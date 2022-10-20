Антикоррупционный суд арестовал Микитася на два месяца, залог – 260 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря с возможностью внесения 260 млн грн залога бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого разоблачили на попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро взятки.

Соответствующее решение принял в четверг следственный судья Виталий Дубас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Суд постановил: применить к подозреваемому Микитасю Максиму Викторовичу меру пресечения содержание под стражей на срок 60 суток до 16 декабря 2022 года включительно. Определить подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 тысяч необлагаемых налогом минимумов для граждан, что составляет 260 млн гривень", - объявил судья.

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В случае внесения залога, суд обязал Микитася не отлучаться без разрешения следователя из Киевской области, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться со свидетелями по делу и носить электронное средство контроля.

Напомним, экс-нардепа Микитася разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова. Он предлагал главе города 22 млн евро.

Позже Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему взятку.

САП сообщила экс-нардепу о подозрении.