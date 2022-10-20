В Минобороны предупредили, что возможны задержки денежных выплат военным: "Если они и будут, то будут минимальными, это считанные дни"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Возможные задержки денежных выплат военным будут минимальными.
Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В прошлый раз я предупреждала о возможных задержках с выплатами, но если они и будут, то будут минимальны, это считанные дни. Мы делаем все, чтобы наши военные не ощутили эти изменения. Военные получат денежные выплаты в полном объеме", - сказала Маляр.
Она напомнила, что Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, от которых зависит финансирование денежного довольствия военнослужащих.
Маляр добавила, что с началом полномасштабного вторжения Минобороны ежемесячно на денежное довольствие платит тот объем средств, который раньше закладывался на год.
После подписания президентом Украины закона о внесении изменений в госбюджет правительство и Минобороны очень быстро отработают все вопросы.
Пожалуйста, подождите...
Воно на війні швидко лікується!
А там ще щомісячні виплати в батальйони у Відні та Монако….
Тому і треба було приймати, уже попередньо схвалений КМУ, проект Закону «Про функціонування фінансової систем в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД», але ж перший заступник Мінфіну уперто «чомусь» бойкотував його прийняття…..!!
Зараз маємо таку ситуацію, але жоден ПРИВЛАДНИЙ, НЕВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, бо не підзвітний перед НАРОД України !!!
Ви шо там курите, кончені!
ВОЇНИ свої життя віддають,ризикують кожної секунди,а ви криси тилові повідомляєте про затримки!
Кончене зелене сміття!
Гніда зелена не розуміє що прийде час коли навіть мєнти ії не захистять,
залишаться тільки військові сам на сам з нею.
Я військовослужбовець дякую президенту за розумне правління адже при такій кількості виїхавшив в перші дні війни і такій кількості зруйнованих міст бізнесів та окупації я дуже сильно здивований як ми так тримаємося. поки рфія вже не може навіть мобілізованих одягнути.
Прощай немита рфія страшна рабов і господ.
Дякую всім побратимам воїнам ЗСУ та силовим структурам за те що не здалися і продовжуєте боротися.
Ми неодмінно переможемо русизм і русифікацію.
Схиляю голово і стаю на коліно за полеглиг наших братів і сестер.
Я вас не забуду. Ми вас не забудемо.
Слава Богу. Героям Слава.