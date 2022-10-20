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захоронения (181) Нацполиция (15762) эксгумация (123) Лиман (289)

Завершена эксгумация на месте массового захоронения в Лимане: полиция обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

лиман,поховання,нацполіція

Продолжается эксгумация единичных стихийных могил. Всего на деоккупированных территориях на севере Донецкой области эксгумировано 166 тел, среди них пятеро детей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Национальная полиция Украины.

Полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации были обнаружены два массовых захоронения. На одной локации покоились гражданские, на другой – украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил – безымянные.

Среди эксгумированных на севере Донецкой области гражданских 85 – мужчины, 66 – женщины, 5 детей, пол еще 10 человек не установлен.

Люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Имеются тела с признаками насильственной погибели.

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"В целях идентификации погибших полиция Донецкой области просит близких родственников обратиться в отделение полиции для взятия биологических образцов и проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
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Вічна пам*ять всім невинно убієнним...Спочивайте у мирі...
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20.10.2022 18:20 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.10.2022 18:29 Ответить
Це терор подібний до терору кацапів до українців 30 років минулого століття.

Кацапи мінятися не можуть. Це їх генотип такий.
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21.10.2022 02:10 Ответить
 
 