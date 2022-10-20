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Угроза повторного наступления с Севера растет. Армия РФ может попытаться перерезать логистические артерии, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,білорусь

Угроза возобновления Вооруженными силами РФ наступления на Украину на северном фронте растет.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран партнеров", - сказал Громов на брифинге в Military Media Center в четверг.

Смотрите: Россия собирает силы на белорусском аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной. ФОТО со спутника
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Топ комментарии
+42
лукашенку. мінськ. ультиматум. у випадку незаконного перетину збройними формуваннями з вашого боку українсько-білоруського кордону, вважатимемо білорусь повноправним учасником війни та країною-агресором. залишаємо за собою право ударів у відповідь по вашій території. цілую, головнокомандувач зсу.
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20.10.2022 15:21
+38
Що не день, то новини покращуються..
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20.10.2022 15:16
+30
Білорусь вже повноправний учасник війни, білоруси гвалтували і катували жінок в Бучі і Ірпені, і дуже переймається ким ви там її будете вважати
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20.10.2022 15:27
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Звісно, можуть, але там вже близенько до кордонів НАТО, з яким вони вже давно воюють. Ну, давайте, спробуйте
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20.10.2022 17:25 Ответить
А как же шашлыки??

Посла забрать.. Дип. вiдношення розiрвати

И у е бать их по самое ни хочу.. Аэропорты тэци водоканал... Или мы и сейчас электрику покупаем???
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20.10.2022 17:50 Ответить
Будет шашлык, орки на башнях танков для нашего удобства даже мангалы устанавливают.
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20.10.2022 21:28 Ответить
Лука-хитрый пес и будет отлынивать до последнего.Единственный вариант для москвы это замена Луки на более послушного тузика.Но это достаточно долгий процесс-минимум полгода.
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20.10.2022 18:01 Ответить
Більш слухняного тузіка їм не знайти, лука ще повинен ЯЗ застосувати зі своїх болот, а вже тільки після цього його утилізують.
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20.10.2022 18:12 Ответить
Тут головне розмінувати встигнути і асвальтик підстилити. А самим - на шашлички.
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20.10.2022 18:46 Ответить
Угроза возобновления наступления российской армии с территории Беларуси растет, - об этом заявил бригадный генерал ВСУ Алексей Громов.

А вот о чем он не заявил, так это о том, что у Украины остаётся легитимное право превентивного удара по скоплениям российских войск на территории Беларуси. И сегодня не 24 февраля. Удар будет нанесен, если появится угроза нового вторжения со стороны Беларуси. Пожтому любые подразделения или объекты ВС РФ являются абсолютнл легитимными целями для ЗСУ. Об этом Генштаб не заявлял, но сделает при первой реальной угрозе.
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20.10.2022 19:53 Ответить
А лукашеску досі вдає, шо, тіпа він ше досі з Україною не воює... Якшо так, тоді, гадаю, треба Залужному конкретною дією показати бульбофюреру, шо Україна, її народ та її Збройні сили воюють з лукашеску.
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20.10.2022 20:58 Ответить
Господи, не дай Бог....
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21.10.2022 00:14 Ответить
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