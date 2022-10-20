В Минобороны предупредили, что возможны задержки денежных выплат военным: "Если они и будут, то будут минимальными, это считанные дни"

Возможные задержки денежных выплат военным будут минимальными.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлый раз я предупреждала о возможных задержках с выплатами, но если они и будут, то будут минимальны, это считанные дни. Мы делаем все, чтобы наши военные не ощутили эти изменения. Военные получат денежные выплаты в полном объеме", - сказала Маляр.

Она напомнила, что Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, от которых зависит финансирование денежного довольствия военнослужащих.

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Маляр добавила, что с началом полномасштабного вторжения Минобороны ежемесячно на денежное довольствие платит тот объем средств, который раньше закладывался на год.

После подписания президентом Украины закона о внесении изменений в госбюджет правительство и Минобороны очень быстро отработают все вопросы.