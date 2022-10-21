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Даже за подготовку подрыва Каховской ГЭС нужно наказывать. Это все равно, что применить оружие массового поражения, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Украина уже работает над тем, чтобы донести до России четкий сигнал, что даже подготовка к подрыву Каховской ГЭС влечет за собой ответственность.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже работаем над тем, чтобы донести до России в виде очень конкретных вещей простой сигнал, что даже подготовка – не реализация, а даже подготовка – подобного теракта, подобного преступления влечет за собой ответственность. Потому что взорвать Каховскую ГЭС – это все равно, что применить оружие массового поражения. Даже за подготовку такого преступления нужно наказывать, и именно над этим мы работаем", – сказал Кулеба.

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Он отметил, что подобные угрозы, конечно, пугают, но в то же время посоветовал украинцам, несмотря ни на что, оставаться оптимистами, "потому что только оптимисты выигрывают войны, а нам эту войну обязательно нужно выиграть".

"Как бы страшны ни были новости или очередные планы России, мы их тоже переживем, преодолеем и будем говорить с позиции сильной и уверенной нации", - заявил глава украинской дипломатии.
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Топ комментарии
+8
Світ надто гуманний, щоб карати росію. І московське ***** робить все, що йому забажається
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20.10.2022 23:46
+7
Это подлое и лживое кацапское животное пишет про "гражданскую переправу". В 11 вечера. Когда сами же рашисты ввели в оккупированном ими Херсоне "комендантский час" с 10 вечера.
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20.10.2022 23:48
+6
Таке влаштували совіти в 41 році підірвавши греблю Дніпрогеса.
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20.10.2022 23:48
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так і є. Підрив дамби знищить Херсон. Що це як не зброя масового ураження.
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20.10.2022 23:45 Ответить
Таке влаштували совіти в 41 році підірвавши греблю Дніпрогеса.
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20.10.2022 23:48 Ответить
Світ надто гуманний, щоб карати росію. І московське ***** робить все, що йому забажається
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20.10.2022 23:46 Ответить
Західна гуманність до московії - це просто страх і обдристані штані.
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20.10.2022 23:59 Ответить
Нема кому карати ту обригану московію, немає такого органу. Його просто треба організувати та починати діяти, а Захід до цього ще не готовий, вони просто непокояться , бо до них ще далеко.
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21.10.2022 00:33 Ответить
Нажаль ми з вами його не організуємо
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21.10.2022 13:19 Ответить
Після нашої Перемоги нам доведеться це зробити за допомогою союзників ми будемо зобов'язані це зробити. Щось а-ля Моссад , який знаходив нацистських катів у будь-якому куточку світу.
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21.10.2022 13:27 Ответить
Шановна, хто ми? Усі говорять "ми", "ми", хто ми? В Україні є влада погана вона чи добра це таке, але вона є, вона діюча. І вона після перемоги нікуди не дінеться і зміни, про які багато хто мріє, залишаться тільки мріями. Про те, що ви написали влада не зробе, тому що і сама не захоче і захід не дозволе.
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21.10.2022 14:20 Ответить
Пффф, Захід та наша влада тільки й говорять про неминуче покарання військових злочинів кацапні. Вони морально готові, але органу такого не існує, який би налякав та покарав орду.
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21.10.2022 14:29 Ответить
В тому в річ, що тільки і говорять, це як про нашу перемогу над масковією і озброєння по чайній ложці. Я ніколи не вірю разговорам, а вірю тільки діям.
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21.10.2022 14:38 Ответить
Ну, влада говорить, ЗСУ воює, Захід допомагає. Ми переможемо!
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21.10.2022 14:43 Ответить
Якось дивно ви в 00:30 сьогодні писали зовсім зворотнє: "Не народився ще той орган, який покарає «всемогутнє» ***** та його орду"
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21.10.2022 14:46 Ответить
А зараз я шо пишу , що він є? Я хочу, щоб він був, бо надії на міжнародне право у мене вже нема. ***** на нього забив вже давно.
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21.10.2022 15:06 Ответить
А можна пояснити, що саме нам загрожує якщо нечисть підірве дамбу?
я не розуміюся на перепадах води, чого нам чекати, наскільки все погано?
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20.10.2022 23:47 Ответить
Не поддавайтесь панике... никуда не уезжайте ... а то я попаду на бабки ...Зеленский.
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21.10.2022 09:28 Ответить
Это подлое и лживое кацапское животное пишет про "гражданскую переправу". В 11 вечера. Когда сами же рашисты ввели в оккупированном ими Херсоне "комендантский час" с 10 вечера.
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20.10.2022 23:48 Ответить
Поки ми лякаємо росію відповідальність і малоймовірним покаранням вони роблят свою справу, вбивають українців. Ми ниєво, вони роблять. Може нам пора превентивно діяти і не вихвалятися перед заходом! Слава ЗСУ! Смерть росії!
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20.10.2022 23:51 Ответить
Да, рабсеяне, похоже скоро вы подорветесь на собственной гранате.
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21.10.2022 00:03 Ответить
Не народився ще той орган, який покарає «всемогутнє» ***** та його орду.
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21.10.2022 00:30 Ответить
По "законам" РФ принятым Госдурой Херсонская область является "территорией" РФ, а ее жители,как сказал Путин являются "гражданами РФ". Подрывом Каховской плотины Путин и его банда убьет сразу 100000"граждан России" и оправдать это страшное злодеяние перед народом РФ и миром будет абсолютно нечем. Украина никак не может взорвать плотину, потому что она ее сейчас не контролирует, а других средств (ракеты и прочее) у нее нет. Полностью контролируют плотину военные РФ, ставшие террористами, и только они могут ее взорвать по приказу главного террориста нашей планеты товарища Путина.
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21.10.2022 16:41 Ответить
 
 