По меньшей мере 1245 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. ИНФОГРАФИКА
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По официальной информации ювенальных прокуроров 428 детей погибли и более 817 получили ранения разной степени тяжести. По меньшей мере 246 украинских детей считают пропавшими без вести
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 417, Харьковской - 258, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.
18 октября в результате обстрела войсками РФ г. Бахмут Донецкой области получила ранение 2-летняя девочка.
"Стало известно, что 12 марта из-за обстрела врагом г. Славянск Донецкой области получила телесные повреждения 13-летняя девочка", - сообщили ювенальные прокуроры.
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