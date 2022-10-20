Президент Литвы Науседа призывает ЕС предоставить Украине ПВО и ужесточить санкции против РФ

Европейский Союз сможет помочь закончить войну России, которую она развязала в Украине, если "прямо сейчас" предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и введет санкции против России, которые лишат РФ денег на финансирование войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в четверг 20 октября, перед началом заседания Европейского Совета.

"Действия России в Украине являются государственным терроризмом. Это можно закончить победой Украины. Мы можем добиться этого, предоставив системы противовоздушной обороны Украине прямо сейчас и введя санкции против России, пока не будут остановлены все ресурсы для финансирования войны", — заявил президент Литвы.

.

Russia's actions in Ukraine are state sponsored terrorism.



It can be ended by 🇺🇦 winning.



We can achieve it by giving air defense systems to 🇺🇦 right now and sanctioning Russia until all resources to finance the war are cut off. #EUCO pic.twitter.com/GjSBTp8K9C — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 20, 2022

Читайте также: ЕС ввел антииранские санкции за поставку дронов России

Напомним, после массированного обстрела Украины 10 октября министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис призвал мировое сообщество предоставить Украине все оружие, необходимое для защиты от атак Российской Федерации.