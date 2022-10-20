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До конца года появится реальный механизм возмещения ущерба за счет активов РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку резолюции ООН и создание международного механизма возмещений Украине ущерба за счет российских активов.

Об этом он заявил во время совместной с Президентом Швейцарии Игнацио Кассисом пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос о внедрении международного механизма, над этим мы работаем, чтобы была поддержана в Организации Объединенных Наций резолюция по внедрению международного механизма возмещений, но многие страны готовы уже это делать. Думаю, до конца этого года мы будем иметь реальные решения, видеть реальный механизм", - отметил Зеленский.

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Глава государства уточнил, что после того, как будет поддержана соответствующая резолюция ООН, будет разработан механизм возмещения Украине денег из замороженных активов рф.

Президент рассказал, что многие страны заморозили активы рф, а также счета, недвижимость.

Он напомнил, что подписал указ о санкциях против более трех тысяч россиян, которые касаются, в том числе, и замораживания активов, возмещения с которых пойдут в украинский бюджет.
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Топ комментарии
+8
А кацапські активи в Україні поки що ніхто не конфісковує. Дають змогу ці активи вивести чи переоформити на інших людей.
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20.10.2022 18:29
+6
клоун...
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20.10.2022 18:21
+6
та клоун по договорняку дочекався поки раша виведе активи- а потім типу закон підписав коли вже некуй що конфісковувати
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20.10.2022 18:36
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За счет Пороха, который развязал вайну?
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20.10.2022 18:20 Ответить
30.09.2020 ? Тады понятно Я и "********", несовместимы вплоть до отторжения. Собсно как и с мокшами.
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20.10.2022 18:36 Ответить
клоун...
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20.10.2022 18:21 Ответить
А кацапські активи в Україні поки що ніхто не конфісковує. Дають змогу ці активи вивести чи переоформити на інших людей.
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20.10.2022 18:29 Ответить
Маніловщина.
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20.10.2022 18:33 Ответить
Ніт, маніловщина- віра в те, що буде, зеленовщина - наьоб
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20.10.2022 18:38 Ответить
Кому ти париш?
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20.10.2022 18:35 Ответить
🚩Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії
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20.10.2022 18:35 Ответить
та клоун по договорняку дочекався поки раша виведе активи- а потім типу закон підписав коли вже некуй що конфісковувати
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20.10.2022 18:36 Ответить
т очніше не виведе а переоформить на підставних осіб - для того і підписало закон через 8 міс після початку війни...
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20.10.2022 18:47 Ответить
Дожити б ще до кінця року...
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20.10.2022 18:56 Ответить
в тебе що механізм що анонізм-одне і теж саме
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20.10.2022 19:06 Ответить
Та да , але поки , за рахунок українців , відшкодовують свої збитки кацапські банки, які досі працюють в Україні ( Форвард, Альфа , та їнші )
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20.10.2022 19:16 Ответить
До кінця року ті російські активи випаруються, 8 місяців війна і влада все тягне і тягне, мабуть в долі, якісь крихти може лишаться для окозамилювання українців.
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20.10.2022 19:35 Ответить
До кінця 2024 року. Однозначно це буде вже за іншого президента.
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20.10.2022 21:24 Ответить
Письтун!
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20.10.2022 22:02 Ответить
Вовчка - головочка а в кінці року відзвітуєш про результати прочитаного з листочка? Чи як завжди..... , прочитаєш з листочка наступний рішучий крок?
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21.10.2022 16:05 Ответить
 
 