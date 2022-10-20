Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор: "Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS"

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Предметный и продуктивный разговор с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS - должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора", - рассказал российский ракетный террор.

По словам главы государства, готовится визит Президента Германии в Украину.

Ранее, по данным Bild, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину.

Также читайте: Путин хотел шантажировать нас отключением газа, но он ошибся. Вместе мы переживем зиму, – Шольц