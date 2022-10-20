Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине, - Резниченко

Ночью оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры.

Есть серьезные разрушения. Работают все службы.

Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных районах ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

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