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Новости ОбществоВойна в Украине
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Сын главы Красноградской РГА Войтенко, который на "Майбахе" ездил в Монако, привез вместо гуманитарки сумки Луи Виттон, - Ткач

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Сын главы Красноградской РГА Харьковской области Александр Войтенко во время прохождения таможни оформлял сумки Луи Виттон, хотя накануне уверял, что ездил в Монако за гуманитарной помощью.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Есть новости о сыне главы района, который уехал "за гуманитаркой" на последней майбахе в Монте-Карло. Вы не поверите. 12.09 на КПП Тисобеч (венгерская сторона границы с Украиной) таможенники, говорят, обратили внимание на мужчину на новом майбахе, который оформлял такс фри на вещи на десятки тысяч долларов и сфотографировали на память, сумки Луи Виттон и другие необходимые вещи для военных.

На фото не видно какого именно бренда плитоноска. Уже на украинской стороне на КПП Вилок, говорят таможенники, Александр Войтенко вещи не растаможивал, завез как свои. Вчера таможенники почитали новости и узнали того самого "модника", который утверждает, что "ездил за гуманитарной помощью для батальона" и передали фото", - рассказал Ткач.

Ранее сообщалось, что сын председателя Красноградской РГА Харьковской области Александр Войтенко оказался фигурантом расследования СМИ "Батальон Монако 2". Его Mercedes-Maybach был замечен в Монако, но Войтенко утверждает, что находится в Украине, а за границу съездил только раз, за гуманитарной помощью.

Также смотрите: Батальон "Монако"-2. Украинские элитные беженцы на Лазурном побережье. ВИДЕО

Сын главы Красноградской РГА Войтенко, который на Майбахе ездил в Монако, привез вместо гуманитарки сумки Луи Виттон, - Ткач 01
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Топ комментарии
+26
Чувак кацапським самицям віз гуманітарку, бо вони ж не можуть вже купити сумки Луі Вітон.
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20.10.2022 14:19
+24
Ображають хлопчика злі журналюги.
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20.10.2022 14:20
+19
--Ето сироты!--тяжолое наследие киевского режима!
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20.10.2022 14:22
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Чувак кацапським самицям віз гуманітарку, бо вони ж не можуть вже купити сумки Луі Вітон.
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20.10.2022 14:19 Ответить
Ображають хлопчика злі журналюги.
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20.10.2022 14:20 Ответить
У цих жлобів навіть смаку немає. Як казав Митець «кожане пальто, надіте зверху на кожаний піджак»
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20.10.2022 14:29 Ответить
Входить Нєзнайка, бєлокурий супермен-вікінг, одєтий в кожаноє пальто, надєтоє на кожаний піджак. На руках у Нєзнайкі золоті гайки. З усіх карманів стирчать пачки грошей.

Мальвіна (сама до себе):
- Ето піз*єц.
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20.10.2022 16:30 Ответить
Оце козацюра : туди-сюди в Монако і лише пару сумок ?
Видно його шкура не давала без отого "фєтіша" .
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20.10.2022 14:20 Ответить
так все сошлось)))
батальон Монако...и "гуманитарка" монакская )))) и вез из Монако сумки для самок-шМонаток ))))
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20.10.2022 14:22 Ответить
А Я думку гадаю що це орки у різні боки розбігаються, це батальон монако s луї вітон гламурно атакують бутіки Австрії.
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20.10.2022 14:34 Ответить
--Ето сироты!--тяжолое наследие киевского режима!
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20.10.2022 14:22 Ответить
Гниди, вони і в Монако гниди !!!
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20.10.2022 14:23 Ответить
Ето ви завідоваєтє!
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20.10.2022 14:24 Ответить
і що татко ще на посаді Майбахи заробляє?
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20.10.2022 14:24 Ответить
так! торгує навозом
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20.10.2022 14:43 Ответить
The perfect example of traitor. Has anybody set his Maybach on fire yet? Just to make a point.
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20.10.2022 14:30 Ответить
І ця гніда - всього лише синочок голови району...тобто - чинуші далеко не найвищого рангу...корупція коли-небуть зжере Україну, якщо з цими гнідами не покінчити...
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20.10.2022 14:37 Ответить
Уявляю як в сільгоспгосподарстві коров вигулють с сумками Луї Віттон.
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20.10.2022 14:38 Ответить
Я бы сказал, что это бюстгалтеры-плитоноски. Но кто знает, шо сие значит...Вообще могли бы еще месячишко-другой подождать с новостью. Зимой контраст был бы виден более отчетливо.
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20.10.2022 14:39 Ответить
І ніхто не звернув увагу на такий незручний факт - на якій законній підставі цей кабєль призовного віку виїхав за межі України? Шо знову не на часі критикувати діючу владу?
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20.10.2022 14:42 Ответить
В цій країні всі мажори мають право на перетин кордону під час війни.
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20.10.2022 15:35 Ответить
Пора припиняти толерастію до " монако" та вати і діяти ножиками бо буде ще більша
біда.
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20.10.2022 14:42 Ответить
а захід наблюдає і робить висновки....
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20.10.2022 14:42 Ответить
Захід таки більше за твоєю па рашею "наблюдає", Элено!
Незрівнянно більше!
😁
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20.10.2022 15:20 Ответить
ти переляку чи з перепою таке несеш?
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20.10.2022 15:26 Ответить
Вот они истенные сыны Отечества, элита ***.
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20.10.2022 14:45 Ответить
а у вас не такие - беня, боголюбов, пинчук, косюк, корбан, фельдман... ?
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20.10.2022 15:58 Ответить
Коммент соответствует дебильному нику. Но я отвечу, они все граждани Украны так что ... звыняйтэ
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20.10.2022 16:14 Ответить
Що й треба було довести
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20.10.2022 14:45 Ответить
А Зеленський знає?
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20.10.2022 14:52 Ответить
НЕТ СЛОВ...... Война, люди гибнут в Стране беда...а эти все ублюдки наслаждаться жизнью! Люди по копейки собирают для армии, а эти? Катаются куда хотят и где хотят...Разворовали страну! Нужно всё вернуть обратно
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20.10.2022 14:53 Ответить
Іпаний сором... ***, це синок ******* з портового села!!!! Я уявляю що творят мажори з великих промислових міст. Кому війна-а правлячому бидлу мама рідна!
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20.10.2022 15:02 Ответить
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20.10.2022 15:11 Ответить
Брешуть людям в очі, як партія регіонів!
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20.10.2022 15:25 Ответить
а що підарам платити мито вже слабо чи невольно. який ***** митник оглядав ***** його длять на передову разом з цим гавном москальським
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20.10.2022 15:28 Ответить
Вдягнути йому ту сумку на голову замість каски і на передок послати - прозріє скотина
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20.10.2022 15:49 Ответить
Скільки ще цього бидла є в Україні.
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20.10.2022 16:31 Ответить
Це він гуманітарку, для зе-депутатів.
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20.10.2022 16:49 Ответить
Відносно виїзду студентів на навчання - суцільна заборона. Відносно виїзду мажорів на майбахах - зелене світло від зеленої влади
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20.10.2022 18:25 Ответить
Якщо зрізати у майбаха кришу, якого калібру пушку можна змонтувати?
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20.10.2022 23:43 Ответить
 
 