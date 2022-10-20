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Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму воинов и помощи партнеров, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.
Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", - отметил он.
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11 жовтня Київська міська рада під час пленарного засідання прийняла рішення про збільшення обсягів фінансування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та виділення із міського бюджету 183 мільйонів гривень добудову Подольсько-Воскресеньського мосту.
На думку правоохоронців, прийняття рішення про виділення додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, в умовах війни суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету.
Слава ЗСУ !!!