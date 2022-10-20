РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12398 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 352 69
война (47303) Генштаб ВС (4365) Иран (1561) дроны (2201)

Иран направит на территорию РФ инструкторов по использованию БПЛА "Shahed-136" и "Arash-2", - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

shahed,шахед

Иран поможет России готовить операторов не только для "Shahed-136", но и для дронов "Arash-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ.

"По предварительной информации, руководство Ирана и Российской Федерации договорилось о направлении на территорию Российской Федерации советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА "Shahed-136" и перспективных БПЛА "Arash-2"", - говорится в сообщении.

Читайте: Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Україна перетворюється в полігон з живими манекенами для випробування зброї. По ній можна стріляти всім, але от Україні по оркостану/бульболенду заборонено, а то ***** роздратуємо. І також не можна надавати ******* танків, далекобійних ракет, ударних безпілотників по тій-же причині. Звучить просто шикарно.
показать весь комментарий
20.10.2022 08:56
+9
20 млрд. долл грошей вже дали - можна було закупити ************ верстати, збудувати цілу підземну промисловість, за такі гроші, а не розкидати чинушам, бюджетникам на десятки тис зарплати та премій. Ніхто ракети не надасть, самим варто пробувати виробляти ось вже 9 міс війни, Україні знову нічим відповісти на рашистський терор і винних немає.
показать весь комментарий
20.10.2022 09:04
+7
Ну да это офигенно нам поможет.Тут инструкторов валить надо.
показать весь комментарий
20.10.2022 08:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікава інфа про Іран - як Україна допомагала Ірану обходити санкцііі

МИКОЛА ДАВИДЮК

Ізраїль стає на бік України? / Наслідки для Ірану / Китай розділить Росію

https://youtu.be/ooO7Iu7TN_g
показать весь комментарий
20.10.2022 08:56 Ответить
а я не удивляюсь , рашисты уже планируют захватить весь мир. Во что сегодняя выдал Спермоусов :" Вижу горы и долины, вижу реки и поля - это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас"
показать весь комментарий
20.10.2022 09:08 Ответить
Не звертайте увагу на усіляких довбнів та психічно хворих.
показать весь комментарий
20.10.2022 09:38 Ответить
Я не можу не звертати уваги на всяких хворих. Це моя професія-звертати на них увагу.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:12 Ответить
Так Ви звертайте, але постити тут усяке лайно непотрібно. Кому цікаво той вже слухав цього декламатора. До речі, вірш той не його.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:34 Ответить
Не знала що це не його Перл. Але якщо ви це вже чули, то я бачу, що інші люди ще не чули, судячи тому, що вони ставлять лайки. І давайте забудемо про це лайно.
показать весь комментарий
21.10.2022 01:24 Ответить
Спермоусов - близнюк фєкала Нєдоросії Паші Губарєва, такий же ідіот.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:35 Ответить
клоун не хоче розірвати дипломатичні відносини з фашистським іраном? Чого ця тварина чекає?
показать весь комментарий
20.10.2022 08:41 Ответить
Ну да это офигенно нам поможет.Тут инструкторов валить надо.
показать весь комментарий
20.10.2022 08:45 Ответить
ахаха, нквд-истским. ты совок что ли? Муссолини то тут при чем? в Иране вроде же как религиозный курятник, а не демократия, как в Италии? фошист блин
показать весь комментарий
20.10.2022 08:45 Ответить
зедерьмачье пару дней назад ПЕРЕСЛЛАЛО Ирану ,пособнику рашистов ТЫСЯЧИ ТОНН КУКУРУЗЫ
показать весь комментарий
20.10.2022 09:30 Ответить
Можно подумать это не иранцы "тренируются" с территории Белороссиянии. им как раз интересно это. вот бы прожарить пару десятков ишаков прямо там. Зеля или Ермак еще и отношения не разорвали(стопроцентов ждут, может принесут чемоданчик? ну, с баблом, а не из-под Пуйла), им то как раз похрен - вон, кукурузу в августе продавали в Иран, а Иран тогда же.... - дроны в рашку шоб убивать тех кто кукурузу производит..(!!!) Это где такое видано? Или опять разведки Запада "всеврали"? Ага, и - Шольц, синьор, мсье, я не понял, а чо мы не в НАТО то, а?
тьху!
показать весь комментарий
20.10.2022 08:44 Ответить
ИРАН ПРОДАЁТ РАШЕ БЕСПИЛОТНИКИ ???

‼️‼️Иран стал крупнейшим поставщиком киви в Украину в 2021 году

«Иранская сторона выразила заинтересованность в увеличении поставок из Украины соевого жмыха, кукурузы и ячменя. При этом компания State Livestock Affairs Logistics готова не только выступить заказчиком украинской агро продукции, но и представить частных импортеров Ирана», - отмечается в сообщении.

Также был затронут вопрос предоставления иранской стороной разрешения для поставок из Украины красного мяса, мяса птицы, куриных яиц.

«Иранской стороной высказано предложение о поставке в Украину карбамида и сельскохозяйственных удобрений как по бартерной схеме, так и по отдельным контрактам», - указывается в сообщении.
показать весь комментарий
20.10.2022 08:54 Ответить
Україна перетворюється в полігон з живими манекенами для випробування зброї. По ній можна стріляти всім, але от Україні по оркостану/бульболенду заборонено, а то ***** роздратуємо. І також не можна надавати ******* танків, далекобійних ракет, ударних безпілотників по тій-же причині. Звучить просто шикарно.
показать весь комментарий
20.10.2022 08:56 Ответить
Куйня оце все ! Скоро весна і будуть "шашлички" - хто доживе звісно .
показать весь комментарий
20.10.2022 09:01 Ответить
20 млрд. долл грошей вже дали - можна було закупити ************ верстати, збудувати цілу підземну промисловість, за такі гроші, а не розкидати чинушам, бюджетникам на десятки тис зарплати та премій. Ніхто ракети не надасть, самим варто пробувати виробляти ось вже 9 міс війни, Україні знову нічим відповісти на рашистський терор і винних немає.
показать весь комментарий
20.10.2022 09:04 Ответить
Та на владу надії немає. Єдине, що роблять професійно - це піар. Вони вже готувались гроші на відбудові розпилювати, а тут от як повернулось.
показать весь комментарий
20.10.2022 09:16 Ответить
Да є воно все: і заводи підземні й обладнання. Питання - хто за верстати встане?
показать весь комментарий
20.10.2022 09:41 Ответить
AS74



CNN обнародовала записи голоса бывшего президента США Дональда Трампа, сделанные во время интервью в 2020 году В интервью Трамп делится своим мнением о сильных мира сего: «Мне нравятся Ким Чен Ын, Путин и Эрдоган. Я считаю себя самым умным, когда нахожусь с ними в одной комнате»
показать весь комментарий
20.10.2022 09:05 Ответить
Только эта тройка умным его не считала и не считает.
показать весь комментарий
20.10.2022 09:10 Ответить
Це був випад на мою адресу? Дорогий ви мій опонент, Я вільно пишу та розмовляю 5 мовами, а також знаю латину і українською чудово володію. А тут пишу 2 мовами тому що так хочу, можу і 5 мовами тут писати. Якщо ви зможете це прочитати звичайно без Google Translate.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:17 Ответить
Чернігів зараз https://youtu.be/iSQYjsMhcAU

Нам пох..... на шахідів
показать весь комментарий
20.10.2022 09:13 Ответить
А Вал під Катерининською церквою (на виїзді з міста) це "Чернігів"?
показать весь комментарий
20.10.2022 11:58 Ответить
Як осточортіла ця '' гра в кальмара'' 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😢
показать весь комментарий
20.10.2022 09:21 Ответить
як по іранські буде "нас там нет"

українському народу на законному рівні треба зробити "книгу помсти", куди вписати всії і вся яких жде кара після нашої перемоги ....
показать весь комментарий
20.10.2022 09:28 Ответить
де логіка бл#ть ?
показать весь комментарий
20.10.2022 09:42 Ответить
Первыми должны ответить , те гниды и кроты , которые саботировали подготовку к войне, Таран , назначенный дерьмаком специально ничего не делал , и за это ,преступника 🤢💩власть назначает послом‼️
показать весь комментарий
20.10.2022 09:35 Ответить
Ми їх звичайно превентивно вбивати не будемо? Ехх...
показать весь комментарий
20.10.2022 09:49 Ответить
Треба їх нищити разом з приладами. Прямо у місцях навчання.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:03 Ответить
Хай муллу не забудуть - бо нікому буде заупокійну молитву читать тим інструкторам!
показать весь комментарий
20.10.2022 10:12 Ответить
не такі вже страшні ці дрони.
у Араша 2 взагалі розмах крил 4.5 метра а швидкість 100 км на годину.
потрібно нарешті якусь частину вояк що просто стовбичать на блок постах в безпечних місцях і отримує по 40 тищ , з кулеметами садити на дахи багатоповерхівок біля критичних об'єктів типу ТЕЦ, водокачок тощо . Нехай відробляють.
У 1 і 2 світові війні з спарених кулеметів Максима валили дерев'яні аероплани і зараз зможемо.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:17 Ответить
Если у Шахеда 185 км, то у этого побольше раза в полтора. стреловидное крыло просто бы не делают.
Боевая Масса также больше исходя из размера.
Время полёта и дальность под вопросом, но не меньше 2 000 км.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:01 Ответить
Нам країни ЄС і США постачають зброю і ми це вважаємо нормальним, чому ж ми обурюємося, що є хтось (Іран, КНДР...), хто постачає зброю Пуйлостану.
показать весь комментарий
20.10.2022 10:42 Ответить
Асфальтом будем відбиватися?,зелупа де Грім2,де вільха і.т.д?,чи не на часі?,осел оманський...
показать весь комментарий
20.10.2022 10:46 Ответить
нам бы такие беспилотники тоже не помешали, которые бы заменили применение истребительно-бомбардировочной и фронтовой авиации
показать весь комментарий
20.10.2022 11:02 Ответить
Инструкторам билет в один конец.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:05 Ответить
Ядерна угода 2015 року виявилася стратегічною поразкою США і грубою помилкою Барака Обами. Завдяки ресурсам, які Іран отримав після її підписання, вони запустили нові ракетні програми, розгорнули виробництво дронів та розпочали небачену раніше експансію на Близькому Сході. Угода також підважила союзницькі відносини США з Ізраїлем та Саудівською Аравією й відкрила дорогу російській експансії. Усе те, що ми маємо зараз і в Україні, і на Близькому Сході, - це наслідки політики Обами. Ігор Семиволос
https://gordonua.com/ukr/blogs/semivolos/zvidki-v-iranu-droni-ta-raketi-jakshcho-krajina-dovgij-chas-perebuvaje-pid-sanktsijami-tse-vse-naslidki-politiki-obami-1631479.html
показать весь комментарий
20.10.2022 11:34 Ответить
 
 