Иран направит на территорию РФ инструкторов по использованию БПЛА "Shahed-136" и "Arash-2", - Генштаб ВСУ

Иран поможет России готовить операторов не только для "Shahed-136", но и для дронов "Arash-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ.

"По предварительной информации, руководство Ирана и Российской Федерации договорилось о направлении на территорию Российской Федерации советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА "Shahed-136" и перспективных БПЛА "Arash-2"", - говорится в сообщении.

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