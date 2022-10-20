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В США исследуют обломки сбитых в Украине иранских беспилотников, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дрон

По данным The Washington Post, специалисты США исследовали обломки иранских дронов-камикадзе, использованных российскими оккупационными войсками в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В прошлом США уже изучали оружие, переданное Ираном союзникам для войн на Ближнем Востоке.

"Информация о структуре и технологии этих беспилотников может оказаться решающей для того, чтобы помочь Соединенным Штатам и их украинским союзникам лучше идентифицировать и окончательно победить их до того, как они достигнут своих целей", - говорится в материале.

Известно, что дроны семейства Shahed летают очень низко и содержат небольшое количество металлических деталей, поэтому их трудно засечь радарами до того, как дроны достигнут цели. Изучение обломков может помочь решить эту проблему.

Еще одной проблемой является расположение баз, с которых российские военные запускают иранские беспилотники. Три из них находятся в оккупированном Крыму, еще одна – на территории Беларуси, рассказал изданию украинский чиновник. Достать до них переданной союзниками ракетной артиллерией украинские военные пока не могут.

Понимание того, как эффективно противодействовать беспилотникам иранского производства, важно не только для Украины. Иран поставляет ударные дроны боевикам "Хезболлы" в Ливане, хуситам в Йемене, союзникам в Сирии.

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В Пентагоне считают, что иранские дроны использовались во время августовского нападения на базу Эт-Танф в Сирии, находящуюся под контролем американских военных. Хуситы атаковали ими крупнейшие нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии. Но, в отличие от используемых в Украине Shahed-136, хуситы применили дроны Samad-1.

Эксперты также считают, что Иран при помощи России "тестирует" обход западных систем ПВО при помощи беспилотников. Эти знания могут помочь Тегерану в конфликтах против своих региональных противников.

Украина пригласила экспертов ООН "при первой же возможности" осмотреть обломки сбитых беспилотников, чтобы определить страну их происхождения. Передача Ираном беспилотников нарушает антииранские санкции ООН и резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года по иранской ядерной сделке. Положения резолюции запрещают Ирану передавать третьим странам БПЛА с дальностью полета более 300 км без специального разрешения.

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чого іранські он на оон рашанський представник верещав аж допоки всім не позакладало вуха, що це- ХЕРАНЬ, рашанська вундервафля.

правда, рашанські дрони з пляшок і гівна з палками наші теж збивали, тож є з чим порівнювати...
але ж рашанє ніколи не брешуть, це на увесь світ відомо!
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20.10.2022 18:35 Ответить
Элита нацистской армии парашки - https://m.youtube.com/watch?v=Uwh-ZW-abCU
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20.10.2022 18:35 Ответить
https://www.nytimes.com/ The New York Times
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20.10.2022 18:37 Ответить
Шо-шо, до бульбашії не дістати? Та з Полісся до бульбашії можна "асфальтом докинути"! Аби тільки д'єрмак дозволив!
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20.10.2022 18:47 Ответить
чому їх не засікають радари, адже основна частина це двохтактний, чотиціліндровий двигун внутрішнього згоряння і він повинен залишати тепловий слід. друга справа що він летить на низькій висоті.
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20.10.2022 19:34 Ответить
Радіолокаційний радар працює по іншій схемі, а не по теплу. Це ракети ППО, як правило летять на тепло двигуна.
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20.10.2022 20:19 Ответить
и содержат небольшое количество металлических деталей ...
Что за бред? Там металлический двигатель с 4-мя головками...
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20.10.2022 20:18 Ответить
Это ещё вопрос из чего сделан тот двигатель с ресурсом пару часов.
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20.10.2022 21:30 Ответить
Нехай вмажуть по сами томати поставщикам чипів в Іран
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20.10.2022 22:28 Ответить
 
 