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Президент Польши Дуда донес "очень четкую позицию" в разговоре с президентом Ирана по поставкам дронов в РФ

дуда

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонную беседу с президентом Ирана Раиси, в которой выразил свою негативную позицию по поставкам в РФ беспилотников иранского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РАР.

"Президент Дуда дал президенту Ирана "очень четкую позицию" по поводу сообщений о продаже беспилотников России", - отмечается в сообщении.

Читайте также: ЕС введет санкции против 8 человек из-за использования иранских беспилотников Россией, - Reuters

Автор: 

беспилотник (3565) Иран (1783) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+52
Респект пану Дуді!!
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19.10.2022 21:07
+29
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19.10.2022 21:58
+23
Думаю слово "kurwa" иранцы поймут на любом языке. А если они латиницей не понимают, то можно и арабицей: كوروة
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19.10.2022 21:15
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Респект пану Дуді!!
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19.10.2022 21:07 Ответить
маю надію що ото у чалмі та падштаніках все зрозуміло...
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19.10.2022 21:09 Ответить
сумніваюсь.. з ним треба на фарсі а Дуда спік інгліш
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19.10.2022 21:10 Ответить
якщо воно зрозуміло срущєго в чємодан,то Дуду думаю зрозуміло також...
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19.10.2022 21:12 Ответить
Думаю слово "kurwa" иранцы поймут на любом языке. А если они латиницей не понимают, то можно и арабицей: كوروة
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19.10.2022 21:15 Ответить
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19.10.2022 21:25 Ответить
А чому зе промовчав?
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19.10.2022 22:21 Ответить
При чому тут зе? То скотиняка дерьмак не позвонив, бо його папа йому так сказав.
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20.10.2022 07:24 Ответить
Висказав, що думав президенту Раісі про допомогу того раісі.
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19.10.2022 21:09 Ответить
и мини-юбку раисе наложным платежом...
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19.10.2022 21:10 Ответить
а нашефсё... не спромоглось?
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19.10.2022 21:13 Ответить
Назвал его сразу "курвой"?...
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19.10.2022 21:14 Ответить
Навіть йому сказав "пердоле"
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19.10.2022 21:16 Ответить
А там відповідь одна: "ета нє мьі", "а гдє ваши даказатєльства", "ваши даказатєльства - нє даказатєльства". Як і у справі збитого літака МАУ.
Знайома риторика, чи не так?
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19.10.2022 21:14 Ответить
Та який млять тих обрізаних вмовляти. Вони як і кацапи. Розбомбити б нахрєн їх...
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19.10.2022 21:14 Ответить
Виходить, що іноземцю народ України дорожче чим
іхньому керівнику . Треба поставити екс посла в Німеччині.
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19.10.2022 21:19 Ответить
позиція Дуди - "курва ти прикацаплена чалмата, брехлива" і додав - "пся крев".
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19.10.2022 21:27 Ответить
дякуємо, пане Аджей!

маємо створити Річ Посполиту нову:
конфедеративну державу Польщі, України та Литви

враховуючи несамовиту лють цих трьох народів до рашки, вона буде для неї ось цим:

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19.10.2022 21:30 Ответить
Вот же как бывает. За 20 лет, на наших глазах, рядом, этот народ взорвал, взлетел на высоту невероятную. Но одном взмахе, порыве, слета! Как там и были.
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19.10.2022 22:59 Ответить
бував в Польщі починаючи з 1992 р. -
кожного разу був шок від змін....

по доброму заздрю полякам: у них є розумний та патріотичний народ та відповідальна еліта (= шляхетна шляхта)
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19.10.2022 23:54 Ответить
Шкода, що наш, не може, навіть "донести чітку позицію"...
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19.10.2022 21:44 Ответить
Польша заключила соглашение с южнокорейской компанией Hawha Defence на приобретение 288 пусковых установок K239 Chunmoo
а зэ-лупа 90миллиардов в асфальт вкатает...вопрос кто воюет ?
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19.10.2022 21:48 Ответить
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19.10.2022 21:58 Ответить
Париж може і забув 1813 рік а Берлін 1945 зобов'язаний пам'ятати.
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19.10.2022 22:38 Ответить
Старі люди Німеччини приймають путіна як психічно хвору істоту з садистськими хибами
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19.10.2022 22:49 Ответить
це ви про Меркель, Штанмайєра та Шольца ?

німці - кастрована нація
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20.10.2022 00:05 Ответить
Але ви воюєте зброєю цієї нації,а ваш лідер веде тільки підсумки скільки знищено дякуючи асфальтовій епохи. Будьте обережні з образами донорів. Пихатість на пустому місці це вада.
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20.10.2022 01:08 Ответить
в точку, пане Анджей !!!!
сильно !
і ми, українці, теж випробували по самі вуса кацапську реальність !

вчора біля вирви від ракети на мосту Кличко розмовляв з поляками, ми сказали одні одному теж саме про що написав пан Президент:
українці та поляки надто добре знають катів-кацапів, щоб мати щодо них якісь ілюзії

хай живе Річ Посполита нова -
конфедеративна держава Польщі, України та Литви
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20.10.2022 00:04 Ответить
Дуда-человек и друг Украины.
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19.10.2022 22:14 Ответить
Все как фильме Огнем и мечем на козацкой раде - Президент Дуда чесна людина!...
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19.10.2022 22:30 Ответить
Аятолла Хаменеи: наши беспилотники теперь называют грозными

https://www.newsru.co.il/mideast/19oct2022/iran_uav_116.html
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Высший руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду, 19 октября, заявил: "Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными".

По словам генерал-майора Яхьи Рахима Сафави, занимающего пост военного советника Хаменеи, в настоящее время 22 страны проявляют интерес к приобретению иранских беспилотников.

Эти заявления прозвучали на фоне угроз со стороны стран Запада о введении против Ирана дополнительных санкций за продажу России беспилотников и других вооружений. Москва и Тегеран отрицают факт таких поставок. Но достоверно известно, что Иран уже поставил в РФ сотни или даже тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины (речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136).
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20.10.2022 00:05 Ответить
Один Дуда і має читку позицію...
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20.10.2022 06:45 Ответить
Вообщем, Раиса сыграла на кожанной Дуде!
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20.10.2022 13:08 Ответить
 
 