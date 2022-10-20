Враг продолжает обстреливать Харьковщину. Авто с сотрудниками ГСЧС взорвалось на мине, двое погибших, - Синегубов

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, вчера около 16:00 из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелка, Берестово, Кисловка и Первомайское.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий области, за сутки они обезвредили 657 взрывоопасных предметов. Впрочем, в области все еще очень высока минная опасность. Вчера в Изюмском районе на мини взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибло, 4 получили ранения", - отмечает Синегубов.

"В течение вчерашнего дня враг нанес еще несколько ударов по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине, поэтому еще раз подчеркиваю необходимость экономить электричество. Сегодня с 7:00 до 23:00 на Харьковщине возможны отключения электропитания на несколько часов. Заранее зарядите свои мобильные телефоны, павербанки и другие важные электроустройства", - обращается он к жителям региона.

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"На линии столкновения украинские военные продолжают уничтожать врага. Верим в ВСУ и поддерживаем наших бойцов!" - резюмирует он.