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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Зеленский (16627) санкции (10627) СНБО (4374)

Зеленский утвердил санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ, среди которых дочь Путина и Абрамович

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

санкції

В санкционные списки Украины включено 2507 физических и 1374 юридических лица Российской Федерации. Указы о введении санкций по решению СНБО опубликованы на сайте президента.

Как это сообщает Цензор.НЕТ указы о введении санкций по решению СНБО опубликованы на сайте президента.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №726 от 19 октября о введении в действие принятого в тот же день решения Совета нацбезопасности и обороны размещен на сайте главы государства в четверг.

"Кабинета Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - отмечается в указе.

Кроме того, Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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В перечне, в частности, российский Альфа-Банк и связанный с ним ряд компаний, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", связанные с ВТБ и Сбербанком страховые и финансовые компании , PTC Holding, "Согаз".

Кроме того, в список внесены Управделами президента РФ и спецавиаотряд "Россия", Казанский вертолетный завод и "Адмиралтейские верфи", "КАМаз", "Гражданские самолеты Сухого".

Среди подсанкционных лиц не только иностранные "дочки" российских компаний и банков, но и, в частности, Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, белорусские "ОКБ ТСП" и "Оборонные инициативы", "Белспецвнештехника".

В списке также хорватский T.G.A. D.O.O. за Trgovinu и Usluge и Katina D.O.O.

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Согласно документу, санкции предусматривают 17 ограничительных мер: от блокирования активов и полного прекращения торговых операций и транзита ресурсов до остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или остановки лицензий,

Среди ограничений также запрет на участие в приватизации, публичных и оборонных закупках, совершение сделок с ценными бумагами, запрет на увеличение размера уставного капитала связанных компаний (с долей от 10%), введение дополнительных мероприятий в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, прекращение действия торговых соглашений и совместных проектов.
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Топ комментарии
+7
А чому так піздно, дали можливість їм все вивести та перепродати
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20.10.2022 14:41
+6
відно вже всі откатили солідно мона і підписати на 239 день війни
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20.10.2022 14:45
+4
донька Путіна та Абрамович

О!
У них уже й дітки є!..
(сякається розчулено)
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20.10.2022 14:47
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А чому так піздно, дали можливість їм все вивести та перепродати
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20.10.2022 14:41 Ответить
відно вже всі откатили солідно мона і підписати на 239 день війни
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20.10.2022 14:45 Ответить
підняв руку на священну корову Абрамовича !

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20.10.2022 16:29 Ответить
донька Путіна та Абрамович

О!
У них уже й дітки є!..
(сякається розчулено)
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20.10.2022 14:47 Ответить
Зовідовають!
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20.10.2022 14:58 Ответить
№726 від !!19 жовтня??...хоч щось
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20.10.2022 14:50 Ответить
При цьому щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено - згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України". Джерело: https://biz.censor.net/n3375065

Це коли...не на часі?))
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20.10.2022 14:51 Ответить
серед яких донька Путіна та Абрамович... але у доньки і абрамовича різні статуси? Чим не привід "пожаотувати" Царю Кремля)) "реформатори" не перестарались?)))
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20.10.2022 14:55 Ответить
до таких санкцій навіть порошенко не додумався...бесстрашие и отвага
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20.10.2022 15:01 Ответить
бесстрашие и отвага
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20.10.2022 15:07 Ответить
а що Ромцю діє самостійно чи з узгодження і вказівок путлєра?
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20.10.2022 15:25 Ответить
Це означає ніколи бо поки йде війна завжди будуть полонені і навіть після її закінчення полонених будуть повертати ще довго отже це віртуозна сцанина всім і вся: бо замість вийти і чесно сказати, що до абрамовича ми не можемо застосувати санкції бо він задіяний у перемовинах щодо обміну, влада вигадала відтермінування
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20.10.2022 17:21 Ответить
самое время абизяне агрохимии вернуть абрашке бабло за лоббирование и выхватить по мерзкому ипалу
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20.10.2022 14:50 Ответить
турбо гетьман - в куди не вкрути, йде то різьбі як для його метчиком нарізали...
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20.10.2022 14:51 Ответить
Ну, добре діло!!
Мабуть, рахамія з катлєтою таки, поклопотатися, бо від абрамовича передоплата, за звільнення 400.000, якихось осіб, не надійшла вчасно!!!!
От слуги і рубанули, через пів року, по рашистам!!
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20.10.2022 14:52 Ответить
Молодець Ze, дуже "оперативно". За 8 місяців тільки ідіот не зміг переписати своє майно на якогось фунтіка з укр паспортом.
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20.10.2022 14:55 Ответить
За вісім років ващєта
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20.10.2022 14:58 Ответить
Абрамовича мабуть зовсім не буде. Він з горських евреїв як Єрмак, та Арахамия.
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20.10.2022 15:22 Ответить
Зараз бачу що я була права !
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20.10.2022 18:52 Ответить
Закон, проголосований ВР про конфіскацію активів РФ на території України лежить на столі Зеленського (Увага!) ще з квітня! З квітня, курва, воно той закон не підписує! За той час з тих активів залишилось ніхрена! Все, що можна було давно вже виведено і передано через десяті руки! А тепер воно проявляє активність, укази видає... Яке ж воно гидке та мерзенне то зелене чмо, якого 73% нам в президенти вибрало... Зато ж по-приколу і весело. Правда, гниди зебуїни?
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20.10.2022 15:44 Ответить
На те його мацква і поставила президентом. Цікаво які преференції Коломойша отримала від маскви.
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20.10.2022 16:46 Ответить
ПРОТИ КВРАТЛАУ 95 САНКЦІЇ БУДУТЬ ⁉️
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20.10.2022 16:44 Ответить
 
 