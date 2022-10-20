Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 650 человек, 243 вертолета, 2567 танков, 1646 артсистем, 5255 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 октября потери личного состава противника составляют около 66 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 66 650 (+370) человек ликвидировано,
танков - 2567 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 5255 (+20) ед,
артиллерийских систем - 1646 (+9) ед,
РСЗО - 372 (+0) ед,
средства ПВО - 189 (+0) ед,
самолетов - 269 (+0) ед,
вертолетов - 243 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),
крылатые ракеты – 329 (+6),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,
специальная техника – 147 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 27088 в/с
2. Поранені (середнього/важкого ступеня тяжкості) 59 311 в/с
3. Потрапили в полон 4011 в/с
4. Зниклі безвісти 1256 в/с