Враг не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Наша авиация уничтожила 2 опорных пункта и 2 позиции ЗРК, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 20 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести тридцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

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В течение суток противник нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись до 20 населенных пунктов. В частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области.

Враг в очередной раз нанес массированный удар с использованием иранских ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. С 20 БпЛА, 15 – успешно сбиты Силами обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг задействовал БПЛА с боевой нагрузкой;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелечья. Зафиксирована и активность БПЛА с боевой нагрузкой;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполевка;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Нанесли огневое поражение по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 40 вылетов БПЛА разных типов.

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Военно-политическое руководство российской федерации официально завершает частичную мобилизацию. При этом принудительное вручение повесток отдельным категориям российских людей не прекращается. В населенном пункте Мосрентгена Московской области мобилизованных разместили в пункте дислокации 27-й отдельной мотострелковой бригады для их медицинского осмотра и дальнейшего направления в зону боевых действий. В ходе проведенных мобилизационных мероприятий возникают существенные проблемы.

Оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно оккупированых территориях. Одновременно начата эвакуация гражданского населения на отдельных направлениях.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

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