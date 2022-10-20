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Подрыв Каховской ГЭС будет катастрофой и исключит возможность поставки воды в оккупированный Крым на годы, - Данилов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка,гес

Российские захватчики, вероятно, могут прибегнуть к подрыву Каховской ГЭС, но это навредит прежде всего им, потому что водоснабжение в оккупированный Крым будет остановлено.

Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Если они прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может", - подчеркнул он.

"Другое дело, что они могут уничтожить агрегаты, которые там есть и производят электроэнергию для нашей страны. Это они могут сделать и у нас есть информация по этим вещам", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, согласно украинским расчетам, если оккупанты пойдут на подрыв Каховской ГЭС, то есть опасность для некоторых населенных пунктов. Да, это будет не просто уничтожением объектов инфраструктуры, а катастрофой невероятных масштабов с огромным количеством человеческих жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на территорию АР Крым, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+21
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20.10.2022 11:58
+21
Вот это и есть главная доктрина "рускава мира" - сами жить не можем и вам не дадим.
Все диктаторы заканчивают одинаково.
Апрель 1945-го, Гитлер приказал затопить берлинское метро, где прятались тысячи человек - "Немецкий народ оказался недостоин меня".
А Путин нацелился на Каховскую ГЭС.
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20.10.2022 12:01
+18
Данілова турбує неможливість постачання води в окупований Крим? 😮
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20.10.2022 11:59
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Нічого , якось переживуть у Криму .
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20.10.2022 11:58 Ответить
Крим це Україна, і його буде деокуповано. (надіюсь найближчим часом)
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20.10.2022 12:12 Ответить
У Криму зайвехромосоми, вже збирають манатки ...
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20.10.2022 12:15 Ответить
Ну по-перше все те що було і буде зруйновано рабсіяне будуть виплачувати репарації.І навіть не отриману вигоду порахуємо.
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20.10.2022 12:57 Ответить
лівий берег нижчий за правий і вода, після підриву дамби, в першу чергу затопить самих відступаючих кацапів
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20.10.2022 12:57 Ответить
Надаль це розширить діда Дніпра, що суттєву ускладнить його форсування нашими військами ЗСУ.
Скор за все - замисли два - 1. знищити гідроєнергетику 2. зробити Дніпро максимально широким для форсування.
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20.10.2022 13:16 Ответить
Якщо ЗСУ не зможуть форсувати, то і москалі також, що дозволить ЗСУ сконцентрувати більше сил та засобів зі сторони Запорізької області. Не здається план москалів трохи дибільним? В ЗСУ жукових немає, щоб займатися мазохізмом та форсувати Дніпро. А в ОПі немає часу стратегічно мислити, там всі пройшли спеціальний відбір.
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21.10.2022 00:01 Ответить
Если включить логику, они хотят убить сами себя
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20.10.2022 20:33 Ответить
А ти , істота, тільки цим й переймаєся, що орки у Криму не отримають воду !, А не тим щоб знищуватт ворога.
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20.10.2022 14:00 Ответить
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20.10.2022 11:58 Ответить
Данілова турбує неможливість постачання води в окупований Крим? 😮
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20.10.2022 11:59 Ответить
Вы кремлебот? ЗСУ, вообще-то, планирует деоккупацияю
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20.10.2022 12:44 Ответить
То після деокупації воду в Крим можна буде постачати? 🤔
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20.10.2022 12:56 Ответить
Він знає що це буде турбувати Зеленського.
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20.10.2022 12:56 Ответить
В разі підриву Каховської ГЕС затопиться лівий берег а не правий бо лівий берег нижчий
тобто затоплять свої війська бо вони туди відходять але ці орки не дивляться на географічні карти висот
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20.10.2022 12:00 Ответить
Все вони дивляться. Думаєте вони за лівий берег переживають?
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20.10.2022 12:14 Ответить
Вот это и есть главная доктрина "рускава мира" - сами жить не можем и вам не дадим.
Все диктаторы заканчивают одинаково.
Апрель 1945-го, Гитлер приказал затопить берлинское метро, где прятались тысячи человек - "Немецкий народ оказался недостоин меня".
А Путин нацелился на Каховскую ГЭС.
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20.10.2022 12:01 Ответить
Вусате-******* джугашвіллі , наказало підірвати Дніпрогес і було затоплено багато сіл разом з людьми - тому тут методи схожі . Гітлер в порівнянні з ним - милий та інтелектуальний художник .
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20.10.2022 12:14 Ответить
При підриві Каховської греблі зникне Каховське море, а це став-охолоджувач для ЗАЕС.
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20.10.2022 12:06 Ответить
Щось оце : https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-stavok-okholodzhuvach-zaporizkoi-aes-vipustili-biozakhisnikiv-45-tisyach-malkiv-chornogo-amura-202104131308681 на Каховське водосховище не зовсім схоже (( ну і крім того , Дніпро не підірвеш
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20.10.2022 12:37 Ответить
Підрив Каховської ГЕС підтвердження їх поразки та готовності залишити територію півострова. Крим це Україна
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20.10.2022 12:09 Ответить
Як вони 8 років без каналу обходились? Не готові вони залишити Крим, але прийдеться, «допоможе ЗСУ»!
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20.10.2022 12:15 Ответить
Та й гроші за кримський міст - на вітер....
А як вони спішили з ним....все коту під хвіст..
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20.10.2022 15:39 Ответить
Це тільки підтверджує що росіяни не здатні втримати Крим.
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20.10.2022 12:18 Ответить
Зачем Данилову вода в Крыму?
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20.10.2022 12:20 Ответить
Да ***** уже не беспокоит ни крым ни вода. ***** с красными глазами хочет уничтожить все в Украине
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20.10.2022 12:23 Ответить
Хай краще підірвуть московське водосховище яке не встигли німці у 1942 році та торф'яники підпаллять біля мацкви. Козлорилим буде чим займатись. Болото це їх місце.
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20.10.2022 12:23 Ответить
Та путіну плювати на Крим, казочки про сакральність для дурнів, що вірять в пропаганду. Нефіг дєлать, може і зробити. Тільки нелогічно, заллє ж лівий берег
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20.10.2022 12:40 Ответить
Зеля буде супротив.
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20.10.2022 12:57 Ответить
Готовятся сдавать Крым? Главное - подосрать Украине? Защитники русскоязычных....
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20.10.2022 12:41 Ответить
Ймовірніше, що підрив ГЕС може статися у випадку прориву ВСУ лінії оборони в напрямку Василівка та Токмак, тільки тоді москалі остаточно почнуть згортатися в Херсонської області для захисту Мелітополя та Криму.
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20.10.2022 13:17 Ответить
Насправді, усі ці дніпровські штучні моря потрібно спустити н@хєр, щоб вони не засирали дніпровську воду отим зеленим гівном (яке співпадіння) під назвою "сінє-зєльониє водорослі". І якщо рашисти почнуть з каховського водосховища, то просто допоможуть нам. А Крим просто захлинеться тією каламуттю. Вгору по течії буде простіше, і так до самого київського. До речі, а н@хєра вони взагалі створювались?
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20.10.2022 14:41 Ответить
Каскад ГЕС
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20.10.2022 15:42 Ответить
рашисти самі кажуть : не прості рішення.....
Вони в тупіку: як вивести війська рф?
Якщо підірвуть дамбу,то специ кажуть,не буде води в Криму - буде пустеля...
Якщо не підірвуть,то бояться наступу наших бійців,не встигнуть евакуюватись - адже там по оцінкам 20000 орків,пропускна спроможність по баржам низька,тривала в часі...Та й невідомо,куди потече вода після підриву дамби,адже можуть ще й нашкодити собі...
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20.10.2022 15:34 Ответить
Специалист Данилов , ска на все руки, я бы сказал "эксперт".
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20.10.2022 18:52 Ответить
 
 