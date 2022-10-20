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Новости Война в Украине Война
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война (47303) госбюджет (1154) Минобороны (8276) ВСУ (5210) заработная плата (79) Маляр Анна (408)

В Минобороны предупредили, что возможны задержки денежных выплат военным: "Если они и будут, то будут минимальными, это считанные дни"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Возможные задержки денежных выплат военным будут минимальными.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлый раз я предупреждала о возможных задержках с выплатами, но если они и будут, то будут минимальны, это считанные дни. Мы делаем все, чтобы наши военные не ощутили эти изменения. Военные получат денежные выплаты в полном объеме", - сказала Маляр.

Она напомнила, что Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, от которых зависит финансирование денежного довольствия военнослужащих.

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Маляр добавила, что с началом полномасштабного вторжения Минобороны ежемесячно на денежное довольствие платит тот объем средств, который раньше закладывался на год.

После подписания президентом Украины закона о внесении изменений в госбюджет правительство и Минобороны очень быстро отработают все вопросы.
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Топ комментарии
+27
ОПі, депутатам не сплатіть пару місяців - армії буде завжди вистачати..
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20.10.2022 20:02
+23
Армії - в першу чергу, собі відтермінуйте на лічені дні.
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20.10.2022 20:10
+14
Гніди, як завжди
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20.10.2022 20:01
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Гніди, як завжди
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20.10.2022 20:01 Ответить
Непорядок -- треба бити .
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20.10.2022 20:04 Ответить
ОПі, депутатам не сплатіть пару місяців - армії буде завжди вистачати..
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20.10.2022 20:02 Ответить
цур тобі, а на що стефанчук-огидна свиня столоваться буде?
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20.10.2022 20:28 Ответить
Вельможне розслаблення?
Воно на війні швидко лікується!
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20.10.2022 20:07 Ответить
Армії - в першу чергу, собі відтермінуйте на лічені дні.
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20.10.2022 20:10 Ответить
Больше расстроилась диванная армия , а не ВСУ .
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20.10.2022 20:13 Ответить
А що ви скажете з приводу заміни нормального асфальтованого тротуару по вулиці Героїв оборони в м. Києві на тротуарну плитку. як на мене, то дані роботи трохи не на часі, але ВСУ з цього приводу також "не растроились".
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20.10.2022 21:08 Ответить
А собі "коханим" вчасно і з усіма немислимими надбавками! Тля "зелена"!
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20.10.2022 20:14 Ответить
Больше всего удивились ВСУ. Нахзачем писать про обыденность.
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20.10.2022 20:31 Ответить
То зимовий одяг у кінці року, тепер і оплата затримується. Ви там притомні у МО?
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20.10.2022 20:33 Ответить
Эти деньги в банке прокрутить,даже несколько дней,там такая сумма выйдет!!! Украина=коррупция
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20.10.2022 20:57 Ответить
Білим людям у владі не зрозуміти потреби червоношкірих.
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20.10.2022 20:37 Ответить
Адвокацька контора резников-мяляр и Ко. Кожен день брехня та підстава наших воїнів. Кончені.
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20.10.2022 20:49 Ответить
Підари зелені,тварюки
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20.10.2022 20:56 Ответить
Трошки? Уже 15 днів надбавку не платять...ВРУ виділила гроші, але коли вони будуть?
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20.10.2022 21:00 Ответить
Шо - все на асфальт? Нема сорому, зелені паскуди...
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20.10.2022 21:02 Ответить
Ne budesh plotit svojei armii- znatshit budesh plotit tshuzhoi... A mozhet eto i jest ideja dnja?
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20.10.2022 21:17 Ответить
Странно это, если деньги на зп выделили американцы.
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20.10.2022 21:38 Ответить
Байден и Захід не дають грошей и зброї військовим. Тому печатаем грівну,тому війська без зброї і грошей.Байден ненавидить Україну,як і Обама.
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20.10.2022 21:45 Ответить
Главное дороги!!! У нас ще війна? Маляр респект!!!
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20.10.2022 21:57 Ответить
Мабуть, Стефанчук-Зеленський попросять бабло для виплат у кламойського, Микитася, Татарова та «потіхамувлес»!!!!
А там ще щомісячні виплати в батальйони у Відні та Монако….

Тому і треба було приймати, уже попередньо схвалений КМУ, проект Закону «Про функціонування фінансової систем в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД», але ж перший заступник Мінфіну уперто «чомусь» бойкотував його прийняття…..!!
Зараз маємо таку ситуацію, але жоден ПРИВЛАДНИЙ, НЕВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, бо не підзвітний перед НАРОД України !!!
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20.10.2022 22:11 Ответить
Які ***** затримки!!!!!
Ви шо там курите, кончені!
ВОЇНИ свої життя віддають,ризикують кожної секунди,а ви криси тилові повідомляєте про затримки!
Кончене зелене сміття!
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20.10.2022 22:31 Ответить
Ну так а шо, нащо орлам грощі - слугам олігархів вони потрібніщі.
Гніда зелена не розуміє що прийде час коли навіть мєнти ії не захистять,
залишаться тільки військові сам на сам з нею.
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21.10.2022 00:54 Ответить
Дуже кумедно і комічно читати коменти від російських ботів про зраду і обвинувачення на фоні того що їх чмобікам взагалі зарплата не передбачена і це газова країна яка заробила на газі і нафті тільки трильйон доларів за правління путлера.

Я військовослужбовець дякую президенту за розумне правління адже при такій кількості виїхавшив в перші дні війни і такій кількості зруйнованих міст бізнесів та окупації я дуже сильно здивований як ми так тримаємося. поки рфія вже не може навіть мобілізованих одягнути.

Прощай немита рфія страшна рабов і господ.
Дякую всім побратимам воїнам ЗСУ та силовим структурам за те що не здалися і продовжуєте боротися.

Ми неодмінно переможемо русизм і русифікацію.
Схиляю голово і стаю на коліно за полеглиг наших братів і сестер.
Я вас не забуду. Ми вас не забудемо.
Слава Богу. Героям Слава.
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21.10.2022 15:36 Ответить
27 реактивна артилерійська бригада з серпня місяця не отримує бойові, ні 100 000, ні 30 000.
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26.10.2022 20:37 Ответить
Мій чоловік на передовій виплат немає за серпень...уроди моральні як так ..трошки почекати..😵😵😵😵 депутатам всим до одного зарплату в 2000гр ..і нехай чекають жирні паскуди..
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29.10.2022 17:32 Ответить
 
 