж фарт -- шмаисери в руках - групами по чол. 15-- 20 і на рашку а там хто кого .
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19.10.2022 20:29 Ответить
якби ж то..їм Мосінки видають, одну на п'ятьох
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19.10.2022 20:58 Ответить
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19.10.2022 20:30 Ответить
Он уже давно вытер
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19.10.2022 20:48 Ответить
На фронті будуть пропадать групи озброєних зеків. Зате на просторах ********* будуть з'являтись нові районні адміністрації. І партійні осередки.
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19.10.2022 20:41 Ответить
Главное дать им калидор в крысм и пусть едут грабят, насилуют и убивают местное население. любая дестабилизация в крысму нам только на руку
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19.10.2022 20:53 Ответить
И напишуть на кресте..Могила💀 неизвестного дебила из ГУЛАГа путлера,,и споют гимн..Зековский...Владимирский централ, путлер Северный...🤣
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19.10.2022 21:22 Ответить
а куда дезертируют то ?
сразу в ЕС ибо в РФ, то с побегом особо и не поживешь.
разве только в лесу каком, да до него добраться еще надо.
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19.10.2022 21:53 Ответить
большой город - лучший лес, причем с ювелирками, банками и богатыми буратинами.
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19.10.2022 22:07 Ответить
там одни камеры, за сутки сотни раз попадешь.
тем более системы распознавания лиц, сами тебя вычислят, вплоть до подъезда.
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19.10.2022 22:11 Ответить
на то есть балаклавы и полный город жигулей.
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19.10.2022 23:13 Ответить
а в ЕС не получится - латвийские и эстонские погранцы застрелят сразу, финские - после выстрела в воздух.
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19.10.2022 22:11 Ответить
тогда не вижу смысла, бежать.
ибо бежать некуда, все граничащие страны выдадут.
ну а в лесу ты хер выживешь, если заранее не подготовишься и то без света и остального.
ибо любая связь - это палево.
магазин - аналогично. чужак в любом поселении - это сигнал в полицию.
----
Да и вообще как ты с боевой зоны выйдешь и куда то доедешь...
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19.10.2022 22:19 Ответить
в бандитском членинграде все свои, а в лесу выживают только рыбаки, и немного охотники. Но зеки не те, и не другие.
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19.10.2022 23:15 Ответить
Вот как ты с донецкой области выедешь, если там кордон пропускной ?
и в Крым так же, они отрезаны.

на лодке только до Турции
да и то выдадут обратно
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19.10.2022 23:28 Ответить
в Донецкой области КСП с погранцами и собаками?
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19.10.2022 23:36 Ответить
Не граница условная, досмотр документов. Выборочно грузов.
Система упростилась, с 4 октября.

Раньше то была граница в полном смысле.
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19.10.2022 23:43 Ответить
там одна большая дыра, и билет оттуда до самой мацквы или ******, да хоть до ****** - АКС74 (лучше АКС74У), короткоствол и пару гранат. Впрочем, зк об этом знают всё.
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19.10.2022 23:52 Ответить
У меня сестра из Марика, вот недавно с Канады вернулась.
Сказала, что стало быстрее и проще.
Выезжала еще 3 месяца назад, был полный контроль, как на границе государств.
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20.10.2022 00:12 Ответить
возле Шаровки контроля нет, в лесу переночевал, через тысячу метров от леса Р195, в обед уже в Воронеже, а к ночи в Саратове.
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20.10.2022 00:16 Ответить
она по М14 - Е58 ездит.
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20.10.2022 00:35 Ответить
а зк через границу с оружием могут идти везде, где им будет удобно.
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20.10.2022 00:38 Ответить
пущай идут, зайчиков для еды настреляют.
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20.10.2022 00:46 Ответить
нормальной еды они могут настрелять у кого угодно. И не только еды, но и одежды и средств передвижения.
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20.10.2022 00:52 Ответить
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19.10.2022 22:20 Ответить
Російські зеки в лавах армії РФ намагаються дезертувати ледве встигаючи за "плановою" втечею російської армії - командири звичайно попереду (а чим зеки гірші?).
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19.10.2022 22:56 Ответить
"Zереволюционеры" побігли "на родину" щоб взяти участь в "охороні Рубльовки"
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20.10.2022 00:17 Ответить
 
 