Президент Германии Штайнмайер делает все, чтобы приблизить поставки ракет для украинской системы ПВО, - Зеленский

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер делает все, чтобы приблизить поставки ракет для украинской системы ПВО,

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в четверг после переговоров с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

"Он (Штайнмайер) сделает все, чтобы приблизить поставку ракет для тех систем, которые мы уже имеем от наших немецких партнеров. Он над этим работает, и мы благодарны ему за это. Будем ждать, когда он сможет приехать", - сказал Зеленский.

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