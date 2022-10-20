Нацгвардия создала 250 огневых и почти 130 мобильных огневых групп для противодействия ударным дронам
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Национальной гвардии создали 130 мобильных огневых групп для противодействия ударным дронам.
Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, "в рамках противодействия ударным дронам создано более 250 огневых и около 130 мобильных огневых групп. Уже есть результаты в Южнобужском операционном районе", - отметил Уршалович.
Также он добавил, что во время массированных вражеских ракетных ударов, которые начались 10 октября, военнослужащие Нацгвардии участвовали в ликвидации их последствий на объектах, охрана которых возложена на Национальную гвардию, а также обеспечили эвакуацию и оказание домедицинской помощи гражданскому персоналу этих объектов.
Уршалович подчеркнул, что силами и средствами Национальной гвардии обеспечена надежная охрана и оборона 302 важных государственных объектов, 41 объекта органов государственной власти и 94 объектов критической инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
забезпечено надійну охорону та оборону 302 важливих державних об'єктів, 41 об'єкта органів державної влади та 94 об'єктів критичної інфраструктури.
ітого:
співвідношення державної влади до критичної інфраструктури є 4 до 1
сумно, панове !
кацапи знайшли найслабше місце в нашій обороні - енергоструктура !
Знаю підстанцію у Київський области, яка знаходиться поряд із лісом - от як її пікапи з кулеметами можуть захистити? І підлітають дрони туди не напряму, а з різних напрямків - залітають з Білорусі південно-західніше, розгортаються і летять звідти через ліс....
Как ни крути, но на каждую точку необходимо 4 группы по 3 человека, чтобы организовать дежурство по 6 часов.
бо вже не так багато зосталось того, що нам потрібно вберегти, щоби пройти зиму не в пітьмі і холоді...
віримо в вас...
А необходимо на 1 объект 4 группы, т.к. прилететь может с 4х сторон. Каждая группа должна меняться через 6 часов, хотя бы при норме 4 часа в патруле. В каждой группе по 3 пулеметчика.
Давайте считать сколько понадобится на решение проблемы иранских дронов.
450*4=1 800 групп. 1800*4 (количество смен)*3 человека=21 600 человек.