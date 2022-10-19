Президент Польши Дуда донес "очень четкую позицию" в разговоре с президентом Ирана по поставкам дронов в РФ

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонную беседу с президентом Ирана Раиси, в которой выразил свою негативную позицию по поставкам в РФ беспилотников иранского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РАР.

"Президент Дуда дал президенту Ирана "очень четкую позицию" по поводу сообщений о продаже беспилотников России", - отмечается в сообщении.

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