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Президент Литвы Науседа призывает ЕС предоставить Украине ПВО и ужесточить санкции против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

науседа

Европейский Союз сможет помочь закончить войну России, которую она развязала в Украине, если "прямо сейчас" предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и введет санкции против России, которые лишат РФ денег на финансирование войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в четверг 20 октября, перед началом заседания Европейского Совета.

"Действия России в Украине являются государственным терроризмом. Это можно закончить победой Украины. Мы можем добиться этого, предоставив системы противовоздушной обороны Украине прямо сейчас и введя санкции против России, пока не будут остановлены все ресурсы для финансирования войны", — заявил президент Литвы.

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Напомним, после массированного обстрела Украины 10 октября министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис призвал мировое сообщество предоставить Украине все оружие, необходимое для защиты от атак Российской Федерации.
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коротко и ясно... и без выкивоков и приседаний в бок рашки...
спасибо...
очень-очень ждем систем ПВО (при чем любой дальности...мне кажется для мопедов пошли б обычные зенитки...много зениток...чтоб доставать на подлете...у границы или линии фронта...чтоб не гудела эта уйня через все области...но это моё мнение диванного эксперда)))
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20.10.2022 18:36 Ответить
Щиро дякуємо, пане Президент.
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20.10.2022 19:33 Ответить
Большинство остальной Европы походу ещё не осознало, что уже воюют со злом у крыльца, просто повестки пока не пришли, значит продолжаем пир.
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20.10.2022 21:30 Ответить
 
 