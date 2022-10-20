Во время побега из Херсона у оккупантов будут трудности с переправкой техники через реку, - британская разведка

Российское командование, вероятно, решило покинуть захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины. Отступление из Херсона связано с трудностями переправы техники через реку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 18 октября 2022 года новоназначенный командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

"Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о "специальной военной операции", весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность большого вывода своих войск из района к западу от Днепра", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ключевой задачей любой российской операции по отводу будет выведение войск и техники в хорошем состоянии через реку шириной в 1000 м.

"Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, вероятнее всего, будет значительно полагаться на временный мост из барж, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, продолжающие действовать в нескольких местах", - отмечают Минобороны Британии.

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