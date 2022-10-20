Украина требует от Красного Креста публичных заявлений о том, что Россия не предоставляет им гарантий безопасности

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинские власти требуют от международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, активных действий в защиту прав человека.

Об этом украинский омбудсмен сказал на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается сотрудничества с МККК, то с первого дня после своего назначения я провел с ними первую встречу, и его (общение. - Ред.) я провожу фактически каждую неделю - это либо телефонные разговоры, либо личные встречи", - сказал Лубинец.

Чиновник проинформировал, что ранее впервые за восемь с половиной лет МККК наконец юридически прописал на своем официальном сайте, что у нас происходит российско-украинский международный военный конфликт, согласно международному праву. Ведь до сих пор они использовали термины либо "конфликт", либо "кризис в Украине".

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"Понятно, что мы постоянно не только привлекаем их внимание, а мы ищем новые механизмы, чтобы они выполняли четко свой мандат. Я как омбудсмен постоянно это не только комментирую, но я пытаюсь сделать так, чтобы они начали выполнять свой мандат. Сейчас, на наш взгляд, они этого не делают", - сказал Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что украинская власть не просто говорит - она требует от международных организаций активных действий в защиту прав человека.

"Поэтому я всегда с любой международной трибуны достаточно критически отношусь и комментирую так называемую нейтральность, которую занимают, к сожалению, многие международные организации. За этой нейтральностью они, на наш взгляд, прячут российские преступления", - считает он.

Отвечая на вопрос о том, что представители МККК не прибыли на линию разграничения в Запорожской области, Лубинец заявил, что по их ответу, они не прибыли, потому что не получили гарантии безопасности от российской стороны.

"Проблема МККК в том, что они за маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами. Если вам не дает РФ гарантий безопасности, то единственное, что требует Украина, это чтобы вы публично сказали, что РФ не предоставляет вам гарантий безопасности, и именно поэтому вы не можете прибыть в Оленовку, Донецк, Горловку - во все места, где удерживаются наши военнопленные и гражданские заложники, где происходит так называемая "фильтрация", - сказал омбудсмен.

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Уполномоченный Верховной Рады считает, что МККК должен реагировать на то, что в современном мире в центре Европы есть концлагеря – зафиксировать это и привлечь внимание всего мира, публично об этом заявить. "Нам кажется, что это абсолютно логично и полностью соответствует мандату МККК", - заявил Лубинец.