Сын главы Красноградской РГА Войтенко, который на "Майбахе" ездил в Монако, привез вместо гуманитарки сумки Луи Виттон, - Ткач

Сын главы Красноградской РГА Харьковской области Александр Войтенко во время прохождения таможни оформлял сумки Луи Виттон, хотя накануне уверял, что ездил в Монако за гуманитарной помощью.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Есть новости о сыне главы района, который уехал "за гуманитаркой" на последней майбахе в Монте-Карло. Вы не поверите. 12.09 на КПП Тисобеч (венгерская сторона границы с Украиной) таможенники, говорят, обратили внимание на мужчину на новом майбахе, который оформлял такс фри на вещи на десятки тысяч долларов и сфотографировали на память, сумки Луи Виттон и другие необходимые вещи для военных.

На фото не видно какого именно бренда плитоноска. Уже на украинской стороне на КПП Вилок, говорят таможенники, Александр Войтенко вещи не растаможивал, завез как свои. Вчера таможенники почитали новости и узнали того самого "модника", который утверждает, что "ездил за гуманитарной помощью для батальона" и передали фото", - рассказал Ткач.

Ранее сообщалось, что сын председателя Красноградской РГА Харьковской области Александр Войтенко оказался фигурантом расследования СМИ "Батальон Монако 2". Его Mercedes-Maybach был замечен в Монако, но Войтенко утверждает, что находится в Украине, а за границу съездил только раз, за гуманитарной помощью.

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