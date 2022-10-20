Угроза повторного наступления с Севера растет. Армия РФ может попытаться перерезать логистические артерии, - Генштаб ВСУ

Угроза возобновления Вооруженными силами РФ наступления на Украину на северном фронте растет.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран партнеров", - сказал Громов на брифинге в Military Media Center в четверг.

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