Россияне за сутки убили 1 мирного жителя Донетчины. Обнаружены тела 12 гражданских, погибших во время оккупации. ИНФОГРАФИКА

За 19 октября россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области. Правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых во время оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 19 октября россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Заречном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 8 в Лимане, 2 в Новоселовке и 2 в Сосновом.

Еще 5 человек за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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