Завершена эксгумация на месте массового захоронения в Лимане: полиция обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных

Продолжается эксгумация единичных стихийных могил. Всего на деоккупированных территориях на севере Донецкой области эксгумировано 166 тел, среди них пятеро детей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Национальная полиция Украины.

Полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации были обнаружены два массовых захоронения. На одной локации покоились гражданские, на другой – украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил – безымянные.

Среди эксгумированных на севере Донецкой области гражданских 85 – мужчины, 66 – женщины, 5 детей, пол еще 10 человек не установлен.

Люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Имеются тела с признаками насильственной погибели.

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"В целях идентификации погибших полиция Донецкой области просит близких родственников обратиться в отделение полиции для взятия биологических образцов и проведения экспертизы", - говорится в сообщении.