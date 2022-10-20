РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12525 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 231 28
Госдепартамент США (1628) поддержка (517)

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов в Конгресс, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

держдеп

Поддержка Украины, которую обеспечивает сейчас администрация США, останется незыблемой при любой политической конфигурации, которая сложится в Конгрессе после выборов.

Об этом заявил на брифинге заместитель представителя Госдепартамента США Ведан Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная. И мы будем продолжать принимать меры и делать все возможное, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность", - подчеркнул официальный представитель Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможные позиции для Украины за столом переговоров, хотя бы этот переговорный процесс начался бы.

Пател также проинформировал, что Госдепартамент регулярно контактирует с Конгрессом по вопросам, связанным с внешней политикой и национальной безопасностью – как с демократическим большинством, так и с республиканским меньшинством.

Также читайте: Госдеп США о "военном положении" на оккупированных территориях: "Россия прибегает к тактике отчаяния"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Ядерна зброя ГАРАНТІЯ безпеки. хоч в сша республіканці чи мексіканці. кучма герой росіі зробив свою добру справу та отримав за це гроші (продал країну). Треба виправляти його помилку\, поки це можливо. Для ядерної зброї все є, технологія, спеціалісти, устаткування. Уран235, Плутоній, Дейтерій. Все засекретити нікого не слухати. Пішли всі нах. Поки що робити брудні плутонієві боєзаряди для ракет навсяк випадок як що путін зробить щось що не треба робити. щоб знали добре росіі не буде.
показать весь комментарий
20.10.2022 06:18
+4
Голосование было не против помощи, а против бюджета американского в целом
показать весь комментарий
20.10.2022 02:23
+4
завтра Конгрес республіканьский? - допомога Україні поступово в нуль.
показать весь комментарий
20.10.2022 03:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотелось бы верить , но судя из последнего голосования за помощь Украине когда 201 республиканец проглосовал против, в это верится слабо.
показать весь комментарий
20.10.2022 02:21 Ответить
Голосование было не против помощи, а против бюджета американского в целом
показать весь комментарий
20.10.2022 02:23 Ответить
завтра Конгрес республіканьский? - допомога Україні поступово в нуль.
показать весь комментарий
20.10.2022 03:14 Ответить
Oh really? Is that what the Prophet told us?
Barack Obama Suggests the US Should Define the Limit of Its Support for Ukraine Oct 18
показать весь комментарий
20.10.2022 03:52 Ответить
stay put and you will see.
показать весь комментарий
20.10.2022 03:58 Ответить
We already saw it in 2014. Blankets and warm wishes from that affirmative action fraudster. I frigging saw it first hand on Penn Ave in September that year.
показать весь комментарий
20.10.2022 04:01 Ответить
stay put wide-open-mouth....
just stay put.
показать весь комментарий
20.10.2022 04:08 Ответить
McCarthy signals GOP-led House likely to oppose more aid to Ukraine

Updated October 18, 2022 at 2:36 p.m.
October 18, 2022 at 1:05 p.m. EDT

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/10/18/house-republicans-ukraine-mccarthy/
показать весь комментарий
20.10.2022 03:24 Ответить
Треба бути зовсім далеким від американської політики щоб не розуміти чому так проголосували.
показать весь комментарий
20.10.2022 03:48 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 04:02 Ответить
you are in it of course 😂
показать весь комментарий
20.10.2022 04:03 Ответить
не впевнений...
республіканці протрампізувалися, як наче тільки непритомного і чекали.
чим це загрожує Україні пояснювати, чи не треба?
показать весь комментарий
20.10.2022 03:07 Ответить
4 роки непритомного і від Гранд Олд Парти лишилося саме руде лайно.
показать весь комментарий
20.10.2022 03:11 Ответить
Вчергове нагадування громадянам України - уникайте демонстрації будь якої прихильності до жодної з американських політичних партій. В Америці вистачає ізоляціоністів як ліваків на чолі з лауреатом Нобелевської премії авансом Бараком Хусейновичем Обамою та нью-йоркськими прогресивними соціалістами так і умовно-правих на чолі з Трампом і МакКоннелом.
Одначе вони погоди не роблять і робити не будуть, оскільки симпатії більшості американського суспільства на боці українців.
показать весь комментарий
20.10.2022 03:58 Ответить
well, you are getting smarter but not enough
показать весь комментарий
20.10.2022 04:21 Ответить
I have zero interest in your opinion.
показать весь комментарий
20.10.2022 04:22 Ответить
really?
показать весь комментарий
20.10.2022 04:24 Ответить
no English from this point...
this is Ukrainian site and don't try to politician out of yourself..
freaking funny all this...
показать весь комментарий
20.10.2022 04:28 Ответить
try to *make" politician
показать весь комментарий
20.10.2022 04:30 Ответить
remind yourself not to be something that smells bad...
показать весь комментарий
20.10.2022 04:22 Ответить
Хотілося б у це вірити. Втім, час покаже...
показать весь комментарий
20.10.2022 11:09 Ответить
кловану би ще одне додаткове звено на цеп гетьманьску,
що б вже до пят....
бо величезний і аграмедний, а от з цепом щось не то, по неголеному бородьку бье - замалий...
показать весь комментарий
20.10.2022 04:55 Ответить
Ядерна зброя ГАРАНТІЯ безпеки. хоч в сша республіканці чи мексіканці. кучма герой росіі зробив свою добру справу та отримав за це гроші (продал країну). Треба виправляти його помилку\, поки це можливо. Для ядерної зброї все є, технологія, спеціалісти, устаткування. Уран235, Плутоній, Дейтерій. Все засекретити нікого не слухати. Пішли всі нах. Поки що робити брудні плутонієві боєзаряди для ракет навсяк випадок як що путін зробить щось що не треба робити. щоб знали добре росіі не буде.
показать весь комментарий
20.10.2022 06:18 Ответить
Немає головного - бабла.
показать весь комментарий
20.10.2022 08:05 Ответить
... если поднимаеться данная тема, то, учитывая "толерантный" тип мышления /когда все могут поразворачивать в посылах/ становиться немного страшновато... тем более говорит представитель в высшем органе США от провладной критической структуры, которая может уступить мандаты конкурентам...
показать весь комментарий
20.10.2022 08:12 Ответить
Ну а кто тут зраду разводил в месте с политико
показать весь комментарий
20.10.2022 11:15 Ответить
Трамп вже списаний крендель. Але ще хорохориться, як мачо в борделі. Політико завуальовано тягне масть за нього, бо на зорі утворення від трампа надходили грошики. Влітку там постійно цитували агрохімію. Ну як не вбити клин. Хоча саме республіканці витягнули ідею лендлізу. В стані демократів більше антипатиків до України, особливо клінтонівське крило, в особі бувшого секретаря Хілларі Саллівена та Пелосі.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:40 Ответить
 
 