Президент Литвы Науседа призывает ЕС предоставить Украине ПВО и ужесточить санкции против РФ

Европейский Союз сможет помочь закончить войну России, которую она развязала в Украине, если "прямо сейчас" предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и введет санкции против России, которые лишат РФ денег на финансирование войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в четверг 20 октября, перед началом заседания Европейского Совета.

"Действия России в Украине являются государственным терроризмом. Это можно закончить победой Украины. Мы можем добиться этого, предоставив системы противовоздушной обороны Украине прямо сейчас и введя санкции против России, пока не будут остановлены все ресурсы для финансирования войны", — заявил президент Литвы.

.

Russia's actions in Ukraine are state sponsored terrorism.



It can be ended by 🇺🇦 winning.



We can achieve it by giving air defense systems to 🇺🇦 right now and sanctioning Russia until all resources to finance the war are cut off. #EUCO pic.twitter.com/GjSBTp8K9C