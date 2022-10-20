Российские оккупанты хотят устроить техногенную катастрофу - затопить территории на Херсонщине, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ОП

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк обнародовал подробности так называемого "плана Суровикина" по отступлению с правого берега Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Подоляк отметил: "Настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС: 1. Минирование дамбы и трансформаторов. 2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление. Россия готовит техногенную катастрофу".

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