Подрыв Каховской ГЭС будет катастрофой и исключит возможность поставки воды в оккупированный Крым на годы, - Данилов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, вероятно, могут прибегнуть к подрыву Каховской ГЭС, но это навредит прежде всего им, потому что водоснабжение в оккупированный Крым будет остановлено.
Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Если они прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может", - подчеркнул он.
"Другое дело, что они могут уничтожить агрегаты, которые там есть и производят электроэнергию для нашей страны. Это они могут сделать и у нас есть информация по этим вещам", - добавил секретарь СНБО.
По его словам, согласно украинским расчетам, если оккупанты пойдут на подрыв Каховской ГЭС, то есть опасность для некоторых населенных пунктов. Да, это будет не просто уничтожением объектов инфраструктуры, а катастрофой невероятных масштабов с огромным количеством человеческих жертв.
Пожалуйста, подождите...
Скор за все - замисли два - 1. знищити гідроєнергетику 2. зробити Дніпро максимально широким для форсування.
тобто затоплять свої війська бо вони туди відходять але ці орки не дивляться на географічні карти висот
Все диктаторы заканчивают одинаково.
Апрель 1945-го, Гитлер приказал затопить берлинское метро, где прятались тысячи человек - "Немецкий народ оказался недостоин меня".
А Путин нацелился на Каховскую ГЭС.
А як вони спішили з ним....все коту під хвіст..
Вони в тупіку: як вивести війська рф?
Якщо підірвуть дамбу,то специ кажуть,не буде води в Криму - буде пустеля...
Якщо не підірвуть,то бояться наступу наших бійців,не встигнуть евакуюватись - адже там по оцінкам 20000 орків,пропускна спроможність по баржам низька,тривала в часі...Та й невідомо,куди потече вода після підриву дамби,адже можуть ще й нашкодити собі...