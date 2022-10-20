По меньшей мере 1245 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. ИНФОГРАФИКА

По официальной информации ювенальных прокуроров 428 детей погибли и более 817 получили ранения разной степени тяжести. По меньшей мере 246 украинских детей считают пропавшими без вести

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 417, Харьковской - 258, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.

18 октября в результате обстрела войсками РФ г. Бахмут Донецкой области получила ранение 2-летняя девочка.

"Стало известно, что 12 марта из-за обстрела врагом г. Славянск Донецкой области получила телесные повреждения 13-летняя девочка", - сообщили ювенальные прокуроры.

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