РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12649 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война Мобилизация в РФ
12 492 57
армия РФ (15471) война (47303) Бурятия (48) мобилизация (1668) потери (3875)

Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине менее чем через две недели после призыва, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российский военный из бурятской деревни Илька, 23-летний Дмитрий Сидоров погиб менее чем через две недели после мобилизации.

Об этом сообщает Медуза, передает Цензор.НЕТ.

23-летний Дмитрий Сидоров из села Илька был призван 22 сентября, а погиб он уже 4 октября.

Известно, что в Украине Сидоров был водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады. Остальные обстоятельства его гибели не приводятся.

Смотрите: В Якутии мобилизованных стали обменивать на овощные наборы. ВИДЕО

Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине менее чем через две недели после призыва, - росСМИ 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Вся параша мразь до кобзона.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:26
+21
красавец...побиг в другую страну - родину защищать...родину захищають на родине (аксиома) а не десь тама...пусть земля тебе будет стекловатой...
показать весь комментарий
20.10.2022 11:28
+17
Средняя продолжительность жизни кацапского военнослужащего в Украине - 2 недели. Как у некоторых глистов.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вся параша мразь до кобзона.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:26 Ответить
он бурят?
кобзон рад)))
показать весь комментарий
20.10.2022 12:18 Ответить
Повернеться в родину бараном
показать весь комментарий
20.10.2022 12:20 Ответить
або дровами )))
///
В Бурятии семьям мобилизованных на войну обещают дрова, но их дадут не всем

В Республике Бурятия (рф) пообещали выдать 10-20 кубов дров семье, если одного из ее членов мобилизовали на войну против Украины. Однако на такой "подарок" могут рассчитывать не все, а только жены с детьми, одинокие и пожилые родители (старше 60 лет) призванных на "спецоперацию".
показать весь комментарий
20.10.2022 12:24 Ответить
Вася! Зате встиг сфотографуваться у військовій формі на фоні "триколора! Буде чим батькам стіну "ізби" прикрасить!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:36 Ответить
а глаза такие голубие-голубие и словно говорит..мама я дебил
показать весь комментарий
20.10.2022 14:47 Ответить
какой баран ? там дают пару кило картошки
показать весь комментарий
20.10.2022 14:50 Ответить
Это замечательно
показать весь комментарий
20.10.2022 11:27 Ответить
"Роділся - нємного потєрпел - умєр". Стандартний цикл кацапського патріота.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:46 Ответить
Мамки там уже суетятся потихоньку, но для них там росгвардия есть, так что чмобики будут тут дохнуть и никакой паники на расее не будет.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:28 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 11:28 Ответить
красавец...побиг в другую страну - родину защищать...родину захищають на родине (аксиома) а не десь тама...пусть земля тебе будет стекловатой...
показать весь комментарий
20.10.2022 11:28 Ответить
Вери гуд. Надеюсь, не успел размножиться в той Бурятии.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:29 Ответить
Гляньте на него. Там размножение только с собственной рукой.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:31 Ответить
Он выбрал свой путь-пошел воевать и размножился делением(слава артилерии ВСУ).
показать весь комментарий
20.10.2022 12:46 Ответить
300 тыс. мобилизовали, а больше 800 - сдрыснули за границу.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:30 Ответить
Пусть семье георгиевскую ленточку подарят.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:30 Ответить
Пусть этой ленточкой перетянут потуже яйца его отца,что б больше не размножался.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:57 Ответить
Средняя продолжительность жизни кацапского военнослужащего в Украине - 2 недели. Как у некоторых глистов.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:31 Ответить
Як кажуть, "сльози мєшают мінє гаваріть"!
показать весь комментарий
20.10.2022 11:32 Ответить
Молодой самец-орк самоликвидировался.
Молодая самка-орчиха осталась без пары.
2-3 орчат не появятся на свет.
В россии уже не то, что демографическая яма... Там самая настоящая демографическая катастрофа. И так вымирали, а тут еще 2 года супер-смертность от КОВИДА. Не успели от КОВИДА оправиться, как 70 тысяч мужиков могилизировали на войне. И это не одна волна вымирания плюс вторая волна идущая за ней. Эти волны складываются и получается уже супер-волна вымирания
показать весь комментарий
20.10.2022 11:32 Ответить
А еще 2-3 ляма чесануло за кордон.
показать весь комментарий
20.10.2022 14:51 Ответить
Це він ще довго повоював .
показать весь комментарий
20.10.2022 11:34 Ответить
здох Максим - і х/// з ним
показать весь комментарий
20.10.2022 11:36 Ответить
Не всегда.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:49 Ответить
Дурак ти , сидоров и все твои родичи- дебили. Не сиделось тебе в своей тьмутаракани, сломал би руку-ногу , але б жив.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:36 Ответить
А якби пристрелив воєнкома був би на зоні "уважаємим чєловєком" і вийшов би по УДЗ роки через три-чотири.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:42 Ответить
интересно продпаек выдали за убитого семье ну там мухоморы орешки лесные ягоды разные волчьи
показать весь комментарий
20.10.2022 12:20 Ответить
талон на жигули ..
показать весь комментарий
20.10.2022 14:49 Ответить
Зараз заплачу.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:38 Ответить
А от якби він вбив воєнкома, то зараз був би живим.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:38 Ответить
Приїхав зі своєї дєрєвні подивитися на чудо цивілізації - унітаз, і сдох.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:38 Ответить
На любой войне первыми в расход идут провинциальные простофили, а продвинутые с унитазами предпочитают ныкаться и патриотить из-за угла.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:10 Ответить
повезло а мог быть пристреленным солдатом НАТО
показать весь комментарий
20.10.2022 11:40 Ответить
Он бурят как я рад.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:46 Ответить
Непогано, але пришвидшити кругообіг чмобіків до тижня було б іще краще
показать весь комментарий
20.10.2022 11:55 Ответить
На бурята не подібний
показать весь комментарий
20.10.2022 12:02 Ответить
погибшему - здоровья счастья.

вот чего ему тут понадобилось?
блин..
показать весь комментарий
20.10.2022 12:14 Ответить
Один?
показать весь комментарий
20.10.2022 12:14 Ответить
какой-то даже как бурят нестандартный...не настоящий...отбраковка ))))
показать весь комментарий
20.10.2022 12:20 Ответить
а ім'я та прізвище!? Ну ваапще бурятьскі, чистокровний бурят.
показать весь комментарий
20.10.2022 14:02 Ответить
так у них там.. на срасеи этих сидоровых... как донов Педро в Бразилии, где много диких абезьян ))))
показать весь комментарий
20.10.2022 14:08 Ответить
До чего же медлительный каzапчик, целых две недели полз к успеху!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:24 Ответить
Спостерігаю за цими чмобілізованими та їх родинами, на що вони там скаржаться. Так от для розуміння украхнцями:
Вони усі не відмовляються від могилізації , а хвилює їх тільки те, що відправляють їх вбивати без відповідної підготовки, екіпірування та техніки.
Жодного розуміння та висловлювання про те, що вони йдуть вбивати, нападати на іншу країну, що на расею ніхто не нападав я не чув.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:25 Ответить
І не почуєте. Це кончене плем'я дегенератів. Тільки ліквідація.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:30 Ответить
Герой Ильки "защитил родину". Ну в принципе по фотке видно,что долбой@б.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:29 Ответить
Ви бурят? Как я рад! Скоро в одному казані з кабздоном!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:44 Ответить
Забурятился на глубину полтора метра
показать весь комментарий
20.10.2022 12:50 Ответить
Хароший маскаль - дохлий маскаль.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:58 Ответить
Искал пупок Кабздона. Интересно,нашел?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:05 Ответить
дитина! Мамки кацапські, вам не шкода ваших синів?? Це ж ваші діти, а ви їх на утилізацію в Україну відпускаєте!
показать весь комментарий
20.10.2022 14:01 Ответить
Собаці - собача смерть.
показать весь комментарий
20.10.2022 14:12 Ответить
гарна новина
показать весь комментарий
20.10.2022 14:12 Ответить
Говорят услышав что погиб сын мать и домочадцы потирали руки в предвкушении получить ключи от жигули.
показать весь комментарий
20.10.2022 14:25 Ответить
ЧМОбик биомусор утилизирован. Жалко, что один.
показать весь комментарий
20.10.2022 18:05 Ответить
 
 