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Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму воинов и помощи партнеров, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.
Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", - отметил он.

Читайте: Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться, - Залужный
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Топ комментарии
+15
Дякую Вам Пане Залужний і дякую Вам всім в ЗСУ!
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20.10.2022 10:49
+10
Саме так. І баригують потихеньку всім, що можна ******** та продати, включаючи електоенергію.
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20.10.2022 10:34
+9
Не просто "є", а щє й калібри непогано збиває. Цю роль у нас зазвичай виконує багатоешелонне поєднання тактичноі авіаціі з рлсками буків та с-300.
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20.10.2022 10:35
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У нас є ПРО???
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20.10.2022 10:32 Ответить
Я зайшла на сторінку Залужного, так написано,хоч були тільки ППО, а Ірис до чого віднести? Чи може ми чогось не знаємо.
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20.10.2022 10:35 Ответить
Шо не довіряєте нашому головнокомандувачу ?
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20.10.2022 11:40 Ответить
Не просто "є", а щє й калібри непогано збиває. Цю роль у нас зазвичай виконує багатоешелонне поєднання тактичноі авіаціі з рлсками буків та с-300.
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20.10.2022 10:35 Ответить
В яких "заручниках", клован? Тобі від війни втікти не дають, бідося?
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20.10.2022 10:38 Ответить
Мерзенно виглядає, коли свинособачою викривляють українську. Ты, если по-русски пишешь, будь-добр, лингвистические кривляния в адрес украинского языкв свои оставь для руснявых форумов.
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20.10.2022 10:58 Ответить
В жінку спробуй переодягнутись, кажуть, іноді спрацьовує.
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20.10.2022 10:40 Ответить
Не спрацював тут тільки твій сцяний вкид про "цивільних в заручниках".
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20.10.2022 11:04 Ответить
Тоже не розумію. ПП О і ПРО. Ніби ракети прилітають із під землі.
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20.10.2022 11:13 Ответить
Ну а где же наши политики во всей этой истории, плывут в лодке ВСУ и западной помощи?...
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20.10.2022 10:33 Ответить
Саме так. І баригують потихеньку всім, що можна ******** та продати, включаючи електоенергію.
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20.10.2022 10:34 Ответить
Нічого собі так потихеньку.

11 жовтня Київська міська рада під час пленарного засідання прийняла рішення про збільшення обсягів фінансування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та виділення із міського бюджету 183 мільйонів гривень добудову Подольсько-Воскресеньського мосту.

На думку правоохоронців, прийняття рішення про виділення додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, в умовах війни суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету.
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20.10.2022 10:55 Ответить
От би ще до тієї ППО боєкомплекту побільше...
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20.10.2022 10:40 Ответить
Дякую Вам Пане Залужний і дякую Вам всім в ЗСУ!
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20.10.2022 10:49 Ответить
Відмінно
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20.10.2022 10:56 Ответить
Якби наші політики хоч на 10% працювали так, як ЗСУ, Україна б уже була однією з розвинених країн Європи, в НАТО, а ***** б бігало і запопадливо розшаркувалось перед нашими президентами...
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20.10.2022 11:27 Ответить
Пан Залужний - військовий від Бога!!!

Слава ЗСУ !!!
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20.10.2022 11:38 Ответить
Геть з України москаль некрасивий
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20.10.2022 11:49 Ответить
 
 