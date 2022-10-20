Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ в Международном суде ООН относительно геноцида
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МИД Хорватии выпустил официальное заявление о вступлении в процесс в Международном суде ООН, начатом Украиной против Российской Федерации после начала полномасштабного вторжения.
МИД страны заявил, что 19 октября 2022 года Хорватия подала в Международный суд заявление о вступлении в процесс Украины против Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Как государство-участник Конвенции о геноциде Хорватия имеет право вступать в разбирательство и намерена представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о геноциде", – сказано в заявлении.
Хорватия подтверждает "твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах и уважении международного права, в том числе обязанности государств не прибегать к угрозам или применению силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства и уважать права человека, международное гуманитарное право как часть международного права, а также Конвенцию о геноциде".
Украина возбудила против Российской Федерации 26 февраля 2022 года процесс в Международном суде ООН о соблюдении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него (Конвенции о геноциде).
5 марта посол РФ в Нидерландах Шульгин заявил, что Россия не намерена участвовать в процессе.
Первые слушания прошли 7 марта.
16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса.
На сегодняшний день, помимо Хорватии, о вступлении в процесс заявили Латвия, Литва, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, США, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и Греция.
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він каже в їхніх підручниках історії написано що їхні предки жили в Україні
Чем обеспечат себе победу в суде и осуждение Украины !!!!
В это деле важно не только количество, а и качество представителей !!!
Тоже самое касается и "помощников" в сборе доказательств и экспертиз...
Присматриваете за такими "помощниками", а то они потом все перевернут верх ногами и не отмоемся !!!!
Например, Франция и такими как она продажными ...