США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов в Конгресс, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поддержка Украины, которую обеспечивает сейчас администрация США, останется незыблемой при любой политической конфигурации, которая сложится в Конгрессе после выборов.
Об этом заявил на брифинге заместитель представителя Госдепартамента США Ведан Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная. И мы будем продолжать принимать меры и делать все возможное, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность", - подчеркнул официальный представитель Госдепа.
По его словам, Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможные позиции для Украины за столом переговоров, хотя бы этот переговорный процесс начался бы.
Пател также проинформировал, что Госдепартамент регулярно контактирует с Конгрессом по вопросам, связанным с внешней политикой и национальной безопасностью – как с демократическим большинством, так и с республиканским меньшинством.
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Barack Obama Suggests the US Should Define the Limit of Its Support for Ukraine Oct 18
just stay put.
Updated October 18, 2022 at 2:36 p.m.
October 18, 2022 at 1:05 p.m. EDT
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/10/18/house-republicans-ukraine-mccarthy/
республіканці протрампізувалися, як наче тільки непритомного і чекали.
чим це загрожує Україні пояснювати, чи не треба?
Одначе вони погоди не роблять і робити не будуть, оскільки симпатії більшості американського суспільства на боці українців.
this is Ukrainian site and don't try to politician out of yourself..
freaking funny all this...
що б вже до пят....
бо величезний і аграмедний, а от з цепом щось не то, по неголеному бородьку бье - замалий...