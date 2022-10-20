Великобритания готовит пакет помощи Украине – там будут ракеты для ПВО и 25 тысяч комплектов зимней формы, - Уоллес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин в четверг анонсировал подготовку пакета военной помощи для украинских военных на зимний период.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Поддержка Украины остается главным приоритетом Министерства обороны. Мы помогаем Украине пополнять запасы для продолжения борьбы. Поскольку приближается зима, мы разрабатываем пакет для поддержки Украины в это время года, в который войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Так они (украинцы) будут более эффективными на поле боя, чем плохо подготовленные, плохо готовые и плохо вооруженные российские коллеги", - сказал Уоллес.
В докладе глава Минобороны Британии добавил, что Лондон продолжит предоставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны "в свете продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру".
"Мы гордимся, что являемся вторым крупнейшим донором военной помощи Украине. На прошлой неделе я объявил, что Британия передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО для защиты от российских ударов. Мы продолжаем поставлять оборудование высокого уровня для радиоэлектронной борьбы, которое предоставляет дополнительный уровень защиты против дальнобойных дронов и ракет", - сказал он.
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Про те на ринку повно контейнерів з військовою формою, звідки ,хочу спитати ?!!
а з формою завжди так - комплект видали - один на рік..а далі, то ваші проблеми..я своєму, коли вчився й працював купувала ще комплект..і взуття теж..
1.Камуфльовану форму носити заборонено (за виключенням хто в запасі та звільнений з "правом носіння форми одягу", тобто наприклад я , маючи таке право, але не постійно, щоб не зловживати).Доношую за загиблим братом комок.
2.Бардацюга присутній - за це треба питати (гуманітарка і т.ін.)
3.Норми носіння військформи одягу є в мирний час, але в умовах війни - там інші норми.
а до чого тут Безумна? й матері? просто був наведений приклад забезпечення
Я пишу те про що є докази, а не казочкки діткам тут россказую.
Перший випадок- Національна поліція затримала ділка, що продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ, - МВС,"Ми взяли ділка під час спроби продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму більш як 600 тисяч гривень. А вдома в нього знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів та аптечок і ще багато інших життєво необхідних для військових речей", - поінформував очільник НПУ Ігор Клименко.
https://lb.ua/society/2022/08/01/524921_natsionalna_politsiya_zatrimala.html
Другий випадок- https://suspilne.media/247107-colovik-akij-prodavav-gumanitarnu-dopomogu-v-ivano-frankivsku-krav-ii-zi-skladu-v-dramteatri-policia/
Третий- https://suspilne.media/276606-na-kiivsini-kerivnik-blagodijnogo-fondu-prodav-gumanitarnu-dopomogu-dla-potreb-zsu/
чертвертий випадок - Зі складів поліцейські вилучили позашляховики, бронежилети, військовий одяг, засоби гігієни, ліки та 500 тис. грн.
https://zaxid.net/news/
Про те що роскрадали зелені служки з Запоріжжя гуманітарку контейнерами та вагонами думаю відомо вже усій Україні ,бо скільки не дають допомоги із за кордона хлопці і половини не бачать на передовій.
"Я тут кофе пъю"...
Кріпись Ненька, ворогів найбільше в сутінках!