Офис Президента предупредил о возможных временных отключениях электричества по всей Украине 20 октября
В четверг, 20 октября, по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией.
Об этом в эфире телемарафона на Суспільному заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что провели совещание вместе с Минэнерго и всеми руководителями ОВА. Завтра будет достаточно трудный день для всей страны. По всей территории, не одновременно, будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией", - отметил чиновник.
Тимошенко подчеркнул, что отключения в течение дня следует ожидать во всех областях Украины.
"Это касается каждой области. Просим украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7 до 23 часов", - заявил чиновник.
По его словам, в первую очередь ограничения будут касаться предприятий и заводов.
"Но, если нам будет недостаточно электроэнергии в целом по стране, будут веерные отключения по всей территории. И это будет относиться и к населению также", - добавил заместитель руководителя ОП.
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Ну ми звісно ж повимикаємо, але це не вихід, точніше тимчасовий вихід бо далі буде ще гірше!
І знову ті самі граблі - владу, як це було і до 24го про повномаштабне вторгнення, поперджували, що будуть бити по енергетичній інфарстркуктурі! Відмахнулися!
Бо це єдине, шо може поєднувати енергетику с зелайном.