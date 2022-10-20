Путин хотел шантажировать нас отключением газа, но он ошибся. Вместе мы переживем зиму, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна избавилась от зависимости от российских энергоносителей и ставка Владимира Путина на газовый шантаж не сработала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Сегодняшняя Россия при Путине больше не является надежным торговым партнером. Путин надеялся шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся... Вместе мы переживем зиму", - сказал Шольц, выступая в Бундестаге.

Он рассказал, что в рамках подготовки к зиме Германия начала получать газ из Франции, готовятся к запуску первые терминалы сжиженного газа, заключены новые контракты на поставку, принято решение о продлении эксплуатации атомных станций и временном возвращении к углю.

Шольц добавил, что он "чрезвычайно благодарен" гражданам Германии за экономию энергии.

"Мы освободились от зависимости и хорошо подготовились к предстоящей зиме. Мы принимаем необходимые меры и не даем себя запугать", - сказал канцлер.

Теперь предстоит решить, как снизить чрезмерно высокие цены на энергоресурсы, подчеркнул он.

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