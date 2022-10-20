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Во время побега из Херсона у оккупантов будут трудности с переправкой техники через реку, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина

Российское командование, вероятно, решило покинуть захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины. Отступление из Херсона связано с трудностями переправы техники через реку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 18 октября 2022 года новоназначенный командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

"Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о "специальной военной операции", весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность большого вывода своих войск из района к западу от Днепра", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ключевой задачей любой российской операции по отводу будет выведение войск и техники в хорошем состоянии через реку шириной в 1000 м.

"Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, вероятнее всего, будет значительно полагаться на временный мост из барж, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, продолжающие действовать в нескольких местах", - отмечают Минобороны Британии.

Смотрите: Глава Пентагона Остин провел переговоры по Украине с министром обороны Британии Уоллесом. ФОТО
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Топ комментарии
+16
Кочевые племена, без родины, границ, с краденым названием, краденой историей, просто себе кочуют. Лживые, понятия не имеют что такое границы, международное право. Этот весь сброд именуется Россией. Вы правильно заметили, зачем им Херсон, здесь набили им морду, все разрушили, ограбили и они теперь пойдут дальше захватывать чужие территории.
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20.10.2022 09:29
+13
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская паленка, это водочка моя.
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20.10.2022 09:36
+12
А зачем им Херсон? Это же небольшая территоррия . Они вон уже всеь мирв своих мчтах освободили . Вон Спермоусов сегодня озвучил ********** мечты :
"Вижу горы и долины, вижу реки и поля - это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест.
Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в ТАНКЕ , всюду мой любимый край.
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя.
Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.
Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас",
Просто занавес.
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20.10.2022 09:15
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Правила форума Совет форумчан
Звісно матиме , ще і які . Бажано , щоб вони усю техніку залишили , а самі здалися в полон .
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20.10.2022 09:14 Ответить
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20.10.2022 09:31 Ответить
А водичка вже холодна і "рєзінова зіна" не врятує .
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20.10.2022 09:45 Ответить
Тем более в холодной воде с их и без того маленькими штуцерами они и сексом не успеют с ней заняться.
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20.10.2022 12:31 Ответить
А зачем им Херсон? Это же небольшая территоррия . Они вон уже всеь мирв своих мчтах освободили . Вон Спермоусов сегодня озвучил ********** мечты :
"Вижу горы и долины, вижу реки и поля - это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест.
Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в ТАНКЕ , всюду мой любимый край.
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя.
Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.
Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас",
Просто занавес.
показать весь комментарий
20.10.2022 09:15 Ответить
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская паленка, это водочка моя.
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20.10.2022 09:36 Ответить
Ой, чувствую многие орки посвятят этот свой заплыв XXV съезду КПСС.
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20.10.2022 09:24 Ответить
Кочевые племена, без родины, границ, с краденым названием, краденой историей, просто себе кочуют. Лживые, понятия не имеют что такое границы, международное право. Этот весь сброд именуется Россией. Вы правильно заметили, зачем им Херсон, здесь набили им морду, все разрушили, ограбили и они теперь пойдут дальше захватывать чужие территории.
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20.10.2022 09:29 Ответить
так само втікали з під київщини через білорусію ..І куди направили їх? правильно на Схід..на донбас і луганщину.. і нема гарантії що знову з херсонщини не направлять туди ж на Схід
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20.10.2022 09:36 Ответить
Технику будут минировать и оставлять.
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20.10.2022 09:37 Ответить
Перегородять нам річку своїм металобрухтом. Як нам потім його з дна діставати?
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20.10.2022 09:37 Ответить
Интересно, британская разведка работает на основе заявлений из мордорского телевизора? Мне одному кажется что уход с правого берега - это какая-то ссанина в глаза?
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20.10.2022 09:41 Ответить
Не знаю,що і коментувати. Ні карти ,ні дані Штабу не говорять про швидке визволення цієї частини Херсона,але самі орки пишуть, що ЗСУ уже значно ближче до Берислав з усіх сторін. Дудчани зеленого кольору, але по Дніпру.....
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20.10.2022 10:25 Ответить
Головне щоб ніяких "зелених" коридорів.
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20.10.2022 10:38 Ответить
Да пох техника...... Проблема в вывозе холодильников, отж машин, стиралок, компактов.....
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20.10.2022 14:49 Ответить
 
 