Госдеп США о "военном положении" на оккупированных территориях: "Россия прибегает к тактике отчаяния"
"Тактикой отчаяния" назвали в Государственном департаменте США объявление российского президента Путина о "военном положении" на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Никого не должно удивлять, что Россия прибегает к тактике отчаяния, пытаясь установить контроль в этих регионах. Правда в том, что Россия неугодна в этих регионах и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват украинской территории", - заявил заместитель спикера Госдепартамента Ведант Патель во время брифинга.
Он добавил, что несмотря на слова или действия Кремля "Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье - суверенная территория Украины", а Россия не имеет прав на эту территорию.
"Это украинская земля и Россия нагло нарушает украинскую территориальную целостность, суверенитет и Устав ООН", - подчеркнул Патель.
Напомним, ранее российский диктатор Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
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це тактика знищення інфраструктури України і створення гуманітарної кризи у масштабах країни
А Х-ло с начала вторжения ракетами лупит
И ему не нужно заводы от бомбежек в горах прятать
Филипп Филлипыч вы же просили ему отдельную палату в мавзолее чЛенина...,не?
Доктор,этого пациента не спасти..у него кроме Шизы...Сифилис мозга..ну типа чЛенин...,в 1921 году...
Филипп Филиппыч,так если он сифилитик,то как он создал Украину в1922 году,да ещё под новый год 30 декабря...
Доктор,не читайте с утра мавзолейных газет Правда и прочая Шизофрения...🤣
Любил это дерьмо до потери пульса..а весной 1921 года Гаммер выдал именной чек на миллион долларов для покупки хлеба на фамилия Ульянов...
Вы не поверите...чЛенин на этот лимон баксов закупил в братской Германии пулеметы винтовки и патроны,для защиты мирового пролетайрята...,а голод в 1921 году был ужасный..умирали вагонами...,штабелями...
Что делает сегодня путлер...?почти тоже что и мумия мавзолейная...
хламідія підкачав, тей любить спочатку мао, а вже потім *****..