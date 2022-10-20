Берлускони находится под впечатлением от российской водки, - в ОП ответили на обвинение итальянского политика, что Зеленский "разжигает войну"

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, вероятно, находится под впечатлением от российской водки, обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в войне РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в твиттере.

"Любой кризис открывает дорогу для настоящих лидеров. Пока Берлускони находится под впечатлением от российской водки в компании последних пяти друзей Путина в Европе, Джорджа Мелони (лидер партии "Братья Италии" и главный кандидат в премьеры – ред.) демонстрирует, что такое подлинные принципы и понимание глобальных вызовов. Каждый выбирает свой путь", - подчеркнул Подоляк.

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