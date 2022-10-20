До конца года появится реальный механизм возмещения ущерба за счет активов РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку резолюции ООН и создание международного механизма возмещений Украине ущерба за счет российских активов.

Об этом он заявил во время совместной с Президентом Швейцарии Игнацио Кассисом пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос о внедрении международного механизма, над этим мы работаем, чтобы была поддержана в Организации Объединенных Наций резолюция по внедрению международного механизма возмещений, но многие страны готовы уже это делать. Думаю, до конца этого года мы будем иметь реальные решения, видеть реальный механизм", - отметил Зеленский.

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Глава государства уточнил, что после того, как будет поддержана соответствующая резолюция ООН, будет разработан механизм возмещения Украине денег из замороженных активов рф.

Президент рассказал, что многие страны заморозили активы рф, а также счета, недвижимость.

Он напомнил, что подписал указ о санкциях против более трех тысяч россиян, которые касаются, в том числе, и замораживания активов, возмещения с которых пойдут в украинский бюджет.