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Новости Война в Украине
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Великобритания (4277) помощь (6294) Уоллес (179)

Великобритания готовит пакет помощи Украине – там будут ракеты для ПВО и 25 тысяч комплектов зимней формы, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин в четверг анонсировал подготовку пакета военной помощи для украинских военных на зимний период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Поддержка Украины остается главным приоритетом Министерства обороны. Мы помогаем Украине пополнять запасы для продолжения борьбы. Поскольку приближается зима, мы разрабатываем пакет для поддержки Украины в это время года, в который войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Так они (украинцы) будут более эффективными на поле боя, чем плохо подготовленные, плохо готовые и плохо вооруженные российские коллеги", - сказал Уоллес.

В докладе глава Минобороны Британии добавил, что Лондон продолжит предоставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны "в свете продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру".

"Мы гордимся, что являемся вторым крупнейшим донором военной помощи Украине. На прошлой неделе я объявил, что Британия передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО для защиты от российских ударов. Мы продолжаем поставлять оборудование высокого уровня для радиоэлектронной борьбы, которое предоставляет дополнительный уровень защиты против дальнобойных дронов и ракет", - сказал он.

Смотрите также: Глава Пентагона Остин провел переговоры по Украине с министром обороны Британии Уоллесом. ФОТО
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Топ комментарии
+11
Учора дитина написала ,що вже одягли тепло, але второго комплекта не дали,як промокнуть так і обсохнуть...отаке.
Про те на ринку повно контейнерів з військовою формою, звідки ,хочу спитати ?!!
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20.10.2022 19:51
+10
Попит? ...який там попит, коли цівільні покупають та носять форму ЗСУ треба припинити,я вже не кажу що у військовий час ,на ринку можно одягути в українську форму два отряди кацяпських ДРГ,це ,таке правильно?я думаю за це треба карати. І щоб військові самі собі покупали форму ,коли йде гуманітарка з Фінляндіі,Англіі,Польші ,це правильно? Але це ще не все, у соцмережах було відео ,де жінки оглядаючи форму знайшли написи- безкоштовна допомога.
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20.10.2022 20:02
+9
Зато депутати, голова ВР, працівники ОПи понавдягали на себе добротну військову форму, хочеться запитати - нафіга, на фронт зібрались воювати? в той же час тим, що сидять в окопах, не вистачає, родичі повинні або самі купляти, або волонтерів просити.
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20.10.2022 20:06
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Учора дитина написала ,що вже одягли тепло, але второго комплекта не дали,як промокнуть так і обсохнуть...отаке.
Про те на ринку повно контейнерів з військовою формою, звідки ,хочу спитати ?!!
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20.10.2022 19:51 Ответить
Думаю зараз військову форму в Україні не шиє тільки лінивий. Тому вона скрізь на торгівельних точках, оскільки є попит. Попит, який мав би забезпечити Кабмін.
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20.10.2022 19:56 Ответить
Попит? ...який там попит, коли цівільні покупають та носять форму ЗСУ треба припинити,я вже не кажу що у військовий час ,на ринку можно одягути в українську форму два отряди кацяпських ДРГ,це ,таке правильно?я думаю за це треба карати. І щоб військові самі собі покупали форму ,коли йде гуманітарка з Фінляндіі,Англіі,Польші ,це правильно? Але це ще не все, у соцмережах було відео ,де жінки оглядаючи форму знайшли написи- безкоштовна допомога.
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20.10.2022 20:02 Ответить
Зато депутати, голова ВР, працівники ОПи понавдягали на себе добротну військову форму, хочеться запитати - нафіга, на фронт зібрались воювати? в той же час тим, що сидять в окопах, не вистачає, родичі повинні або самі купляти, або волонтерів просити.
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20.10.2022 20:06 Ответить
Саме так!
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20.10.2022 20:07 Ответить
так заборонено цивільним камуфляж носити..в моїх є - але не однострій, просто тканина камуфло, але про всяк випадок не носять..

а з формою завжди так - комплект видали - один на рік..а далі, то ваші проблеми..я своєму, коли вчився й працював купувала ще комплект..і взуття теж..
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20.10.2022 20:09 Ответить
з взуттям теж , одні ботинки на зіму,весну,осінь,літо ,тоді най видають протигрибкові препорати у аптечку.Теж купила ,але не ботинки ,а якісні красівки, під комуфляж, котрі є у доступі, та міноборони за ті гроші що отримує могла би зробити заказ для військових.Але Безвугла тільки спати їздить до військових, ії мабуть вони тільки роздягненими цікавлять.с...
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20.10.2022 20:14 Ответить
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20.10.2022 20:44 Ответить
Матері завжди будуть на поготові розірвати будь-яку безвуглу....розумію.
1.Камуфльовану форму носити заборонено (за виключенням хто в запасі та звільнений з "правом носіння форми одягу", тобто наприклад я , маючи таке право, але не постійно, щоб не зловживати).Доношую за загиблим братом комок.
2.Бардацюга присутній - за це треба питати (гуманітарка і т.ін.)
3.Норми носіння військформи одягу є в мирний час, але в умовах війни - там інші норми.

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20.10.2022 20:42 Ответить
знаєте, в мене є стрейч штани з камуфльованої тканини - ношу на природі - багато карманів й грязюки не видно))

а до чого тут Безумна? й матері? просто був наведений приклад забезпечення
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20.10.2022 21:30 Ответить
Про другий комплект. Ну не встигають...що ж. Нема форми - погано, є - де другий комплект? Ото і матері. Додатково, по секрету можу повідими, що одяг та інші штучки для бійця ССО коштує понад 400 тис.грн., не лякайтесь - це того варте і вкрай необхідне. Тобто, не захищаючи нікого з безумних хвахівців можу сказати - не рвіть душу, все там вистачить і є, і буде
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20.10.2022 22:19 Ответить
Слухайте,не треба зараз з матерів робити квочку,добре? Як би солдатські матері були квочками ,наші сини не пішли добровольцями захищати Україну,а сиділи би поряд із Зе у бункері.
Я пишу те про що є докази, а не казочкки діткам тут россказую.
Перший випадок- Національна поліція затримала ділка, що продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ, - МВС,"Ми взяли ділка під час спроби продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму більш як 600 тисяч гривень. А вдома в нього знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів та аптечок і ще багато інших життєво необхідних для військових речей", - поінформував очільник НПУ Ігор Клименко.
https://lb.ua/society/2022/08/01/524921_natsionalna_politsiya_zatrimala.html
Другий випадок- https://suspilne.media/247107-colovik-akij-prodavav-gumanitarnu-dopomogu-v-ivano-frankivsku-krav-ii-zi-skladu-v-dramteatri-policia/

Третий- https://suspilne.media/276606-na-kiivsini-kerivnik-blagodijnogo-fondu-prodav-gumanitarnu-dopomogu-dla-potreb-zsu/
чертвертий випадок - Зі складів поліцейські вилучили позашляховики, бронежилети, військовий одяг, засоби гігієни, ліки та 500 тис. грн.
https://zaxid.net/news/

Про те що роскрадали зелені служки з Запоріжжя гуманітарку контейнерами та вагонами думаю відомо вже усій Україні ,бо скільки не дають допомоги із за кордона хлопці і половини не бачать на передовій.
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21.10.2022 01:37 Ответить
І тут зимова форма у якості допомоги... Знову коМанду найвеличнішого брехунця облили лайном.
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20.10.2022 19:53 Ответить
Тяжко представлять как высокотехнологическую нацию без зимней формы для вояк оствили...

"Я тут кофе пъю"...

Кріпись Ненька, ворогів найбільше в сутінках!
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20.10.2022 21:17 Ответить
Скорее всего ПЗРК Мартлет и(или) Старстрик,что добре. Отличная "британка",да еще зимняя никогда не помешает).
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20.10.2022 20:10 Ответить
А влада , міністерство чим займається?!!!
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20.10.2022 20:10 Ответить
В Британии недавно были Порошенко и Гончаренко... много чего закупили для ВСУ ..
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20.10.2022 20:11 Ответить
Уолесс внезапно вылетал в США для встречи с Ллойдом Остином...причем визит был внезапным....,Пентагон в шоке ..что то наметили...
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20.10.2022 20:17 Ответить
А почему Зеленский ничего не может? Вроде ж кокс перестал нюхать. Или просто нюхает меньше?
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20.10.2022 21:20 Ответить
 
 