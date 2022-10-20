Российские военные и их приспешники начали бежать из Энергодара. С собой вывозят награбленное, - Энергоатом

Во временно оккупированном Энергодаре из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская". Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией украинских территориях", - говорится в сообщении.

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