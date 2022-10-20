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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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ГЭС (104) Каховка (93) Херсонщина (3582) техногенная катастрофа (32) Подоляк Михаил (243) Суровикин Сергей (34)

Российские оккупанты хотят устроить техногенную катастрофу - затопить территории на Херсонщине, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гес,каховська

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк обнародовал подробности так называемого "плана Суровикина" по отступлению с правого берега Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Подоляк отметил: "Настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС: 1. Минирование дамбы и трансформаторов. 2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление. Россия готовит техногенную катастрофу".

Читайте также: Ситуация непростая, могут быть "непростые решения", - руководитель российских террористических сил Суровикин о ситуации в Херсонской области.
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Топ комментарии
+23
а те що лівий берег нижче чурок не смущає?
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20.10.2022 21:53
+20
шойгу тупой а суровикин ещё тупее а следующий будет ещё тупее тупого.
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20.10.2022 21:54
+13
Вода піде на лівии берег --- закон природи .
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20.10.2022 21:52
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Так не дайте їм це зробити, а якщо зроблять, то Херсон всеодно залищиться на боці не окупованої України, а потім створити новий канал, який не дасть можливості текти водичці в Крим.
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20.10.2022 21:48 Ответить
Ми не збираємось залишати кацапам Крим.
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21.10.2022 00:00 Ответить
ты свинья кацапская надолго сюда...?
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20.10.2022 22:14 Ответить
это путь к сдаче обезвоженного Крыма... а где же скрепный Херсонес?
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20.10.2022 21:51 Ответить
Вода піде на лівии берег --- закон природи .
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20.10.2022 21:52 Ответить
а те що лівий берег нижче чурок не смущає?
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20.10.2022 21:53 Ответить
так ніхто і не збирається цього робити, це сказали "великі стратеги", які ще недавно всіх кликали на шашлики.
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20.10.2022 21:57 Ответить
навіть https://www.floodmap.net/ вони не здатні увімкнути. Будь хто може ввести на тій карті висоту (наприклад 10 м над рівнем моря) і подивитись.
А якщо поставити 200 м, то зразу видно (якщо хтось забув) Приазовську височину. Південь - не лише голий степ, по якому кацапам гарно оборонятись. Саме ту невелику ділянку фронту від Гуляй Поля до Бердянська, думаю, наші прорвуть і на тачанках лісистими балками-долинами вийдуть до моря.
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20.10.2022 22:35 Ответить
і от вони як пацюки зберуться на горі? та нє...
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20.10.2022 22:37 Ответить
а ми тоді, як дід Мазай за зайцями муму...
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20.10.2022 22:43 Ответить
шойгу тупой а суровикин ещё тупее а следующий будет ещё тупее тупого.
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20.10.2022 21:54 Ответить
Зупинити наступ ЗСУ з правого берега Дніпра на лівий, з форсуванням річки в районі Херсону шириною понад 1 км?
По понтонах (бо Антонівський міст кацапи давно замінували і 100% підірвуть при відході), під вогнем ворожої артилерії і домінуючої в небі кацапської авіації?
Це в нас тіпа такий план?
Чи це у великого військового експерта Подляка такий план?
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20.10.2022 21:55 Ответить
Кацапські комуністи у 41 році вже підривали дніпрогес загинули десятки тисяч червоноармійців та мирних українців.Так що це план "можем павтаріть" бункерного діда та клінічного ідіота суровікіна.інша справа у тому що правий берег вищий ніж лівий і вони потоплять своїх але такі дрібниці їх ніколи не зупиняли.
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20.10.2022 22:39 Ответить
То ви не враховуєте москальської фантазії. В усіх москалів жопи резинові,ху-ло щось про це чесав, вони думають, що на гребні хвилі одразу передислокуються в АРК по кримському каналу.
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20.10.2022 23:36 Ответить
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20.10.2022 21:57 Ответить
А когда дороги строили ни о захвате террористами АЭС или ГЭС даже и недумали, а думали о потерях миллиардов
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20.10.2022 21:57 Ответить
Это не ново. В своё время так строили плотины в ГДР на Шпрее
с целью затопления городов ФРГ.При подрыве платины в р-не
Берлина вал шёл до океана, сминая всё на пути.
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20.10.2022 21:58 Ответить
до якого саме океану?
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20.10.2022 21:59 Ответить
Атлантического.
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20.10.2022 22:01 Ответить
там ближче Балтика? ні?
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20.10.2022 22:02 Ответить
Шпрее впадает в Эльбу, а Эльба - в Севреное Море. В устье Эльбы стоит Гамбург.
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20.10.2022 22:04 Ответить
я там жив 6 років, бачив і Ельбу, і Шпреє

не переживайте
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20.10.2022 22:07 Ответить
Там не одна платина, каскад. Спец армейская разработка.
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20.10.2022 22:09 Ответить
Пруфы есть?
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20.10.2022 22:15 Ответить
ясно, страшна річ, дякую
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20.10.2022 22:18 Ответить
загалом, Шпрее - не надто серйозна річка, щоби влаштувати "вал до океану"
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20.10.2022 22:03 Ответить
Плюс Берлин - это равнина.
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20.10.2022 22:05 Ответить
Это-ж насколько тупым надо быть чтобы такое планировать сделать. Не то что самим себе насрать за шиворот, а просто грандиозный идиотизм. Такое ощущение, что у орков, горизонт планирования минуты две, не больше.
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20.10.2022 22:01 Ответить
"Дидываивале". Днепрогес взорвали сначала коммунисты, чтобы не дать пройти немцам, потом немцы, чтобы не дать пройти коммунистам. Эти косплеят и тех, и других.
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20.10.2022 22:06 Ответить
а навіщо потім його було висаджувати в повітря німцям?

невже вони його спочатку залатали, щоби потім знову зруйнувати?
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20.10.2022 22:28 Ответить
суровікін за три місяці вистріляє всі запаси що залишились ...а в січні Дніпро замерзне ,а весною розтане ...буде шанс вдарити по них в морози з заходу і півночі ...
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20.10.2022 22:02 Ответить
Договорняк очередной рвзгон вотето вот всьо нахер левий, правий, там вище, нище нх
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20.10.2022 22:03 Ответить
Суровикин - придурок ,не учившийся в школе

Земля- круглая и вода просто стечёт в Чёрное море, а затем в Мировой океан
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20.10.2022 22:05 Ответить
Но я бы не восстанавливала КаховскоЕводохранилище в течении нескольких лет , а пригласила бы археологические экспедиции из Германии Британии США
СТАЛИН затопил тайну трипольской эры и других народов, которые обычно жили вдоль рек, ввиду отсутствия дорог
НЕТ ХУДА без добра- и Украина сможет восстановить свою ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЮ ТИСЯЧИЛЕТИЙ
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20.10.2022 22:08 Ответить
шановні, це не "план суровікіна" - це геніальний погляд подоляка

трохи різні речі, хоча одразу не скажеш, що гірше
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20.10.2022 22:06 Ответить
Це зараз не таємниця,за срср всі гес та дамби на Дніпрі будувалися не для виробництва ел.ен а в інших цілях ,у кдб були директиви щодо підриву їх в разі потреби для москви.
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20.10.2022 22:14 Ответить
І так, і електроенергія, вже про це переговорено до останньої букви
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20.10.2022 23:41 Ответить
Кто не понял что хочет *****, я скажу - Взорвать дамбу тем самым создав аварийную ситуацию на каховской ГЭС и одновременно начать большое наступление с территории Беларуси. Таким образом он хочет воспользоваться аварийной ситуацией и растерянностью украинцев. Это создание искусственного фактора неожиданности.
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20.10.2022 22:15 Ответить
жах і як несподівано

правда, кацапів прийдеться евакуювати з лівого берега - аж до Чонгара

це здатне викликати "растерянность украинцев"
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20.10.2022 22:22 Ответить
Ну і добре, якщо це знаєм ми з вами - значить розуміє і Залужний
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20.10.2022 23:42 Ответить
Путлер идет нога-в-ногу со своим учителем Сталиным: тот тоже взорвал Днепрогэс, затопив не только 120 тысяч жителей сел вдоль Днепра, но и тысяч 25 своих же красноармейцев. При этом немцев он не остановил.
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20.10.2022 22:17 Ответить
Кто не понял что хочет *****, я скажу - Взорвать дамбу тем самым создав аварийную ситуацию на каховской ГЭС и одновременно начать большое наступление с территории Беларуси. Таким образом он хочет воспользоваться аварийной ситуацией и растерянностью украинцев. Это создание искусственного фактора неожиданности. Для усиления эффекта, он запустил толпища зрадодрочеров на цензор.
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20.10.2022 22:18 Ответить
Арестовича «колискові» вже ніхто не слухає, тепер Подоляка з Даниловим взбодрюють нарід своїми апокаліптичними припущеннями
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20.10.2022 22:18 Ответить
Ого, невже ставлять хрест на воді для криму намертво? І крім того значно зменчують ширину дніпра для понтоних мостів)
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20.10.2022 22:22 Ответить
И лишат крым воды опять. *******, чётко
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20.10.2022 22:24 Ответить
Якщо це так і є, то для кацапів Каховська ****** буде лише "пробна куля". Подивляться на реакцію світу, якщо проконає, почнуть бити по іншим ******м, де наслідки будуть серйозніші. Мета одна - залякати Україну та світ, а який там берег затопить і чи буде вода в Криму, на те москалям чхати.
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20.10.2022 22:40 Ответить
зірвати вони можуть, як було вже тут сказано: дуракам закон не писаний. Вода стече, загине багато мирного населення (на орків пофік). Але через малий рівень води біля Енергодару перестане функціонувати ЗАЕС. І чи не виникне загроза викиду радіоактивних матеріалів?
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20.10.2022 22:40 Ответить
Там скоріше за все є великий ставок - охолоджувач.
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21.10.2022 00:49 Ответить
якщо підірвуть греблю, то кримський канал буде сухий
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20.10.2022 23:04 Ответить
ОП скоро конкуренцию составит Пескову
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20.10.2022 23:41 Ответить
Це скоріше план ОП, суровкін там для прикриття.
Не вийшло здати Україну з першого разу, спроби не припиняються і надалі.
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21.10.2022 00:47 Ответить
Навіщо цей вброс подляка? Якщо правий берег вище лівого берега, кацапи затоплять самі себе? Ні. А відволікти увагу від чогось, то зелені тварі мастаки, та й найвеличнішому лайну буде про що погундосити.
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21.10.2022 04:34 Ответить
Как человек, родившийся и выросший в Запорожье я тихо мечтаю о том, чтобы эту ГЭС и дамбу, которая превратила седого Батька Дніпра в зеленое болото кто-то взорвал. Барыги конешно не взорвут, т.к. не могут Суркисы без доходов Каховской ГЭС спокойно спать в Монако.
А я еще помню, как в молодости я еще пил воду прямо из Днепра на Хортице!
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21.10.2022 08:41 Ответить
От не хочеться розганяти зраду, але карта deepstatemap показує, що ми, нажаль, останні 2 тижні потроху відступаємо і на вже визволених територіях Луганщини і Херсонщини. На мою думку, це якийсь хитрий план кацапів - говорити про відступ, але наступати.
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21.10.2022 09:29 Ответить
По тому, как у Кремля уже давно "поехала крыша" - это вполне возможно и точно в их парадигме действий. Уничтожение и устрашение - это все на что они окались способны.
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21.10.2022 14:22 Ответить
 
 