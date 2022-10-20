Конгресс США готовится выделить для Украины $50 млрд - "должно хватить на весь год"

Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого хватило бы на весь следующий год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News.

На фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять самый большой пакет помощи к январю следующего года.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец, осведомленный по этому вопросу.

Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить примерно 50 миллиардов долларов, сообщили помощники конгрессмена и источник, близкий правительству Украины. Администрация Байдена еще не потребовала официального запроса на новое финансирование. Конгресс выделил Украине 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.

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