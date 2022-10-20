Путин хотел шантажировать нас отключением газа, но он ошибся. Вместе мы переживем зиму, – Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна избавилась от зависимости от российских энергоносителей и ставка Владимира Путина на газовый шантаж не сработала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Сегодняшняя Россия при Путине больше не является надежным торговым партнером. Путин надеялся шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся... Вместе мы переживем зиму", - сказал Шольц, выступая в Бундестаге.
Он рассказал, что в рамках подготовки к зиме Германия начала получать газ из Франции, готовятся к запуску первые терминалы сжиженного газа, заключены новые контракты на поставку, принято решение о продлении эксплуатации атомных станций и временном возвращении к углю.
Шольц добавил, что он "чрезвычайно благодарен" гражданам Германии за экономию энергии.
"Мы освободились от зависимости и хорошо подготовились к предстоящей зиме. Мы принимаем необходимые меры и не даем себя запугать", - сказал канцлер.
Теперь предстоит решить, как снизить чрезмерно высокие цены на энергоресурсы, подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Ембарго на російську нафту!
ембарго на російський метал!
ембарго на російське міндобриво!
1) Якщо тільки подивитися на структуру "Північного потоку"-1,2 то можна прийти до висновку, що в любий момент в любому місці (навіть на території Німеччини") можна росії виводити із ладу цей типа економічний проект. Як? Про "вишеньку" не на часі...
2) Виникає логічне питання із 1 - хто це допустив? А це конкретні прізвища в установах безпеки, "експерти", які давали обгрунтування цих проектів... політики і партії, які в Бундестазі або біля нього.
Не може бути? Наглядна гучна історія, як росія визначала кібербезпеку. Це тільки вершина...
Тобто розслідування, не просто може, призводить до гучної політичної кризи в Німеччині. Цікаво в цьому зацікавления Кремль, на передодні зими?
В яких ще проектах на території Німеччини брала чи ще бере участь російський "бізнес"? Напевно скоро взнаємо...зима близько.
3) Якщо на ситуацію дивитися більш широко, то про путніські сили і зараз активно діють в Німеччині, там не вибірковий вплив росії, а на все суспісльство - наглядний приклад турне Скрипки з баяном по Німеччині. Дивно в укрЗМІ це турне широко не висвітлене?!
4) Провокаційне. Така ситуація в Німеччині впливає на постачання зброї по якості і кількості Україні? Затримки точно випадкові?
Тільки одне може "порадувати" "Шольца", є ще країна яка ще більше по вуха в "російському бізнесі" - це навіть не Угорщина чи Італія, а Україна... це те що готувала росія путіна для Німеччини.
Зараз Захід, та Німеччину зокрема турбує інфляція, зерно, тепло, енергоносії, червона чи чорна ікра на Новий рік... в Україні, у суспісльства, інші "турботи" - що би по їсти та чим стріляти в ному хвилю орків росії, а зимою чим ще грітися.
Це до того, хто кому винен на 8ий місяць війни...
Можливо, невдало зформулював... Тоді соррі.
- бо ми, німці, обісрались ще до початку шантажу.