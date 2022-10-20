Во время побега из Херсона у оккупантов будут трудности с переправкой техники через реку, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское командование, вероятно, решило покинуть захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины. Отступление из Херсона связано с трудностями переправы техники через реку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 18 октября 2022 года новоназначенный командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.
"Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о "специальной военной операции", весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность большого вывода своих войск из района к западу от Днепра", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, ключевой задачей любой российской операции по отводу будет выведение войск и техники в хорошем состоянии через реку шириной в 1000 м.
"Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, вероятнее всего, будет значительно полагаться на временный мост из барж, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, продолжающие действовать в нескольких местах", - отмечают Минобороны Британии.
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"Вижу горы и долины, вижу реки и поля - это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест.
Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в ТАНКЕ , всюду мой любимый край.
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя.
Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.
Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас",
Просто занавес.