Офис Президента предупредил о возможных временных отключениях электричества по всей Украине 20 октября

В четверг, 20 октября, по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией.

Об этом в эфире телемарафона на Суспільному заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что провели совещание вместе с Минэнерго и всеми руководителями ОВА. Завтра будет достаточно трудный день для всей страны. По всей территории, не одновременно, будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией", - отметил чиновник.

Тимошенко подчеркнул, что отключения в течение дня следует ожидать во всех областях Украины.

"Это касается каждой области. Просим украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7 до 23 часов", - заявил чиновник.

По его словам, в первую очередь ограничения будут касаться предприятий и заводов.

"Но, если нам будет недостаточно электроэнергии в целом по стране, будут веерные отключения по всей территории. И это будет относиться и к населению также", - добавил заместитель руководителя ОП.

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