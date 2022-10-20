РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12828 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 656 17
Германия (6050) Зеленский (16627) Штайнмайер (501)

Президент Германии Штайнмайер делает все, чтобы приблизить поставки ракет для украинской системы ПВО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер делает все, чтобы приблизить поставки ракет для украинской системы ПВО,

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в четверг после переговоров с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

"Он (Штайнмайер) сделает все, чтобы приблизить поставку ракет для тех систем, которые мы уже имеем от наших немецких партнеров. Он над этим работает, и мы благодарны ему за это. Будем ждать, когда он сможет приехать", - сказал Зеленский.

Читайте также: Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину, - Bild
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
ну якщо зеленский сказав ну тоді дададада
показать весь комментарий
20.10.2022 18:55
+3
наш буба був з хорошим ротом,
він і майже українцем був!
показать весь комментарий
20.10.2022 19:10
+2
.........не хочешь что то делать - найдёшь сто причин, а захочешь - сто способов......
.....ХИМЕРЫ ведь с весны уже работают.......что не так с этими "немцами"?.....
показать весь комментарий
20.10.2022 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну якщо зеленский сказав ну тоді дададада
показать весь комментарий
20.10.2022 18:55 Ответить
та бачили того штангена - *********** вже з ним...
показать весь комментарий
20.10.2022 18:58 Ответить
Та да, вранці встає і перша думка: "Як наблизити постачання ракет для української ППО"...
показать весь комментарий
20.10.2022 19:04 Ответить
Ол-па-па! Від "нє хатім відєть" до "дєлаєт всьо возможноє" пройшло півроку! Це любов? Від любові до ненависті - один крок, від ненависті до кохання - півроку! Цікаво, чи є ще у Європі дипломатія з такими кульбітами? Дааа! От так штангенциркуль у "професіоналів" різко став герр Штайнмаєром! Взад дадуть? 🤔
показать весь комментарий
20.10.2022 19:09 Ответить
.........не хочешь что то делать - найдёшь сто причин, а захочешь - сто способов......
.....ХИМЕРЫ ведь с весны уже работают.......что не так с этими "немцами"?.....
показать весь комментарий
20.10.2022 19:10 Ответить
Вам у Німеччині це мабуть краще зрозуміти, хіба ні?
показать весь комментарий
20.10.2022 19:14 Ответить
наш буба був з хорошим ротом,
він і майже українцем був!
показать весь комментарий
20.10.2022 19:10 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 19:10 Ответить
Буде так само як з танками.
показать весь комментарий
20.10.2022 19:16 Ответить
Пороблено Штанмаєром.
показать весь комментарий
20.10.2022 19:20 Ответить
Так боляче ,що 3,14здєц.Каракай,Бабіч.Сотні тисяч безневинних жертв.

"30% електростанцій України зруйновано", - Зеленський.

Що у мене на думці? Лютая лють, аж розриває.

Квітень 21-го: наші партнери: "готуйтеся до вторгнення, рийте окопи, створюйте ТРО, зміцнюйте Армію, оборону".

Зеленський і слуги: "ги-ги, нє нагнітайтє, ми самі с усамі, в расіі тоже люді, у нас "велике будівництво доріг".

Жовтень 2021-го: Порошенко, Турчинов, ЄС, наші партнери: "готуйтеся до вторгнення, рийте окопи, створюйте ТРО, зміцнюйте Армію, оборону".

Зеленський і слуги: "нє занімайтєсь папулізмам і піарам, нє нагнітайтє, ми самі с усамі, в расіі тоже люді, у нас "велике будівництво доріг".

Січень 22-го: Порох в Європі домовляється про допомогу, наші партнери: "вторгнення буде за такими напрямками, готуйтеся, зміцнюйте оборону".

Зеленський: "у нас "велике будівництво", економіка, ні нада пугать інвєстарав, готуємося до 9 травня і до шашликів".

Лютий 22-го: Порох: "негайно треба виділити 50 млрд на ЗСУ!!"

Зеленський: "якщо ми виділимо кошти на ЗСУ і оборону у нас не буде за що будувати дороги".

Осінь 22-го: Зеленський і слуги: виділяємо 90 млрд на дороги, 1 млрд на єдиний марафон і т.д."

Порох і Європейська Солідарність: "Неприпустимо під час війни виділяти 90 млрд на дороги для ворога, необхідно озброювати ЗСУ, немає зимової форми, треба ППО..."

Жовтень 22 - го: Зеленський: "третина наших електростанцій зруйнована, готуйтеся до відключення світла".

Притомні люди: так а може 90 млрд на ППО!?..

Зеленський і слуги: "ніт, на дороги!"

Штош, зробили себе разом, сидіть без світла, а відповідно і без тепла і води і милуйтеся дорогами, якщо виживете після чергового ракетного обстрілу.

Світлана Кащенко
показать весь комментарий
20.10.2022 19:21 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 19:23 Ответить
я б ще вдовж тих доріг освітлення яке велико награбував би.
бо як казав зелений товариш членін 2 - ***** шо красти!
мовчить природа за чому найбільше лайно, завжди таке малюпусеньке...
показать весь комментарий
20.10.2022 19:36 Ответить
Невже? Щось у лісі здохло.
показать весь комментарий
20.10.2022 19:27 Ответить
"Просыпаюсь утром и думаю - шо я могу ещё сделать для Украины" - Штайнмайер.
показать весь комментарий
20.10.2022 19:39 Ответить
"17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні". Вдвоем они миллион ракет накуют
По Дмитриеву
показать весь комментарий
20.10.2022 19:49 Ответить
Група зовнішнього моніторингу tZE inform. 16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины.
Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет. Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается. Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере. Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Информация проверена. Подтверждения получены.
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина). Зміст двогодинної розмови нам невідомий.
показать весь комментарий
20.10.2022 20:31 Ответить
 
 