Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине, - Резниченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры.
Есть серьезные разрушения. Работают все службы.
Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в остальных районах ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.
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