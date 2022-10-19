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Новости Война
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Офис Президента предупредил о возможных временных отключениях электричества по всей Украине 20 октября

енергетика

В четверг, 20 октября, по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией.

Об этом в эфире телемарафона на Суспільному заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что провели совещание вместе с Минэнерго и всеми руководителями ОВА. Завтра будет достаточно трудный день для всей страны. По всей территории, не одновременно, будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией", - отметил чиновник.

Тимошенко подчеркнул, что отключения в течение дня следует ожидать во всех областях Украины.

"Это касается каждой области. Просим украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7 до 23 часов", - заявил чиновник.

По его словам, в первую очередь ограничения будут касаться предприятий и заводов.

"Но, если нам будет недостаточно электроэнергии в целом по стране, будут веерные отключения по всей территории. И это будет относиться и к населению также", - добавил заместитель руководителя ОП.

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Автор: 

энергетика (2554) Тарифы на электроэнергию (2163) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+25
не вдарить, на Грушевського перед кабміну 50 чоловік та техніка брусчатку міняють....

зміцнюють оборону Києва
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19.10.2022 21:44
+25
Заступник Верховного Завгоспа коментує стан енергетики в країні? А де відповідний міністр? Готує до пресконференції прибиральницю бабу Маню? Що коїться на печерських пагорбах? Рейтинг падає, передвиборча агітація "єдиного аналу" не дає результатів?
Давайте вже абдристовича - на нього у людей вже стійкий рефлекс створився: або заспокійливе, або блювотне (останнє, як на мене, частіше)
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19.10.2022 21:46
+20
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19.10.2022 21:52
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инфо-помойка
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20.10.2022 00:07 Ответить
ОПудали проспали літо, бубоніли із відосіків, вішали лопшину що все підконтролем і нічого не робили, а тепер вилізли із заявами, що знайшли найпростіше рішення - "нарід ану бігом повимикайте все бо це єдиний вихід сьогодні"!
Ну ми звісно ж повимикаємо, але це не вихід, точніше тимчасовий вихід бо далі буде ще гірше!
І знову ті самі граблі - владу, як це було і до 24го про повномаштабне вторгнення, поперджували, що будуть бити по енергетичній інфарстркуктурі! Відмахнулися!
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20.10.2022 00:41 Ответить
Схоже, електроенергію виробляють з навозу!
Бо це єдине, шо може поєднувати енергетику с зелайном.
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20.10.2022 03:57 Ответить
Що таке "ОП"?
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20.10.2022 10:25 Ответить
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