США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов в Конгресс, - Госдеп

Поддержка Украины, которую обеспечивает сейчас администрация США, останется незыблемой при любой политической конфигурации, которая сложится в Конгрессе после выборов.

Об этом заявил на брифинге заместитель представителя Госдепартамента США Ведан Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная. И мы будем продолжать принимать меры и делать все возможное, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность", - подчеркнул официальный представитель Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможные позиции для Украины за столом переговоров, хотя бы этот переговорный процесс начался бы.

Пател также проинформировал, что Госдепартамент регулярно контактирует с Конгрессом по вопросам, связанным с внешней политикой и национальной безопасностью – как с демократическим большинством, так и с республиканским меньшинством.

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