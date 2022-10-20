Лукашенко – белорусам: Хотите, чтобы было тихо и спокойно – тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что людям необходимо донести полную информацию о происходящих в стране процессах и имеющиеся угрозы, чтобы они могли сами выбирать – "жить тихо и спокойно или пройти через беду".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на белорусское госиздание Белта. Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства 20 октября.

Самопровозглашенный президент напомнил, что ранее поручил силовикам и другим органам проинформировать народ о происходящем.

По его словам, он это делает не для того, чтобы запугать народ, а для того, чтобы "народу донесли все происходящее, а народ потом пусть принимает решение".

"Хотите через беду пройти – пожалуйста. Флаг в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую ​​возможность), то хоть деток своих скупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером что-нибудь перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - сказал он.

Говоря о предстоящих выборах в 2024 году, Лукашенко заявил, что они должны пройти по новым правилам и не будут легкими.

В частности, по его словам, нужно готовиться "противодействовать попыткам дезорганизации выборов".

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