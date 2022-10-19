Президент Польши Дуда донес "очень четкую позицию" в разговоре с президентом Ирана по поставкам дронов в РФ
Президент Польши Анджей Дуда провел телефонную беседу с президентом Ирана Раиси, в которой выразил свою негативную позицию по поставкам в РФ беспилотников иранского производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РАР.
"Президент Дуда дал президенту Ирана "очень четкую позицию" по поводу сообщений о продаже беспилотников России", - отмечается в сообщении.
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+52 Alex Sav #513490
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+29 Ksenia VB
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+23 Nikolay Ivankov #508849
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Знайома риторика, чи не так?
іхньому керівнику . Треба поставити екс посла в Німеччині.
маємо створити Річ Посполиту нову:
конфедеративну державу Польщі, України та Литви
враховуючи несамовиту лють цих трьох народів до рашки, вона буде для неї ось цим:
кожного разу був шок від змін....
по доброму заздрю полякам: у них є розумний та патріотичний народ та відповідальна еліта (= шляхетна шляхта)
а зэ-лупа 90миллиардов в асфальт вкатает...вопрос кто воюет ?
німці - кастрована нація
сильно !
і ми, українці, теж випробували по самі вуса кацапську реальність !
вчора біля вирви від ракети на мосту Кличко розмовляв з поляками, ми сказали одні одному теж саме про що написав пан Президент:
українці та поляки надто добре знають катів-кацапів, щоб мати щодо них якісь ілюзії
хай живе Річ Посполита нова -
конфедеративна держава Польщі, України та Литви
https://www.newsru.co.il/mideast/19oct2022/iran_uav_116.html
Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Высший руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду, 19 октября, заявил: "Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными".
По словам генерал-майора Яхьи Рахима Сафави, занимающего пост военного советника Хаменеи, в настоящее время 22 страны проявляют интерес к приобретению иранских беспилотников.
Эти заявления прозвучали на фоне угроз со стороны стран Запада о введении против Ирана дополнительных санкций за продажу России беспилотников и других вооружений. Москва и Тегеран отрицают факт таких поставок. Но достоверно известно, что Иран уже поставил в РФ сотни или даже тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины (речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136).