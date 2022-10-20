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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) Лукашенко (3499)

Лукашенко – белорусам: Хотите, чтобы было тихо и спокойно – тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что людям необходимо донести полную информацию о происходящих в стране процессах и имеющиеся угрозы, чтобы они могли сами выбирать – "жить тихо и спокойно или пройти через беду".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на белорусское госиздание Белта. Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства 20 октября.

Самопровозглашенный президент напомнил, что ранее поручил силовикам и другим органам проинформировать народ о происходящем.

По его словам, он это делает не для того, чтобы запугать народ, а для того, чтобы "народу донесли все происходящее, а народ потом пусть принимает решение".

"Хотите через беду пройти – пожалуйста. Флаг в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую ​​возможность), то хоть деток своих скупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером что-нибудь перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - сказал он.

Говоря о предстоящих выборах в 2024 году, Лукашенко заявил, что они должны пройти по новым правилам и не будут легкими.

В частности, по его словам, нужно готовиться "противодействовать попыткам дезорганизации выборов".

Читайте: Лукашенко поручил ученым разрабатывать дроны: Очень актуальны
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Топ комментарии
+54
Ах ты ж ****** усатый терорист
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20.10.2022 13:14
+34
мерзота. Він до тих білорусів відноситься як до своєї властності.
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20.10.2022 13:14
+32
Белорусы, если вас взяли в заложники - моргните два раза
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20.10.2022 13:15
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Ах ты ж ****** усатый терорист
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20.10.2022 13:14 Ответить
"тихо и спокойно" тільки на кладовищі, або.... в білорашці
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20.10.2022 13:21 Ответить
Марионеточный режим лукашенко с 26 августа стал реальной ядерной угрозой для всей Европы. Переподчинение 10 октября армии Беларуси генштабу РФ и наполнение её войсками россии де-юре завершило процесс ликвидации Беларуси как государства и лукашенко де-факто отстранён от управления своей армией. Армия Беларуси, хочет она того или нет, но с 10 октября подчиняется уже Москве и обязана выполнять её приказы. Лукашенко - это лишь пропагандистская занавеска, удобная Москве тем, что позволяет утверждать: воюет не одна только РФ и создавать видимость межгосударственной коалиции.

с понедельника 17 октября власть в Беларуси перешла к "серым" полковникам. "Серым", так как кроме кремлёвцев их никто не выбирал. "Серые" полковники влезли в экраны и стали демонстрировать российскую армию, входящую в Беларусь. Заявили, вошло ещё 9 тыс. российских солдат, но не стоит верить этой цифре. Некто Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества, в тот день заявил, можно нанести "превентивный удар" по Вильнюсу, так как там живёт оппозиционное правительство Светланы Тихановской, которое готовит нападение и свержение всеми любимого Александра Григорьевича. По статусу такие заявления может делать только лукашенко и он же должен был лично встречать входящую армию РФ и давать объяснение белорусам в цифрах, сколько её вошло и нафига это им.

Но так как во всём этом военные обошлись без него, то можно уверенно говорить, что с понедельника власть у "серых" полковников, а лукашенко под негласным арестом у них и спецслужб РФ, и за рубеж может выезжать только в Абхазию. По этой причине его интервью в Астане действительно можно назвать последним политическим писком. Лукашенко ещё будут извлекать из-под ареста в торжественных случаях для показа публике, но всё это уже не имеет значения. Кремлёвские "чекисты" решили свои проблемы с хитрым белорусским "колхозником" вполне традиционно - они его арестовали и отправили в бессрочную отсидку без права переписки.

Лукашенко попытался пискнуть в Астане и потребовать переговоров с США о ядерном разоружении Беларуси, но это лишь убедило "чекистов" в том, что "колхознику" пора уже в изоляцию, иначе он опять выкинет какой-нибудь "многовекторный" финт и попросит принять Беларусь в НАТО. Вероятно, его вскоре отправят для лучшей сохранности в Абхазию или ещё куда-то, и он будет работать президентом на удалении. Теперь у Беларуси есть уже два президента, одинаково работающих на удалении через Интернет, но статус Тихановской явно выше.

Дёргания и писки лукашенко в Астане были вызваны тем, что он, наконец, понял - Москва с ним или без него, но намерена вновь начать боевые действия с территории Беларуси и на этот раз не только против Украины, но также Литвы и Польши. Если всё пойдёт по её плану, то и против Латвии и Эстонии, которых оставляют на "второе блюдо".
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20.10.2022 13:21 Ответить
Бульбен уже участвует в войне. Начиная от предоставления инфраструктуры, до ввода подразделений.
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20.10.2022 14:21 Ответить
Я знаю! Під Михайло-Коцюбинським у березні був бунт у білоруській БТГр Солдати відмовилися їхать далі Правда не тому, що так любили українців - просто їх повели по дорозі, яка була всіяна спаленою кацапською технікою з трупами згорілими всередині І вони зрозуміли, що вони - НАСТУПНІ!!! Солдати відмовилися сідать в машини Сказали офіцерам: "Вам нужно - воюйте!" А потім покинули колону і пішли назад у Білорусь! Пішки! Через деякий час прилетіла авіація (чи-то білоруська чи російська) і розстріляли колону з повітря - щоб нам не дісталася!
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20.10.2022 14:52 Ответить
Были и свидетельства от наших. Они шли второй волной.
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20.10.2022 15:18 Ответить
Я мав стосунок до Чернігівського УТМР Це - мисливці області Зв"язок з ними я тримав навіть під час блокади - коли вдавалося заряджать телефон Тобто я "багато знаю" Просто у мене професійна звичка - "фільтруй базар" І військова - "не світи того що може зашкодить" Тому я"свічу" лише те, що не принесе шкоди (хоч навіть з-за "засвіченого" мені тут пробують "срать на хвіст", що я "займаюсь популізмом" та набираю прихильників) Їм видніше...
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20.10.2022 18:43 Ответить
Та и пох на них. Есть факты, а обмудки идут нах.
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20.10.2022 18:46 Ответить
мерзота. Він до тих білорусів відноситься як до своєї властності.
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20.10.2022 13:14 Ответить
Белорусы, если вас взяли в заложники - моргните два раза
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20.10.2022 13:15 Ответить
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20.10.2022 18:03 Ответить
Білоруси цього варті, така ж вата як і у кацапів. Сцикуни.
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20.10.2022 13:21 Ответить
Он что планирует дожить до 2024 года????
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20.10.2022 13:15 Ответить
ще й переживе.... в Ростові
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20.10.2022 13:22 Ответить
Сябры! Слухайте мяне и бяда вас не мяне!
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20.10.2022 13:15 Ответить
або ж - слухайте мене й тюрма не мине
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20.10.2022 13:52 Ответить
Ага! "Хочете, щоб було тихо і спокійно слухайтк мене! У могилу - кроком руш! Там ви будете у тиші, спокї і безпецґ на довгі віки!"
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20.10.2022 14:13 Ответить
Самозванцев нам не надо ,командиром буду я! (с)
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20.10.2022 13:15 Ответить
Правильно, и песню зааапевай: "Нас *бут, а мы крепчаем".
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20.10.2022 13:15 Ответить
"Штрибан, фильтруй хрюканину!"
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20.10.2022 13:15 Ответить
Він **** вже не знає , як його вивернутися , щоб було : нашим і вашим . Сидітиме пітор пожиттєво .
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20.10.2022 13:16 Ответить
Бацька, х..лі...Ложкою дерев"яною яаааак дасть, шоб знали...
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20.10.2022 13:17 Ответить
Сціснулы і гатовцєсь до маго ачіріднога ізбраныя.
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20.10.2022 13:17 Ответить
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20.10.2022 13:18 Ответить
Якщоне будете слухатись клінічного ідіота, то загонить білорусів у стойло і припне ланцюгами.Циганський потомок,і щенагайку в рукивізьме, буде шмагати з ранку до вечора
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20.10.2022 13:19 Ответить
Терпилы
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20.10.2022 13:19 Ответить
І що характено- бульбаші так все і зроблять,як їм велить їх бульбофюрерок...
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20.10.2022 13:19 Ответить
Тихо та спокійно тільки на цвинтарі, а там де життя там розвиток та зміни.
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20.10.2022 13:20 Ответить
в стойло бараны так бацька сказав... бульбаши ссыкуны стоят смирно
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20.10.2022 13:21 Ответить
валодзє нравіцца, кагда уси щікочут анус, паетаму галасуйце як сердзе вєліт!
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20.10.2022 13:21 Ответить
"Спокійні вибори" - це лише коли лукашенку обирають?
А якщо не лукашенку, то революція?
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20.10.2022 13:23 Ответить
ше не наслухались?
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20.10.2022 13:24 Ответить
хтось знає: хто старший по званню:
руSSкій ґауляйтер лукашеску чи руZZкій фельдмаршал ка-Дирофф??

і взагалі, що це за маячня з виборами-24: хіба у білорусів Є вибір....??
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20.10.2022 13:24 Ответить
О чём он вообще говорит?
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20.10.2022 13:25 Ответить
Дякую, нагадав мені один комент
Янукович почав квакати - мов здавайтеся - комент на цензорі "ШАНОВНІ, ДО КОГО ВІН ЗВЕРТАЄТЬСЯ?"
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20.10.2022 13:31 Ответить
Пытается разменять спокойствие на свою власть, что лишний раз потверждает, что посылать войска в Украину не хочет.
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20.10.2022 13:25 Ответить
Кацапская шлюха прямым текстом говорит, что аборигенам надо быть ещё послушнее(куда уж больше?), иначе полицаи отключат газ. Молча носите кацапам снаряды, молча ремонтируйте кацапам технику, молча убивайте украинцев, молча ублажайте метрополию. И ведь аборигены действительно всё сделают. И воевать с Украиной будут, чтобы "не было войны" и газ был.
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20.10.2022 13:25 Ответить
підар вусатий
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20.10.2022 13:26 Ответить
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20.10.2022 13:26 Ответить
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»

*
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!

*
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
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20.10.2022 13:26 Ответить
щось..поїсти і щось ПЕРЕКУСИТИ, ну совок же родимий ....А взагалі хай як хотять, хоть видохнуть....
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20.10.2022 13:27 Ответить
так, так... і букетики не забудьте...
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20.10.2022 13:28 Ответить
Вчера мне тоже самое говорили на цензоре поклонники Зеленского. Как бы откуда идет это всё.
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20.10.2022 13:29 Ответить
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20.10.2022 13:29 Ответить
Пока в Белоруси будет усатый ничего хорошего Белорусь не ждет
А главно то что режим Лукашенка не может выплачивать долги. Это значит что Белорусь беднеет а Лукашенко ничего не может сделать.
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20.10.2022 13:30 Ответить
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20.10.2022 13:30 Ответить
Да уже бульбаши 30 лет терпят стиснув зубы. А Таракан все вводит и вводит глубже. Беларашка уже банкрот, без денег, производства да еще свое оружие рашке все отдала за долги. Будете трусы Чбацьки нюхать теперь. А если полезете в Украину то потом из вас бульба прорастет
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20.10.2022 13:35 Ответить
Хотите помыться - сели на бутылки и рты закрыли!
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20.10.2022 13:40 Ответить
раби повинні слухатися фюрера, поки що не бунтують
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20.10.2022 13:45 Ответить
Навіщо Бульбофюрера називають самопроголошеним президентом, якщо його легітимність наша влада визнала погодившись на перемовини з кацапами на території білорашки.
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20.10.2022 13:52 Ответить
вбивця, терорист, хабарник і сцаноє *********...
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20.10.2022 13:53 Ответить
картопляне падло закликає смоктати як він
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20.10.2022 13:58 Ответить
Ну, просто незаменимый фюрер!
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20.10.2022 13:59 Ответить
Дучо ))
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20.10.2022 14:43 Ответить
Беларусам как и росиянам надо просто потирпеть )
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20.10.2022 14:04 Ответить
А скаціна у нього таки вся обісрана сидить та не жужить.
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20.10.2022 14:05 Ответить
Домашний арест "бульбафюрера": Москва не дала лукашенко даже поговорить с Байденом
https://www.youtube.com/watch?v=gmrqstRs4Zw
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20.10.2022 14:07 Ответить
Раби повині мовчати
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20.10.2022 14:09 Ответить
Только не Майдан
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20.10.2022 14:18 Ответить
Ага!Усє уместє за рукі взялісь і чінінько-благороднінько гуськом скоріше в ад,бо там вже параша зайняла круті місця.
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20.10.2022 14:19 Ответить
после того как вы ввяжетесь в войну тихо и спокойно уже не будет
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20.10.2022 14:35 Ответить
И носочки белые чтобы одели!!!!
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20.10.2022 14:37 Ответить
Ой фюрер, а что ж это будет когда они твой прибор зубами сожмут?
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20.10.2022 14:41 Ответить
Пюрешки, вам сказали сосать у русни. Цветочки не забудьте.
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20.10.2022 14:55 Ответить
"МОВЧАННЯ БАРАНІВ" по **********...!!!
Пастух наказкував, що не хоче щоб дуже больно зарізали баранів...!!!
Він їх буде стригти тихенько, а вони зобовязані будуть тихенько мовчати і виконувати все що він говорить і наказує...!!!
Це напевно, якийсь новий вид сексуально-насильницького психологічного розладу мізків у бульбашного фюрера....вас і ваших дітей будуть тихенько гвалтувати і вбивати, а ви барани не галасуйте і не звертайте на це увагу і усе буде за взаємною згодою при замовчуванні...!!!
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20.10.2022 15:03 Ответить
председатель колхоза бульбанське дишло засиделся на своей посаде
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20.10.2022 17:12 Ответить
Как прекрасно он смотрелся бы в центре Минска подвешенным за одну ногу на фанерном столбе!!!!!!
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20.10.2022 17:39 Ответить
Никто из уродов- диктаторов не относился и не высказывался о своём народе как к быдлу, как к свиньям- ни Гитлер, ни Путлер, ни Ким - никто. Здесь Бульбафюреру нет равных. Наверное нравится белорусам ....
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20.10.2022 17:42 Ответить
Це такі погони тепер у всіх білоруських майорів?
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20.10.2022 20:22 Ответить
"зуби стиснули і вперед" терпіти )))).
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20.10.2022 22:17 Ответить
это он так планирует напасть на нас. Чтоб у них был свет и газ
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21.10.2022 00:26 Ответить
Білорусів, я так розумію, все влаштовує.
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21.10.2022 09:11 Ответить
 
 