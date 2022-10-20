Российские военные и их приспешники начали бежать из Энергодара. С собой вывозят награбленное, - Энергоатом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Энергодаре из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".
"Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская". Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией украинских территориях", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Ігор Медушівський
показать весь комментарий20.10.2022 09:15
+18 Olena Lynch
показать весь комментарий20.10.2022 09:18
+15 Advokat Savchuk
показать весь комментарий20.10.2022 09:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
***** ввів "воєнний стан" на окупованих територіях, в рамках якого тепер буде проводитися розкрадання всьго і вся що не прибито
Хто може навести приклад в історії,коли москсвини щось РОБИЛИ на окупованих територіях,а не тупо ГРАБУВАЛИ?!
Миколаїв.
А наші "керманичі" ще нас хочуть підвести під відключення електрики. І так вісім місяців сидимо час від часу. То вода солона з крану, то лампочку не вмикай.