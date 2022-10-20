Зеленский утвердил санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ, среди которых дочь Путина и Абрамович

В санкционные списки Украины включено 2507 физических и 1374 юридических лица Российской Федерации. Указы о введении санкций по решению СНБО опубликованы на сайте президента.

Как это сообщает Цензор.НЕТ указы о введении санкций по решению СНБО опубликованы на сайте президента.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №726 от 19 октября о введении в действие принятого в тот же день решения Совета нацбезопасности и обороны размещен на сайте главы государства в четверг.

"Кабинета Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - отмечается в указе.

Кроме того, Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Американская компания Texas Instruments, чью электронику обнаружили в российских ракетах, до сих пор помогает обстреливать Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В перечне, в частности, российский Альфа-Банк и связанный с ним ряд компаний, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", связанные с ВТБ и Сбербанком страховые и финансовые компании , PTC Holding, "Согаз".

Кроме того, в список внесены Управделами президента РФ и спецавиаотряд "Россия", Казанский вертолетный завод и "Адмиралтейские верфи", "КАМаз", "Гражданские самолеты Сухого".

Среди подсанкционных лиц не только иностранные "дочки" российских компаний и банков, но и, в частности, Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, белорусские "ОКБ ТСП" и "Оборонные инициативы", "Белспецвнештехника".

В списке также хорватский T.G.A. D.O.O. за Trgovinu и Usluge и Katina D.O.O.

Читайте: Канада запровадила санкції проти 34 пропагандистів і телеканалу "Звезда"

Согласно документу, санкции предусматривают 17 ограничительных мер: от блокирования активов и полного прекращения торговых операций и транзита ресурсов до остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или остановки лицензий,

Среди ограничений также запрет на участие в приватизации, публичных и оборонных закупках, совершение сделок с ценными бумагами, запрет на увеличение размера уставного капитала связанных компаний (с долей от 10%), введение дополнительных мероприятий в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, прекращение действия торговых соглашений и совместных проектов.