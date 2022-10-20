Президент Германии Штайнмайер делает все, чтобы приблизить поставки ракет для украинской системы ПВО, - Зеленский
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер делает все, чтобы приблизить поставки ракет для украинской системы ПВО,
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в четверг после переговоров с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.
"Он (Штайнмайер) сделает все, чтобы приблизить поставку ракет для тех систем, которые мы уже имеем от наших немецких партнеров. Он над этим работает, и мы благодарны ему за это. Будем ждать, когда он сможет приехать", - сказал Зеленский.
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+5 Alex Sav 8157c114
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показать весь комментарий20.10.2022 19:10
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Пожалуйста, подождите...
.....ХИМЕРЫ ведь с весны уже работают.......что не так с этими "немцами"?.....
він і майже українцем був!
"30% електростанцій України зруйновано", - Зеленський.
Що у мене на думці? Лютая лють, аж розриває.
Квітень 21-го: наші партнери: "готуйтеся до вторгнення, рийте окопи, створюйте ТРО, зміцнюйте Армію, оборону".
Зеленський і слуги: "ги-ги, нє нагнітайтє, ми самі с усамі, в расіі тоже люді, у нас "велике будівництво доріг".
Жовтень 2021-го: Порошенко, Турчинов, ЄС, наші партнери: "готуйтеся до вторгнення, рийте окопи, створюйте ТРО, зміцнюйте Армію, оборону".
Зеленський і слуги: "нє занімайтєсь папулізмам і піарам, нє нагнітайтє, ми самі с усамі, в расіі тоже люді, у нас "велике будівництво доріг".
Січень 22-го: Порох в Європі домовляється про допомогу, наші партнери: "вторгнення буде за такими напрямками, готуйтеся, зміцнюйте оборону".
Зеленський: "у нас "велике будівництво", економіка, ні нада пугать інвєстарав, готуємося до 9 травня і до шашликів".
Лютий 22-го: Порох: "негайно треба виділити 50 млрд на ЗСУ!!"
Зеленський: "якщо ми виділимо кошти на ЗСУ і оборону у нас не буде за що будувати дороги".
Осінь 22-го: Зеленський і слуги: виділяємо 90 млрд на дороги, 1 млрд на єдиний марафон і т.д."
Порох і Європейська Солідарність: "Неприпустимо під час війни виділяти 90 млрд на дороги для ворога, необхідно озброювати ЗСУ, немає зимової форми, треба ППО..."
Жовтень 22 - го: Зеленський: "третина наших електростанцій зруйнована, готуйтеся до відключення світла".
Притомні люди: так а може 90 млрд на ППО!?..
Зеленський і слуги: "ніт, на дороги!"
Штош, зробили себе разом, сидіть без світла, а відповідно і без тепла і води і милуйтеся дорогами, якщо виживете після чергового ракетного обстрілу.
Світлана Кащенко
бо як казав зелений товариш членін 2 - ***** шо красти!
мовчить природа за чому найбільше лайно, завжди таке малюпусеньке...
По Дмитриеву
Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет. Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается. Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере. Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Информация проверена. Подтверждения получены.
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина). Зміст двогодинної розмови нам невідомий.