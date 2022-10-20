Россияне за сутки убили 1 мирного жителя Донетчины. Обнаружены тела 12 гражданских, погибших во время оккупации. ИНФОГРАФИКА
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За 19 октября россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области. Правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых во время оккупации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 19 октября россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Заречном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 8 в Лимане, 2 в Новоселовке и 2 в Сосновом.
Еще 5 человек за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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