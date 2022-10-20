Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму воинов и помощи партнеров, - Залужный

Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.

Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", - отметил он.

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