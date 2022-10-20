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Новости Шоу-бизнесВойна в Украине
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санкции (10627) СНБО (4374) артисты (275)

СНБО ввел санкции против звезд российской эстрады Ани Лорак, Тодоренко, Повалий и Седоковой

Новости Цензор.НЕТ Шоу-бизнес Война в Украине

лорак

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. Ограничения будут действовать в течение пяти или десяти лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованных на сайте Офиса президента указах.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против артистов, которые поддержали войну России против Украины или решили молчать. В частности, в санкционный список опали украинские артисты: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

Кроме того, в "черном списке" оказались российские артисты, поддерживающие политику Путина, в частности Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Читайте также: Зеленский утвердил санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ, среди которых дочь Путина и Абрамович

Ограничения предусматривают:

  • блокирование активов;
  • запрет торговых операций;
  • вывод капитала из Украины;
  • аннулирование лицензий и разрешений;
  • запрет на участие в приватизации и аренде;
  • запрет на приобретение земельных участков.

Также лиц, попавших под санкции, лишат государственных наград Украины и других форм отличий.
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Топ комментарии
+38
тоодоренко це взагалі піздєц, поки українці гинуть кожен день, ця шмара катається по льоду в кокошніку, фу 🤮
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20.10.2022 22:03
+36
А чому нема " 95 кварталу" , який давав концерти
в Горловкі(ДК"Стірол"), Донецьку коли українців
катували та вбивали ??
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20.10.2022 22:05
+34
Санкції? Та у них громадянство українське якщо воно у тих хвойд є потрібно відібрати!
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20.10.2022 22:03
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Санкції? Та у них громадянство українське якщо воно у тих хвойд є потрібно відібрати!
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20.10.2022 22:03 Ответить
А где пи… Киркоров, восхвалявшийс ***** и Войну , выступавший перед террористами⁉️
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20.10.2022 22:18 Ответить
Воно цабе недотУркане.
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20.10.2022 22:21 Ответить
він не громадянин України
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20.10.2022 22:23 Ответить
Там не тільки громадяни України.
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21.10.2022 07:06 Ответить
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20.10.2022 23:37 Ответить
тоодоренко це взагалі піздєц, поки українці гинуть кожен день, ця шмара катається по льоду в кокошніку, фу 🤮
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20.10.2022 22:03 Ответить
Уже в открытую говорят , шо пыня просит у Китая политического убежища (к сведенью дурепы Повалийши с Лорачкой).
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20.10.2022 22:04 Ответить
Про це говорять вже кілька місяців, що ***** поїде до Китаю підлікуватися в центрі китайської медицини і там попросить політичного притулку. Сьогодні Арестович навіть сказав, що товариш Сі вже погодився на це....
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20.10.2022 22:08 Ответить
Тока шо на всеобщих новостях и Кулеба говорил.
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20.10.2022 22:10 Ответить
Про це казав ще Піонтковський одразу після харківських успіхів ЗСУ. Що цей варіант ***** запропонувала кремлівська верхівка - втекти до Китаю під гарантії безпеки, але він відмовився та оголосив могилізацію... Бачимо, що скоріш за все його дотиснули
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20.10.2022 22:13 Ответить
Здасть його Китай в Гаагу , інакше получит санкції від ЕС І США і загубить мильярди
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20.10.2022 22:17 Ответить
або в центрі китайської медицини голочку не туди встромлять....два в одному - спасітєлями світу стануть й витік інфи прикриють..їм путя у Гаазі не потрібний
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20.10.2022 22:27 Ответить
Здесь речь не о том кто говорил лично, а о том, что уже все, кому не лень(на официальном уровне) говорят ... Тобто, вопрос уже стоит ребром.
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21.10.2022 00:00 Ответить
Це версія Піонтковського початково.
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20.10.2022 22:13 Ответить
Версія якась -- вилами по воді писана .
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20.10.2022 22:23 Ответить
Как и все теории заговоров. Для биомассы жвачка.
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20.10.2022 22:39 Ответить
ну коли люсьєнда абдристович сказала... то вже залізна новина...
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20.10.2022 22:47 Ответить
Украинский Сталкер

@yapravvsegda

·

4 ч

Байки про те, що на Московії завтра закінчаться патрони та дрони, про те що Путіна післязавтра знесуть генерали - якщо до того він не помре від раку, про те, що мобілізація викличе революцію, і т.д., поширюються або ворожими агентами або довбойобами, що цих агентів слухають.
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20.10.2022 23:27 Ответить
Я думаю - далеко не все говорящие это, верят в это, просто им хочется, чтобы так было.
Вопрос в том, что они не понимают - такой самообман крайне губителен.
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21.10.2022 00:06 Ответить
Пусть теперь эти шлюхи в бурятских деревенских клубах частушки под гармонь поют. Твари продажные.
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20.10.2022 22:04 Ответить
А чому нема " 95 кварталу" , який давав концерти
в Горловкі(ДК"Стірол"), Донецьку коли українців
катували та вбивали ??
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20.10.2022 22:05 Ответить
Плювати
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20.10.2022 22:05 Ответить
Це дуже потужний крок РНБО у війні з Оркостаном.
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20.10.2022 22:06 Ответить
так. В цих шмар мільйонні аудиторії. І вони їм демонструють мораль запроданок. Ідеологія - це ще один фронт. На ньому теж слід боронити Україну
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21.10.2022 11:49 Ответить
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20.10.2022 22:07 Ответить
А хто ?
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20.10.2022 22:22 Ответить
Ще треба було заборонити в'їзд в Україну цим шмарам
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20.10.2022 22:08 Ответить
А Фрідман не на часі?
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20.10.2022 22:09 Ответить
Та ну, найшли найбільших ворогів ???
А корупціонери де ???
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20.10.2022 22:11 Ответить
Одно другому не мешает
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20.10.2022 22:21 Ответить
Скажите пожалуйста Вика ,вы действительно в Германии проживаете
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20.10.2022 23:48 Ответить
Ці повії повинні бути позбавлені громадянства, їхнє майно в Україні має бути конфісковано, вони не повинні мати можливості подорожувати та користуватись закордонним українським паспортом.
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20.10.2022 22:12 Ответить
А для Абрамовича плєсєнь зробила виняток.
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20.10.2022 22:16 Ответить
Стоп! А де кіркоров? курва, я ще раз питаю, чому немає санкцій проти кіркорова?!!
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20.10.2022 22:18 Ответить
А зря. Теперь корчить жертву станут. Просто в игнор. Врядли пойдут сейчас на концерты люди певцов указанных, а это хуже всего для артиста---невостребованность!
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20.10.2022 22:21 Ответить
Не прошло и пол года................................................................
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20.10.2022 22:27 Ответить
Заберіть у цих шлюх громадянство, мені соромно, що ці повії мають одне зі мною громадянство!
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20.10.2022 22:27 Ответить
А за нікчемну істоту яку ти вибрав "президентом" тобі не соромно?
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20.10.2022 22:31 Ответить
А я цього клована не вибирав, ще питання?
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20.10.2022 22:33 Ответить
Ці персонажі скоро будуть артистами та артистками нової опери для кремля "За русь усрусь". ЦІкаво, а губошльопка Сорнякова (Лобода) туди втрапила чи так побоку якось.
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20.10.2022 22:29 Ответить
Ні, Лобода виступила проти війни. За що в Лаптестані її внесли у списки артистів, яким заборонений виступ у кацапську.
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21.10.2022 13:07 Ответить


Санкції проти голої дупи? Так, це дуже потужно
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20.10.2022 22:29 Ответить
Вы про ежика с кактусом, мабуть, не слышали... Або про сесть на бутылку.
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21.10.2022 00:55 Ответить
А вам узяти за щоку зазвичай, чи табу, кацапе?
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21.10.2022 00:58 Ответить
В лапьтьоротих - "скрєпно на бутілку". "Зазвичай" - їм недосяжно як паляниця.
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21.10.2022 11:53 Ответить
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21.10.2022 12:03 Ответить
маю на таку дупу свою санкцію. Телефончик є?
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21.10.2022 11:51 Ответить
А звание Народного артиста Украины лишили?
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20.10.2022 22:30 Ответить
Там же написано, лишение всех цяцек и побрякушек.
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20.10.2022 22:40 Ответить
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что искусство и спорт вне политики, а попытки борьбы с российской культурой назвал одним из просчетов, допущенных нынешней властью.
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20.10.2022 22:33 Ответить
арестович заявляв що він совєтскій школьнік, то ж йому весь цей совок близький, і ніби він не старий дід ще.
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21.10.2022 00:02 Ответить
Якщо Лорак і Тодоренко це культура, то і гімно - зброя.
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21.10.2022 07:09 Ответить
Есть еще один артист больших и малых академических театров, любил всякие шутки мочить про дурных хахлов, томос-термос, голодоморы и такое разное про Украину-шлюху.
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20.10.2022 22:34 Ответить
Кстати большой друг вышеупомянутых санкционных артистов (и особенно ******** красавца Филю Кирокорова.)
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20.10.2022 22:37 Ответить
Блокування активів - це добре але краще конфіскація усього що мають та 10 років тюрми із залученням інтерполу щоб суки далі свого мухосранська боялися виїзджати
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20.10.2022 22:36 Ответить
"То, что мы пошли в тренде политики Порошенко и Вятровича - идеологической, языковой, культурной - это одна из наших ошибок", - заявил он.
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20.10.2022 22:36 Ответить
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20.10.2022 22:37 Ответить
@IrynaGerashche2

·

10h

Мільярд гривень з бюджету виділено на російськомовні канали ДОМ/Freedom.Моніторинг «Детектор медіа» свідчить , що туди включають виключно росіян, клерків ОП і депутатів СН. Жодного представника інших фракції.

@Euro_Solidarity
вимагатиме закрити державні пропагандистські канали
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20.10.2022 22:50 Ответить
Куек с повалий редкие мрази.
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20.10.2022 23:23 Ответить
Список короткий. Друзів одного провінційного актора чомусь забули. Доліта, Корольова, і ще купа назбирається. Їм все можна, бо ...?
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20.10.2022 23:24 Ответить
лолита, корольова - две похотливые бабенки, потаскушки, случайно ставшие в рашке «пивицами ртом».
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21.10.2022 06:06 Ответить
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20.10.2022 23:28 Ответить
Ця жінка - золото найвищої проби
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20.10.2022 23:35 Ответить
Рецепт горіхових коржикив от Ади треба знайти
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21.10.2022 08:33 Ответить
***** якась.
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20.10.2022 23:39 Ответить
Юрець Бардаш є?
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20.10.2022 23:53 Ответить
Я лично ни на грамм не симпатизирую Зеленскому, но

Что мешало Порошенко это сделать, они не вчера стали такими ?!
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21.10.2022 00:07 Ответить
Ні в тему: А де орденаносець Потап? Щось давно не чули.
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21.10.2022 00:59 Ответить
Його протеже Каменских ще навесні (коли я ще дивився телемарафон) зробила проукраїнський кліп і пісню. Оскільки він її продюсер, я так розумію що вони свою позицію виказали чітко.
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21.10.2022 05:50 Ответить
Так вони в санкційних списках кацапіїї з забороною там виступати впродовж 50 років. Мова про Максима Барського, Лободу, Андрія Данилка, Монатіка, Потапа з Каменських, Вакарчука, Дорофееву, Кароль, Джамалу, популярного блогера телеведучого Дмитра Комарова, кліпмейкер Алана Бадоєва. Якщо цікаво, можна глянути повний список в неті. Одним словом, майже всі наші зірки там. Навіть Комаровський, той, що лікар.
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21.10.2022 13:26 Ответить
Причому їм заборонені не лише виступи, а навіть в'їзд до кацапстану впродовж 50 років.
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21.10.2022 13:39 Ответить
Лорак Анька - паскудна шмара
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21.10.2022 01:01 Ответить
Чому на 10 років? Пожиттєво.
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21.10.2022 07:11 Ответить
Капація нашим естрадним зіркам, які публічно виступили проти війни, заборонила в'їзд до них на 50 років, між іншим. Тобто, фактично пожиттєво
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21.10.2022 13:32 Ответить
лаМбада, дорн и т.д
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21.10.2022 08:19 Ответить
Неужели, наконец, осмелятся забрать у хвойд звания и регалии??? И года не прошло...
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21.10.2022 13:30 Ответить
А де Гарік Кричевський, співун який із 2014 року співав на всіх шансонах, російському радіо у Московії? І втік у перші дні війни за кордон разом із усією родиною! Батьківщина має знати своїх хероїв!
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11.11.2022 16:12 Ответить
РИГІНІ нужны не санкции а конский член в жопу
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30.11.2022 07:01 Ответить
 
 