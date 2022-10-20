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Конгресс США (985) помощь (6294)

Конгресс США готовится выделить для Украины $50 млрд - "должно хватить на весь год"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,конгрес

Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого хватило бы на весь следующий год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News.

На фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять самый большой пакет помощи к январю следующего года.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец, осведомленный по этому вопросу.

Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить примерно 50 миллиардов долларов, сообщили помощники конгрессмена и источник, близкий правительству Украины. Администрация Байдена еще не потребовала официального запроса на новое финансирование. Конгресс выделил Украине 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.

Читайте также: Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о $12 млрд для Украины
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Топ комментарии
+33
Дайте нам Тамагавков на ету сумму. И мы загоним орков самые глухие и глубокие ***** аж в Монголию к ихним дидам.
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20.10.2022 22:04
+27
Бабло це добре, тільки дайте ще органи контролюючі, бо зе і ко швидко порозпихають по кишенях гешефт 🤬
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20.10.2022 22:08
+12
Каждому!
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20.10.2022 21:59
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нет кацап -Україна icнує тому що за неї бьются Українці
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20.10.2022 23:37 Ответить
То вбийся в стіну, не ваняй
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21.10.2022 00:33 Ответить
Оце підфортило коломойському. Але для нього це все рівно копійки. В США розслідують його афери на 450 млрд. дол.
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20.10.2022 22:59 Ответить
а что дальше, если война затянется на 24-25е годы...
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20.10.2022 23:27 Ответить
не затянется - так долго твои кацапы не протянут
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21.10.2022 00:38 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

2 ч

Конгресмени США мають намір до січня ухвалити закон про допомогу Україні до $50 млрд , - телеканал NBC з посиланням на джерела. Ох і накатаємо свіженького #асфальту а потім по #шахідам ним будем жбурляти, #асфальт же #хороший
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20.10.2022 23:39 Ответить
виберемо рижого - лавка стане в стой.
і мені не зовсім зрозумілий цей целений вій і звинувачення...
допомогу не вимагають - допомогу запрoшують..
рот вибрали? - рот оре!
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21.10.2022 03:34 Ответить
Зелені **яди аж верещат от передчуття такої кіпи бабла.
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21.10.2022 06:49 Ответить
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