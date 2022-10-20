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Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ в Международном суде ООН относительно геноцида

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

хорватія

МИД Хорватии выпустил официальное заявление о вступлении в процесс в Международном суде ООН, начатом Украиной против Российской Федерации после начала полномасштабного вторжения.

МИД страны заявил, что 19 октября 2022 года Хорватия подала в Международный суд заявление о вступлении в процесс Украины против Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Как государство-участник Конвенции о геноциде Хорватия имеет право вступать в разбирательство и намерена представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о геноциде", – сказано в заявлении.

Хорватия подтверждает "твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах и уважении международного права, в том числе обязанности государств не прибегать к угрозам или применению силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства и уважать права человека, международное гуманитарное право как часть международного права, а также Конвенцию о геноциде".

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Украина возбудила против Российской Федерации 26 февраля 2022 года процесс в Международном суде ООН о соблюдении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него (Конвенции о геноциде).

5 марта посол РФ в Нидерландах Шульгин заявил, что Россия не намерена участвовать в процессе.

Первые слушания прошли 7 марта.

16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса.

На сегодняшний день, помимо Хорватии, о вступлении в процесс заявили Латвия, Литва, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, США, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и Греция.
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ми з хорватами однієї крові
ХОРВАТИ - ЦЕ ПІВДЕННІ ГАЛИЧАНИ? Лекція про Білу Хорватію історика Олександра Палія

https://youtu.be/***********
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20.10.2022 22:21 Ответить
я спілкувався з хорватом в США
він каже в їхніх підручниках історії написано що їхні предки жили в Україні
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21.10.2022 05:41 Ответить
Ой на сході Батьківщини..." ("Bojna Čavoglave" - Ukrainian version)
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20.10.2022 22:28 Ответить
Početak від Marko Perković Thompson теж дуже в тему.
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21.10.2022 05:57 Ответить
Смотрите...!!!! А то кацапы в тот суд введут своих консерв сидящих в других странах ранах.... !!!!
Чем обеспечат себе победу в суде и осуждение Украины !!!!
В это деле важно не только количество, а и качество представителей !!!
Тоже самое касается и "помощников" в сборе доказательств и экспертиз...
Присматриваете за такими "помощниками", а то они потом все перевернут верх ногами и не отмоемся !!!!
Например, Франция и такими как она продажными ...
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20.10.2022 22:40 Ответить
 
 