Лукашенко – белорусам: Хотите, чтобы было тихо и спокойно – тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что людям необходимо донести полную информацию о происходящих в стране процессах и имеющиеся угрозы, чтобы они могли сами выбирать – "жить тихо и спокойно или пройти через беду".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на белорусское госиздание Белта. Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства 20 октября.
Самопровозглашенный президент напомнил, что ранее поручил силовикам и другим органам проинформировать народ о происходящем.
По его словам, он это делает не для того, чтобы запугать народ, а для того, чтобы "народу донесли все происходящее, а народ потом пусть принимает решение".
"Хотите через беду пройти – пожалуйста. Флаг в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), то хоть деток своих скупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером что-нибудь перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - сказал он.
Говоря о предстоящих выборах в 2024 году, Лукашенко заявил, что они должны пройти по новым правилам и не будут легкими.
В частности, по его словам, нужно готовиться "противодействовать попыткам дезорганизации выборов".
Пожалуйста, подождите...
с понедельника 17 октября власть в Беларуси перешла к "серым" полковникам. "Серым", так как кроме кремлёвцев их никто не выбирал. "Серые" полковники влезли в экраны и стали демонстрировать российскую армию, входящую в Беларусь. Заявили, вошло ещё 9 тыс. российских солдат, но не стоит верить этой цифре. Некто Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества, в тот день заявил, можно нанести "превентивный удар" по Вильнюсу, так как там живёт оппозиционное правительство Светланы Тихановской, которое готовит нападение и свержение всеми любимого Александра Григорьевича. По статусу такие заявления может делать только лукашенко и он же должен был лично встречать входящую армию РФ и давать объяснение белорусам в цифрах, сколько её вошло и нафига это им.
Но так как во всём этом военные обошлись без него, то можно уверенно говорить, что с понедельника власть у "серых" полковников, а лукашенко под негласным арестом у них и спецслужб РФ, и за рубеж может выезжать только в Абхазию. По этой причине его интервью в Астане действительно можно назвать последним политическим писком. Лукашенко ещё будут извлекать из-под ареста в торжественных случаях для показа публике, но всё это уже не имеет значения. Кремлёвские "чекисты" решили свои проблемы с хитрым белорусским "колхозником" вполне традиционно - они его арестовали и отправили в бессрочную отсидку без права переписки.
Лукашенко попытался пискнуть в Астане и потребовать переговоров с США о ядерном разоружении Беларуси, но это лишь убедило "чекистов" в том, что "колхознику" пора уже в изоляцию, иначе он опять выкинет какой-нибудь "многовекторный" финт и попросит принять Беларусь в НАТО. Вероятно, его вскоре отправят для лучшей сохранности в Абхазию или ещё куда-то, и он будет работать президентом на удалении. Теперь у Беларуси есть уже два президента, одинаково работающих на удалении через Интернет, но статус Тихановской явно выше.
Дёргания и писки лукашенко в Астане были вызваны тем, что он, наконец, понял - Москва с ним или без него, но намерена вновь начать боевые действия с территории Беларуси и на этот раз не только против Украины, но также Литвы и Польши. Если всё пойдёт по её плану, то и против Латвии и Эстонии, которых оставляют на "второе блюдо".
А якщо не лукашенку, то революція?
руSSкій ґауляйтер лукашеску чи руZZкій фельдмаршал ка-Дирофф??
і взагалі, що це за маячня з виборами-24: хіба у білорусів Є вибір....??
Янукович почав квакати - мов здавайтеся - комент на цензорі "ШАНОВНІ, ДО КОГО ВІН ЗВЕРТАЄТЬСЯ?"
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
*
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
*
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
А главно то что режим Лукашенка не может выплачивать долги. Это значит что Белорусь беднеет а Лукашенко ничего не может сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=gmrqstRs4Zw
Пастух наказкував, що не хоче щоб дуже больно зарізали баранів...!!!
Він їх буде стригти тихенько, а вони зобовязані будуть тихенько мовчати і виконувати все що він говорить і наказує...!!!
Це напевно, якийсь новий вид сексуально-насильницького психологічного розладу мізків у бульбашного фюрера....вас і ваших дітей будуть тихенько гвалтувати і вбивати, а ви барани не галасуйте і не звертайте на це увагу і усе буде за взаємною згодою при замовчуванні...!!!