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Российские военные и их приспешники начали бежать из Энергодара. С собой вывозят награбленное, - Энергоатом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

Во временно оккупированном Энергодаре из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская". Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией украинских территориях", - говорится в сообщении.

Читайте: Российские оккупанты прибегли к новой тактике ядерного шантажа, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+22
"слуги народу" тікають ?
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20.10.2022 09:15
+18
Предводителем стаи мародёров- бабуинов может быть только старый конченный краснозадый бабуин.
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20.10.2022 09:18
+15
Асвабадители. Як у нас на Прикарпатті казали старші люди про перших (39р.) москалів : освободітілі від хліба і сала, ванькі ходили по хатах і прямо зі столів крали іжу, одяг, посуд.
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20.10.2022 09:43
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"слуги народу" тікають ?
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20.10.2022 09:15 Ответить
опзж-исти та інші адепти рукого міра....
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20.10.2022 09:46 Ответить
опзж-исти та інші адепти руZZкого міра....
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20.10.2022 09:55 Ответить
Предводителем стаи мародёров- бабуинов может быть только старый конченный краснозадый бабуин.
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20.10.2022 09:18 Ответить
От.это задвинула
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20.10.2022 10:00 Ответить
Ну так кто на что учился. Я зоологию с биологией хорошо учила в институте .
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20.10.2022 10:08 Ответить
Ну, может быть они не убгают, а просто намародеренное вывозят, формальный же повод появился.
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20.10.2022 09:19 Ответить
не всякая тварь рашистская добежит до Параши. Мародеров в плен не брать
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20.10.2022 09:22 Ответить
Вчора їм підсмажили трохи😉
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20.10.2022 09:23 Ответить
НАЕК "Енергоатом" тупі чи так?

***** ввів "воєнний стан" на окупованих територіях, в рамках якого тепер буде проводитися розкрадання всьго і вся що не прибито
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20.10.2022 09:25 Ответить
А до вечора їх шось утримувало?
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20.10.2022 09:30 Ответить
русо зольдато, обліко моралє!
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20.10.2022 09:35 Ответить
а ніхто і не сумнівався що росіяни саме так і будуть чинити. поведінка окупантів і найманців завжди однакова . що в середньовіччя що зараз
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20.10.2022 10:04 Ответить
Коробки искали и скотч.
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20.10.2022 09:40 Ответить
кхм ... на побутовому вірні ні ... тому унітази вони і без закону крали ... але тепер їм ***** дало санкцію на вивіз устаткування та іншого важкого промислового майна
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20.10.2022 09:40 Ответить
А яка різниця з тим що було? Як різниця між "дупою" та "повною дупою"
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20.10.2022 09:50 Ответить
У нас були клієнти з Енергодару. У 2018 році завелися з ними на тему політики, сильно верещали за рашку. Ну припинили з ним співпрацю... Цікаво, як їх настрої зараз...
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20.10.2022 09:52 Ответить
Настрої?Мабуть-ейфорія.
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20.10.2022 09:57 Ответить
Був будівельник в моїй квартирі рівно один день. Молодий хлопець з Енергодару. Якраз встиг розповісти що у них в місті всі за кацапію бо там дуже добре, а тут на Київщині одні бандери. І тому він вирішив їхати працювати в Нідерланди. Чого він ввечері вже пішов нах, бо коли я побачив гіпсу вкривь і вкось запитав чому він не скористався рівнем чи лазером, чи отвєсом. Він сказав що "на глаз" йому простіше. Не знаю, чи потрібні такі будівельники в Нідерландах. Але в росії він би підійшов. Там все на глаз. Розуму то нема.
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20.10.2022 10:57 Ответить
Вкрадуть і прибите і цвяхи....
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20.10.2022 09:34 Ответить
Вони цим тільки в Україні займаються з 2014!
Хто може навести приклад в історії,коли москсвини щось РОБИЛИ на окупованих територіях,а не тупо ГРАБУВАЛИ?!
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20.10.2022 09:39 Ответить
Асвабадители. Як у нас на Прикарпатті казали старші люди про перших (39р.) москалів : освободітілі від хліба і сала, ванькі ходили по хатах і прямо зі столів крали іжу, одяг, посуд.
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20.10.2022 09:43 Ответить
а нічого і не змінилось ,орда..вони і в німеччині так грабували..навіть нічні горшки емальовані,потім ванькам їх баби щі в них варили.
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20.10.2022 09:51 Ответить
Кацапоголитьба казали що це експропріация у біндер.
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20.10.2022 11:53 Ответить
головне...об'ьєкт поклоніння вивезти--"Святий Унітаз"
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20.10.2022 09:48 Ответить
Навряд чи вони прямо тікають. Скоріш за все це у них просто ротація. Скоро прийде нова зміна і теж буде грабувати. І так доки їх звідти не викинуть ЗСУ.
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20.10.2022 09:50 Ответить
Ничета засраная ети кацапоиды. А столько лет пропаганда росийская выла про великую богатую страну. А оказалось у кацапоидов даже чайников и унитазов нету.
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20.10.2022 09:51 Ответить
из-за этого и война, пополнить чумы бытовой техникой и сантехникой!
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20.10.2022 11:07 Ответить
Мля, вже знахабніли тварини... Вночі мопедами обкидали нас, зараз рівно о дев'ятій три С-300 прилетіло. Виясняємо куди і які наслідки.
Миколаїв.
А наші "керманичі" ще нас хочуть підвести під відключення електрики. І так вісім місяців сидимо час від часу. То вода солона з крану, то лампочку не вмикай.
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20.10.2022 09:56 Ответить
Янукович среди вас самый умный
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20.10.2022 10:01 Ответить
А унитазы то оставили или как обычно ?
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20.10.2022 11:04 Ответить
 
 