Даже за подготовку подрыва Каховской ГЭС нужно наказывать. Это все равно, что применить оружие массового поражения, - Кулеба

Украина уже работает над тем, чтобы донести до России четкий сигнал, что даже подготовка к подрыву Каховской ГЭС влечет за собой ответственность.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже работаем над тем, чтобы донести до России в виде очень конкретных вещей простой сигнал, что даже подготовка – не реализация, а даже подготовка – подобного теракта, подобного преступления влечет за собой ответственность. Потому что взорвать Каховскую ГЭС – это все равно, что применить оружие массового поражения. Даже за подготовку такого преступления нужно наказывать, и именно над этим мы работаем", – сказал Кулеба.

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Он отметил, что подобные угрозы, конечно, пугают, но в то же время посоветовал украинцам, несмотря ни на что, оставаться оптимистами, "потому что только оптимисты выигрывают войны, а нам эту войну обязательно нужно выиграть".

"Как бы страшны ни были новости или очередные планы России, мы их тоже переживем, преодолеем и будем говорить с позиции сильной и уверенной нации", - заявил глава украинской дипломатии.