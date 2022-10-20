Подрыв Каховской ГЭС будет катастрофой и исключит возможность поставки воды в оккупированный Крым на годы, - Данилов. ВИДЕО

Российские захватчики, вероятно, могут прибегнуть к подрыву Каховской ГЭС, но это навредит прежде всего им, потому что водоснабжение в оккупированный Крым будет остановлено.

Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

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"Если они прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может", - подчеркнул он.

"Другое дело, что они могут уничтожить агрегаты, которые там есть и производят электроэнергию для нашей страны. Это они могут сделать и у нас есть информация по этим вещам", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, согласно украинским расчетам, если оккупанты пойдут на подрыв Каховской ГЭС, то есть опасность для некоторых населенных пунктов. Да, это будет не просто уничтожением объектов инфраструктуры, а катастрофой невероятных масштабов с огромным количеством человеческих жертв.

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