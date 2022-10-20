Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине менее чем через две недели после призыва, - росСМИ
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Российский военный из бурятской деревни Илька, 23-летний Дмитрий Сидоров погиб менее чем через две недели после мобилизации.
Об этом сообщает Медуза, передает Цензор.НЕТ.
23-летний Дмитрий Сидоров из села Илька был призван 22 сентября, а погиб он уже 4 октября.
Известно, что в Украине Сидоров был водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады. Остальные обстоятельства его гибели не приводятся.
Топ комментарии
+22 Roman Werba e33a2a3d
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+21 Денис Дмитриенко
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+17 belge
показать весь комментарий20.10.2022 11:31
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кобзон рад)))
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В Бурятии семьям мобилизованных на войну обещают дрова, но их дадут не всем
В Республике Бурятия (рф) пообещали выдать 10-20 кубов дров семье, если одного из ее членов мобилизовали на войну против Украины. Однако на такой "подарок" могут рассчитывать не все, а только жены с детьми, одинокие и пожилые родители (старше 60 лет) призванных на "спецоперацию".
Молодая самка-орчиха осталась без пары.
2-3 орчат не появятся на свет.
В россии уже не то, что демографическая яма... Там самая настоящая демографическая катастрофа. И так вымирали, а тут еще 2 года супер-смертность от КОВИДА. Не успели от КОВИДА оправиться, как 70 тысяч мужиков могилизировали на войне. И это не одна волна вымирания плюс вторая волна идущая за ней. Эти волны складываются и получается уже супер-волна вымирания
вот чего ему тут понадобилось?
блин..
Вони усі не відмовляються від могилізації , а хвилює їх тільки те, що відправляють їх вбивати без відповідної підготовки, екіпірування та техніки.
Жодного розуміння та висловлювання про те, що вони йдуть вбивати, нападати на іншу країну, що на расею ніхто не нападав я не чув.