Антикоррупционный суд арестовал Микитася на два месяца, залог – 260 млн грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря с возможностью внесения 260 млн грн залога бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого разоблачили на попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро взятки.
Соответствующее решение принял в четверг следственный судья Виталий Дубас, сообщает Цензор.НЕТ.
"Суд постановил: применить к подозреваемому Микитасю Максиму Викторовичу меру пресечения содержание под стражей на срок 60 суток до 16 декабря 2022 года включительно. Определить подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 тысяч необлагаемых налогом минимумов для граждан, что составляет 260 млн гривень", - объявил судья.
В случае внесения залога, суд обязал Микитася не отлучаться без разрешения следователя из Киевской области, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться со свидетелями по делу и носить электронное средство контроля.
Напомним, экс-нардепа Микитася разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова. Он предлагал главе города 22 млн евро.
Позже Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему взятку.
САП сообщила экс-нардепу о подозрении.
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Вгадайте з 3 раз - чи зможе Микитась заплатити заставу?..
а, ще однушку в хрущівці..
ну і по родичах всіх тотальну перевірку..знайти можна, було б бажання
А ще слідак. З СБУ, щоправда - але ж аж генерал
Й про те що на "Великому крадівництві" розкрадали половину є мільйон й один факт й доказ, як що голова на плечах все гуглиться й перевіряється.