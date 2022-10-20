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Угроза повторного наступления с Севера растет. Армия РФ может попытаться перерезать логистические артерии, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Угроза возобновления Вооруженными силами РФ наступления на Украину на северном фронте растет.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран партнеров", - сказал Громов на брифинге в Military Media Center в четверг.
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Посла забрать.. Дип. вiдношення розiрвати
И у е бать их по самое ни хочу.. Аэропорты тэци водоканал... Или мы и сейчас электрику покупаем???
А вот о чем он не заявил, так это о том, что у Украины остаётся легитимное право превентивного удара по скоплениям российских войск на территории Беларуси. И сегодня не 24 февраля. Удар будет нанесен, если появится угроза нового вторжения со стороны Беларуси. Пожтому любые подразделения или объекты ВС РФ являются абсолютнл легитимными целями для ЗСУ. Об этом Генштаб не заявлял, но сделает при первой реальной угрозе.