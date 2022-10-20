Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине менее чем через две недели после призыва, - росСМИ

Российский военный из бурятской деревни Илька, 23-летний Дмитрий Сидоров погиб менее чем через две недели после мобилизации.

Об этом сообщает Медуза, передает Цензор.НЕТ.

23-летний Дмитрий Сидоров из села Илька был призван 22 сентября, а погиб он уже 4 октября.

Известно, что в Украине Сидоров был водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады. Остальные обстоятельства его гибели не приводятся.

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