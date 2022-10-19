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Новости Война
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Госдеп США о "военном положении" на оккупированных территориях: "Россия прибегает к тактике отчаяния"

путин,путін

"Тактикой отчаяния" назвали в Государственном департаменте США объявление российского президента Путина о "военном положении" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Никого не должно удивлять, что Россия прибегает к тактике отчаяния, пытаясь установить контроль в этих регионах. Правда в том, что Россия неугодна в этих регионах и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват украинской территории", - заявил заместитель спикера Госдепартамента Ведант Патель во время брифинга.

Он добавил, что несмотря на слова или действия Кремля "Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье - суверенная территория Украины", а Россия не имеет прав на эту территорию.

"Это украинская земля и Россия нагло нарушает украинскую территориальную целостность, суверенитет и Устав ООН", - подчеркнул Патель.

Читайте также: Объявление Россией "военного положения" на оккупированных территориях не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, - МИД

Напомним, ранее российский диктатор Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

Автор: 

Госдепартамент США (1824) россия (95420) США (26513) военное положение (507)


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Топ комментарии
+12
До тактики "опущенців". Весь світ побачив чого варта "вторая армія у світі".
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19.10.2022 21:09
+9
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19.10.2022 21:24
+9
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19.10.2022 21:47
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Правила форума Совет форумчан
Да ні вони просто ₴бануті та клеють дурня
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19.10.2022 21:08 Ответить
А нам плевать ‼️Гитлер №2 ,сралин №2 ,Чекатило № 2 ,Усама бен Ладен№ 2 - будет УТИЛИЗИРОВАН‼️
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19.10.2022 21:30 Ответить
тече розпач по лабутенах путена
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20.10.2022 01:59 Ответить
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20.10.2022 02:50 Ответить
До тактики "опущенців". Весь світ побачив чого варта "вторая армія у світі".
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19.10.2022 21:09 Ответить
я б не назвав тактикою відчаю тисячі дронів і ракет які наросія отримає від ірану...
це тактика знищення інфраструктури України і створення гуманітарної кризи у масштабах країни
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19.10.2022 21:10 Ответить
Не нагнетай , справимся . Думаю , что у тебя есть электричество и интернет , если панику пишешь .
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19.10.2022 21:19 Ответить
може й не відчаю, але нацисти в 1944 році також почали бомбити Лондон ракетами, коли зрозуміли, що війна програна
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19.10.2022 21:20 Ответить
У нацистов они в 1944 только начали производится масштабно

А Х-ло с начала вторжения ракетами лупит

И ему не нужно заводы от бомбежек в горах прятать
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19.10.2022 21:34 Ответить
свіженьке та заслане напляшкове
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19.10.2022 21:27 Ответить
Ботоксному, напевно, дуже образливо дивитись на те, як знижується ранг тих, хто вимушений відповідати на його ідіотизми. Сподіваюсь, що через деякий час він буде згадувати відповідь заступника речника Держдепартаменту майже як власну коронацію
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19.10.2022 21:23 Ответить
Когда уже кремлевских дурачков усыплять будем?
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19.10.2022 21:24 Ответить
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19.10.2022 21:24 Ответить
держдеп, замість того щоб знищити йбануте керівництво русні, спостерігає як русня вбиває і руйнує країну в центрі європи.
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19.10.2022 21:30 Ответить
Доктор Борменталь,вы куда поселили больного Шизофреника путлера?
Филипп Филлипыч вы же просили ему отдельную палату в мавзолее чЛенина...,не?
Доктор,этого пациента не спасти..у него кроме Шизы...Сифилис мозга..ну типа чЛенин...,в 1921 году...
Филипп Филиппыч,так если он сифилитик,то как он создал Украину в1922 году,да ещё под новый год 30 декабря...
Доктор,не читайте с утра мавзолейных газет Правда и прочая Шизофрения...🤣
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19.10.2022 21:32 Ответить
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19.10.2022 21:38 Ответить
Це вже не тактика, це ендшпіль. Далі шах і мат кремльовському сцарьку
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19.10.2022 21:34 Ответить
Миллиардер из США Арманд Гаммер спасал СССР до последнего цента...
Любил это дерьмо до потери пульса..а весной 1921 года Гаммер выдал именной чек на миллион долларов для покупки хлеба на фамилия Ульянов...
Вы не поверите...чЛенин на этот лимон баксов закупил в братской Германии пулеметы винтовки и патроны,для защиты мирового пролетайрята...,а голод в 1921 году был ужасный..умирали вагонами...,штабелями...
Что делает сегодня путлер...?почти тоже что и мумия мавзолейная...
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19.10.2022 21:43 Ответить
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19.10.2022 21:47 Ответить
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19.10.2022 22:42 Ответить
Всем нравится город Урюпинск. Может я чего-то не понимаю
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19.10.2022 23:43 Ответить
Путина никто не любит, его задача: піти в садочок и наїстись черв'ячків.
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19.10.2022 21:55 Ответить
садочки семирамиды самое то
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19.10.2022 22:07 Ответить
ну чому ж ніхто - опа так вся.
хламідія підкачав, тей любить спочатку мао, а вже потім *****..
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20.10.2022 03:40 Ответить
 
 