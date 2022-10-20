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Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Ночью оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры.

Есть серьезные разрушения. Работают все службы.

Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных районах ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

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А до Зєлі/гетьманцева маленькі альтернативні електростації росли як гриби після дощу! Тепер - пусте скиглення щовечора...
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20.10.2022 08:04 Ответить
Я не прихильник зелі-гетьманцевих але перед тим як розповідати про "маленькі альтернативні" поцікавтесь як вони працюють. Без напруги в мережі ніяк. І шкоди від них більше ніж користі. Мало того що мовний зелений тариф їм виплачують з нашого кармана то ще і напругу завищують щоб побільше вкачать і зеленоцентів отримать. Треба було ПВО біля центрів критичної інфраструктури розміщувати а не скляні мости та раду берегти. Довбані асфальтувальники.
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20.10.2022 08:29 Ответить
Порядком надоело! Пора по ноль их ТЭЦ до каких дотянуться можно. Мы не терпилы!
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20.10.2022 08:33 Ответить
Согласен,так расскажи это янелоху-бонэвтику
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20.10.2022 10:04 Ответить
 
 