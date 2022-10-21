Создание Спецтрибунала над РФ за военные преступления против Украины – длительный процесс, - премьер Нидерландов Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что создание Специального международного трибунала для суда над руководством РФ за военные преступления против Украины потребует много времени, а международная поддержка этой инициативы пока недостаточна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Рютте прокомментировал принятую сегодня парламентом Нидерландов резолюцию по поддержке создания Специального международного трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.

Премьер-министр Нидерландов сказал, что это предложение будет рассмотрено Министерством иностранных дел. Однако он ожидает, что это будет "долгий и трудный процесс". Рютте считает важным, чтобы работа такого трибунала не создавала препятствий для расследования Международного уголовного суда.

Он также отметил, что международная поддержка этой идеи, по его мнению, пока "недостаточна".

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Напомним, 20 октября большинство депутатов парламента Нидерландов поддержали создание такого специального международного трибунала.