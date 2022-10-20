РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12956 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 537 22
война (47303) Национальная гвардия (1848) дроны (2201)

Нацгвардия создала 250 огневых и почти 130 мобильных огневых групп для противодействия ударным дронам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

микола,уршалович

В Национальной гвардии создали 130 мобильных огневых групп для противодействия ударным дронам.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, "в рамках противодействия ударным дронам создано более 250 огневых и около 130 мобильных огневых групп. Уже есть результаты в Южнобужском операционном районе", - отметил Уршалович.

Также он добавил, что во время массированных вражеских ракетных ударов, которые начались 10 октября, военнослужащие Нацгвардии участвовали в ликвидации их последствий на объектах, охрана которых возложена на Национальную гвардию, а также обеспечили эвакуацию и оказание домедицинской помощи гражданскому персоналу этих объектов.

Читайте также: Иранские дроны Shahed-136 обходятся России дешевле, чем Украине их уничтожение, – Guardian

Уршалович подчеркнул, что силами и средствами Национальной гвардии обеспечена надежная охрана и оборона 302 важных государственных объектов, 41 объекта органов государственной власти и 94 объектов критической инфраструктуры.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Українським нацгвардійцям-респект...
показать весь комментарий
20.10.2022 20:07
+5
Достатньо пікапа з кулеметом 12.7 та 2-3 людини для екіпажу.
показать весь комментарий
20.10.2022 20:10
+5
давайте-давайте...
бо вже не так багато зосталось того, що нам потрібно вберегти, щоби пройти зиму не в пітьмі і холоді...
віримо в вас...
показать весь комментарий
20.10.2022 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українським нацгвардійцям-респект...
показать весь комментарий
20.10.2022 20:07 Ответить
ЗСУ, включно із НГ, як дружина Цезаря поза підозрами, але, оцініть "красоту ігри":

забезпечено надійну охорону та оборону 302 важливих державних об'єктів, 41 об'єкта органів державної влади та 94 об'єктів критичної інфраструктури.

ітого:
співвідношення державної влади до критичної інфраструктури є 4 до 1

сумно, панове !
показать весь комментарий
20.10.2022 21:13 Ответить
Достатньо пікапа з кулеметом 12.7 та 2-3 людини для екіпажу.
показать весь комментарий
20.10.2022 20:10 Ответить
Таваріщь Владімір, прошу обрахувати, скільки тисяч таких пікапів потрібно по усьому кордону України?
показать весь комментарий
20.10.2022 20:44 Ответить
не по кордону ,а біля великих міст та біля ТЕЦ,атомних станцій, мостів і т.д.
показать весь комментарий
20.10.2022 21:04 Ответить
тільки біля ТЕЦ !!!!!!!!

кацапи знайшли найслабше місце в нашій обороні - енергоструктура !
показать весь комментарий
20.10.2022 21:15 Ответить
Проблема у тому, що до ТЕЦ, чи до підстанції дрон може підлетіти з будь-якої сторони, а пікап - не з будь-якої. І дрон все ж таки летить з такою ж швидкістю, як пікап по шоссе, але без дороги пікап так швидко не може їхати.
Знаю підстанцію у Київський области, яка знаходиться поряд із лісом - от як її пікапи з кулеметами можуть захистити? І підлітають дрони туди не напряму, а з різних напрямків - залітають з Білорусі південно-західніше, розгортаються і летять звідти через ліс....
показать весь комментарий
20.10.2022 21:33 Ответить
Прошу оголосити циферку.
показать весь комментарий
20.10.2022 21:16 Ответить
за вартість асвальту ,думаю,би вистарчило цією циферкою і небо України закрити,і інфраструктуру,і озброїти українську армію,до рівня,щоб рашист не думав нападати на Україну.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:53 Ответить
скорее древних Шилка..что б засекать их....
показать весь комментарий
20.10.2022 21:17 Ответить
И хотелось бы чтобы люди не спали, не ели и были все время боеспособны.
Как ни крути, но на каждую точку необходимо 4 группы по 3 человека, чтобы организовать дежурство по 6 часов.
показать весь комментарий
20.10.2022 21:59 Ответить
давайте-давайте...
бо вже не так багато зосталось того, що нам потрібно вберегти, щоби пройти зиму не в пітьмі і холоді...
віримо в вас...
показать весь комментарий
20.10.2022 20:19 Ответить
Заявление похоже на какой то отчет чиновника из прошлого СССР. Типа отреагировали на ситуацию - вот вам цифры, которые никто проверить не может.
показать весь комментарий
20.10.2022 20:28 Ответить
Маловать будет в масштабах Украины. Никогда не знаешь где именно появится вражеский дрон. А вот население всегда на месте. Так что запрет населению уничтожать вражеские дроны из личного оружия очень глупый.
показать весь комментарий
20.10.2022 20:30 Ответить
А скажи мені чи реально з обріза або пістолета збити дрон, який рухається зі швидкістю 100+ км. - нереально.А поранити або вбити випадкового перехожого, дурною кулею, цілком 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
20.10.2022 21:13 Ответить
Кому нужно тот уже обзавелся оружием и посерьезнее. Тем более большинство мужиков были в теробороне. А если у кого нет то нужно раздать им оружие. С калаша аж бегом можно сбить етот мопед. У меня над головой три раза пролетали ракеты Калибр. И то если бы у меня было чем то я попытался бы подбить их, так как в зоне моей видимости они были секунд 10. А у них скорость была в 5 раз выше чем у етого мопеда. Так что снабдить калашниковы (если нет ничего лучше) трассирующими-зажигательными и раздать людям. Пускай патрулируют по очереди
показать весь комментарий
20.10.2022 21:54 Ответить
А насчет убить прохожего ето куда же нужно целиться и как держать автомат вверх ногами если дрон в небе а прохожий внизу? И если даже будет какая то случайность 1 к 1000 то ето несоизмеримо с тем сколько будет жертв если дрон или ракета долетит до цели и убьет там десятки или сотни людей. У нас война вообще то, или ты забыл
показать весь комментарий
20.10.2022 21:58 Ответить
Тут необходимо еще обучать пулеметные и зенитные расчеты бойцов ТРО и рот охраны военкоматов.
показать весь комментарий
20.10.2022 20:58 Ответить
У нас нет такого количества зениток и снарядов к ним
показать весь комментарий
20.10.2022 21:34 Ответить
На ~450 объектов создали 350 огневых групп. Даже по одной группе не получается на объект.
А необходимо на 1 объект 4 группы, т.к. прилететь может с 4х сторон. Каждая группа должна меняться через 6 часов, хотя бы при норме 4 часа в патруле. В каждой группе по 3 пулеметчика.
Давайте считать сколько понадобится на решение проблемы иранских дронов.
450*4=1 800 групп. 1800*4 (количество смен)*3 человека=21 600 человек.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:45 Ответить
Ось це і проблема там на верху ці групи були повинні створити коли вперше було підтвердження про Іранські безпілотники.Думати треба наперед.А ми цього не робимо ,а реагуємо по факту проблеми.І це наносить дуже велику шкоду як інфраструктурі так і життя людей.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:04 Ответить
 
 