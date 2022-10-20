Нацгвардия создала 250 огневых и почти 130 мобильных огневых групп для противодействия ударным дронам

В Национальной гвардии создали 130 мобильных огневых групп для противодействия ударным дронам.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, "в рамках противодействия ударным дронам создано более 250 огневых и около 130 мобильных огневых групп. Уже есть результаты в Южнобужском операционном районе", - отметил Уршалович.

Также он добавил, что во время массированных вражеских ракетных ударов, которые начались 10 октября, военнослужащие Нацгвардии участвовали в ликвидации их последствий на объектах, охрана которых возложена на Национальную гвардию, а также обеспечили эвакуацию и оказание домедицинской помощи гражданскому персоналу этих объектов.

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Уршалович подчеркнул, что силами и средствами Национальной гвардии обеспечена надежная охрана и оборона 302 важных государственных объектов, 41 объекта органов государственной власти и 94 объектов критической инфраструктуры.