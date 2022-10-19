Госдеп США о "военном положении" на оккупированных территориях: "Россия прибегает к тактике отчаяния"

"Тактикой отчаяния" назвали в Государственном департаменте США объявление российского президента Путина о "военном положении" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Никого не должно удивлять, что Россия прибегает к тактике отчаяния, пытаясь установить контроль в этих регионах. Правда в том, что Россия неугодна в этих регионах и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват украинской территории", - заявил заместитель спикера Госдепартамента Ведант Патель во время брифинга.

Он добавил, что несмотря на слова или действия Кремля "Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье - суверенная территория Украины", а Россия не имеет прав на эту территорию.

"Это украинская земля и Россия нагло нарушает украинскую территориальную целостность, суверенитет и Устав ООН", - подчеркнул Патель.

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Напомним, ранее российский диктатор Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.