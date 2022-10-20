7 785 58
Берлускони находится под впечатлением от российской водки, - в ОП ответили на обвинение итальянского политика, что Зеленский "разжигает войну"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, вероятно, находится под впечатлением от российской водки, обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в войне РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в твиттере.
"Любой кризис открывает дорогу для настоящих лидеров. Пока Берлускони находится под впечатлением от российской водки в компании последних пяти друзей Путина в Европе, Джорджа Мелони (лидер партии "Братья Италии" и главный кандидат в премьеры – ред.) демонстрирует, что такое подлинные принципы и понимание глобальных вызовов. Каждый выбирает свой путь", - подчеркнул Подоляк.
Топ комментарии
+17 Марта Шепель
показать весь комментарий20.10.2022 19:26
+12 Trevo Trow
показать весь комментарий20.10.2022 19:25
+11 Анатолий Та Ольга Панасюк
показать весь комментарий20.10.2022 19:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
На мородоре таких не обнаружено
шо за цензура, я не пойняв!
которому есть куча синонимов от "ласты склеить" до "отдать Богу душу" включительно
ШИКАРНАЯ РЕКЛАМА КЛУБА САМОУБИЙЦ
им же путя пообещала в рай!
путя она такая, путя не врет!
правда, я не уверена, шо апостол Пётр в курсе такого переселения)))
Мелоні після слів Берлусконі заявила, що Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО
"Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи і НАТО. Той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду - навіть якщо це означає відмову від формування уряду", - заявила Мелоні.
"З нами в уряді Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією, настільки улюбленою нашими численними недоброзичливцями".
Ну раз обсер, то сиди і обтікай
Водочкі руской принеси нам с Сільвіо .
.
Кредит у Путлера на 100 ярдов доляров...🤣Бенямойский и его Рейх не ошибся...сдал всю банду Данилыча...🤣🤣💪