РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12398 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 296 14
армия РФ (15471) война (47303) Генштаб ВС (4365) уничтожение (3972) техника (1547) потери (3875)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 650 человек, 243 вертолета, 2567 танков, 1646 артсистем, 5255 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 октября потери личного состава противника составляют около 66 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 66 650 (+370) человек ликвидировано,

танков - 2567 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5255 (+20) ед,

артиллерийских систем - 1646 (+9) ед,

РСЗО - 372 (+0) ед,

средства ПВО - 189 (+0) ед,

самолетов - 269 (+0) ед,

вертолетов - 243 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),

крылатые ракеты – 329 (+6),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,

специальная техника – 147 (+1).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский ЗРК "Оса" уничтожает дрон-камикадзе Shahed-136. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 650 человек, 243 вертолета, 2567 танков, 1646 артсистем, 5255 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
20.10.2022 08:50
+12
Что не доделали финны, афганцы, чеченцы. доделают украинцы. Обязательно и окончательно
показать весь комментарий
20.10.2022 09:05
+4
148%, а критична цифра 73 %
показать весь комментарий
20.10.2022 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.10.2022 08:50 Ответить
Война прекратится только тогда, когда потери Параши достигнут 100% её быдлоскота.
показать весь комментарий
20.10.2022 08:51 Ответить
148%, а критична цифра 73 %
показать весь комментарий
20.10.2022 08:54 Ответить
666 50. Смерть ворогам!
показать весь комментарий
20.10.2022 09:00 Ответить
Каждий второй в хлам. Как мобики из Пскова ждут виезд в Твери на фронт https://www.severreal.org/a/kazhdyy-vtoroy-v-hlam-pyanyy-kak-mobilizovannye-iz-pskova-zhdut-v-tveri-vyezd-na-front/32090251.html/
показать весь комментарий
20.10.2022 09:00 Ответить
Что не доделали финны, афганцы, чеченцы. доделают украинцы. Обязательно и окончательно
показать весь комментарий
20.10.2022 09:05 Ответить
tZEinform

Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 27088 в/с
2. Поранені (середнього/важкого ступеня тяжкості) 59 311 в/с
3. Потрапили в полон 4011 в/с
4. Зниклі безвісти 1256 в/с
показать весь комментарий
20.10.2022 12:17 Ответить
Звідки інфа?
показать весь комментарий
20.10.2022 15:59 Ответить
скорее всего кремль через коношенкова сказал. еще недавно были почти 10 000.
показать весь комментарий
20.10.2022 18:31 Ответить
ой, конюх цей бреше вдесятеро більше стосовно наших і вдесятеро менше стосовно своїх орків
показать весь комментарий
20.10.2022 20:14 Ответить
ага,я прям и побежал линки кликать. кароч мильон в\с погибли только в ТРО.
показать весь комментарий
20.10.2022 21:31 Ответить
там лінк зверху
показать весь комментарий
20.10.2022 20:12 Ответить
Link де друга-третя лiтера ZE. Лайно одним словом
показать весь комментарий
21.10.2022 09:09 Ответить
tZEinform - це хейтовий сайт для ЄрЗе і всієї *ОПи.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:13 Ответить
 
 