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Новости Война в Украине
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Берлускони (156) Зеленский (16627) Подоляк Михаил (243)

Берлускони находится под впечатлением от российской водки, - в ОП ответили на обвинение итальянского политика, что Зеленский "разжигает войну"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

президента,банкова,оп,офіс

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, вероятно, находится под впечатлением от российской водки, обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в войне РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в твиттере.

"Любой кризис открывает дорогу для настоящих лидеров. Пока Берлускони находится под впечатлением от российской водки в компании последних пяти друзей Путина в Европе, Джорджа Мелони (лидер партии "Братья Италии" и главный кандидат в премьеры – ред.) демонстрирует, что такое подлинные принципы и понимание глобальных вызовов. Каждый выбирает свой путь", - подчеркнул Подоляк.

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Топ комментарии
+17
Ніяк не здохне цей старий італійський пердун.
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20.10.2022 19:26
+12
Дехто вражений горілкою, а дехто - пейсами Абрамовича.
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20.10.2022 19:25
+11
Та воно і без горілки деменціально прицюцьковате.
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20.10.2022 19:26
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20.10.2022 19:22 Ответить
***, а ведь пробел между "меня" и "ться" там типа со смыслом.
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20.10.2022 19:28 Ответить
Но это может открыться только владеющему языком.
На мородоре таких не обнаружено
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20.10.2022 21:28 Ответить
"*****" пропущено
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21.10.2022 11:46 Ответить
чего-чего тебя призывает делать Бог?
шо за цензура, я не пойняв!
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20.10.2022 19:29 Ответить
словосочетание "его призвал Бог" в русском языке абсолютно четкий смысл)))
которому есть куча синонимов от "ласты склеить" до "отдать Богу душу" включительно

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20.10.2022 19:32 Ответить
Только вот на россии сейчас больше популярен фашистский новояз, замешанный на основе из русского языка, поэтому, кто там на расее бог, это теперь бабушка надвое, как говорится.
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20.10.2022 19:34 Ответить
да ладно!
им же путя пообещала в рай!
путя она такая, путя не врет!

правда, я не уверена, шо апостол Пётр в курсе такого переселения)))
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20.10.2022 19:45 Ответить
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20.10.2022 20:05 Ответить
Дехто вражений горілкою, а дехто - пейсами Абрамовича.
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20.10.2022 19:25 Ответить
що по пяні не бовкне берл.
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20.10.2022 19:40 Ответить
Очевидно має бути "під впливом горілки", але "під враженням" прикольніше.
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20.10.2022 20:44 Ответить
Ніяк не здохне цей старий італійський пердун.
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20.10.2022 19:26 Ответить
Та воно і без горілки деменціально прицюцьковате.
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20.10.2022 19:26 Ответить
Враження російською горілкою:
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20.10.2022 19:28 Ответить
Вражає мозок )))
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20.10.2022 19:36 Ответить
За гроші ***** цей старий придурок посеред центральної площі відсмокче у макаки.
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20.10.2022 19:28 Ответить
Берлускони еще та продажная тварь... Но ответом нашего ОПендума сами себя ставят ниже уровня плинтуса... Типа "сам дурак". Зебилоиды, ау... Вы за такое быдло зеленое головсовывали?
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20.10.2022 19:30 Ответить
Ти просто занадто тупий та неосвічений, щоб оцінити тролінг. ***** нещодавно подарував на дн берлусконі ящик "рускай водкі".
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20.10.2022 19:34 Ответить
Международная политика не КВН.
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20.10.2022 19:46 Ответить
Спасибо кэп. А ничего, что Мелони - наиболее вероятный пример Италии? Опять получится обмер, как с Штайнмайером.
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20.10.2022 19:47 Ответить
Пример. Обсер
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20.10.2022 19:48 Ответить
Ця Мелоні? Ще один такий самий. Ви тут кучкуєтесь?

Мелоні після слів Берлусконі заявила, що Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО
"Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи і НАТО. Той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду - навіть якщо це означає відмову від формування уряду", - заявила Мелоні.
"З нами в уряді Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією, настільки улюбленою нашими численними недоброзичливцями".

Ну раз обсер, то сиди і обтікай
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20.10.2022 20:11 Ответить
То, что она п@здит, это для публики, а реально обтекать буду зебобики и украинцы из-за их тупости.
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20.10.2022 20:25 Ответить
А може п@здиш саме ти? Хто ж знає...
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20.10.2022 20:28 Ответить
Погоджуюся, що відповідь треба давати гідну.
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20.10.2022 19:44 Ответить
А-а-а-а, абидели Берлускони, типерь он будит ище больше с путиным дружить, зибилы вы слелали эта вместье. Зрада, лють, кулаки сжимаюцца, слезы, слезы на глазах.
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20.10.2022 20:11 Ответить
Неправильный ответ, товарищ Рабинович. Где вас таких тупых в умные набирают? На Лубянке или на Банковой?
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20.10.2022 20:17 Ответить
А по-моему очень правильный и краткий пересказ твоих слов.
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20.10.2022 20:23 Ответить
Ни о чем, товарищ Рабинович, аргументируй.
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20.10.2022 20:36 Ответить
Не вижу никакого смысла. Дебил не сможет понять аргументов, всилу того что он дебил.
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20.10.2022 20:54 Ответить
Правильно ответил, товарищ Рабинович.
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20.10.2022 21:00 Ответить
Главный Мафиозо Италии пережил даже комиссара Каттани....,живуча падаль...
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20.10.2022 19:32 Ответить
Ото накидалось !
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20.10.2022 19:35 Ответить
А где патриот Мельник с его острым и длинным языком? В дупу фуйла засунул?
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20.10.2022 19:37 Ответить
При чем Мельник к Италии,кт у д'Ерьмака там посол ?
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20.10.2022 19:47 Ответить
А рпричем Мельник к США и Маску?
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20.10.2022 19:49 Ответить
Ей , чєловек ! Чєлове-ек ! Официант бл... , к тебе я обращаюсь .
Водочкі руской принеси нам с Сільвіо .

.
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20.10.2022 19:38 Ответить
Менделевод
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21.10.2022 11:48 Ответить
Він як Дункан Маклауд, вже шоста молодість в політиці проходить, і все туди ж.... В Америці є такий самий Гері Кісінджер, СТОЛІТНІЙ ПРОХІНДЕЙ.
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20.10.2022 19:40 Ответить
Пацан явно лишнього тяпнув.
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20.10.2022 19:44 Ответить
Відомо що Берлусконі робили пересадку волося на голові , і мабудь випадково мозок пошкодили ))
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20.10.2022 19:57 Ответить
це він ще не нюхав касабскі портянки
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20.10.2022 19:58 Ответить
Тем временем Порошенко закупил в Британии кучу техники для ВСУ...что закупило быдло ЗеКодломойское?
Кредит у Путлера на 100 ярдов доляров...🤣Бенямойский и его Рейх не ошибся...сдал всю банду Данилыча...🤣🤣💪
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20.10.2022 20:00 Ответить
Самое интересное в Украине начнется лет через 5...,когда рюZkих крыс будут видеть даже дети в детсадах Украины...гниды позорные ...Старухи и прочие Сальдо...
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20.10.2022 20:04 Ответить
Зашлите ему украинской горилки. Пусть сравнит. Хуже не будет.
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20.10.2022 20:04 Ответить
Вот смотришь на "людей" удивляешься.... Не поймите неправильно (за ранее прошу прощения) но при всем что вроде как есть у москалей хорошего литературные произведения, живопись, архитектурные проекты, какие то произведения зодчества и т.д. СТАРОГО *******..А ТОЛЬКО ВОДКА ВПЧЕТЛИЛА!! Худшее из придуманнного лаптеногими, так что сразу можно сделать вывод - какой внутренний мир берлиозо- если кроме водяры его ничего лучше не торкнуло!!
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20.10.2022 20:15 Ответить
ОП потрібно було нагадати Берлусконі,що він ще не розрахувався за крадене вино з колекції *Масандри*,яке розпивали з пуцькою і на той час колекція була(теоретично і є) власністю України,тепер її вже розтягли,що сам пуцька горілкою підлизується до нього.
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20.10.2022 20:24 Ответить
У старого пердуна репутация ещё та. Это ещё не очевидно, оказал ли этот поц услугу пуйлу, или наоборот, заассоциировал плешивого фюрерка из Лаптестана с ещё одним европейским неадекватом.
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20.10.2022 20:40 Ответить
Фуууу...не називай водку горілкою...
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20.10.2022 20:48 Ответить
Зеленський під враженням кокса, Берлусконі під враженням горілки, у кожного клоуна свої шкідливі звички.
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20.10.2022 20:50 Ответить
Итальянский путенвведи.
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20.10.2022 21:18 Ответить
Доречи чому наше РНБО не ввело санкції шодо цього іт.політика який порушив цілу низку українських законів??
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20.10.2022 22:27 Ответить
Педофил-убийца, когда ж ты в ад попадешь?!
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21.10.2022 07:04 Ответить
бояри нехай ше *****
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21.10.2022 07:26 Ответить
 
 