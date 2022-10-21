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Новости Война в Украине
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Создание Спецтрибунала над РФ за военные преступления против Украины – длительный процесс, - премьер Нидерландов Рютте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что создание Специального международного трибунала для суда над руководством РФ за военные преступления против Украины потребует много времени, а международная поддержка этой инициативы пока недостаточна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Рютте прокомментировал принятую сегодня парламентом Нидерландов резолюцию по поддержке создания Специального международного трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.

Премьер-министр Нидерландов сказал, что это предложение будет рассмотрено Министерством иностранных дел. Однако он ожидает, что это будет "долгий и трудный процесс". Рютте считает важным, чтобы работа такого трибунала не создавала препятствий для расследования Международного уголовного суда.

Он также отметил, что международная поддержка этой идеи, по его мнению, пока "недостаточна".

Читайте также: Парламент Нидерландов поддержал создание в Гааге спецтрибунала для России

Напомним, 20 октября большинство депутатов парламента Нидерландов поддержали создание такого специального международного трибунала.
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Топ комментарии
+11
За Малазійський Боїнг покарали? Так само і за зруйновану Україну покарають. Не народилась ще та організація, яка покарає ***** та його секту з ордою.
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20.10.2022 23:54
+8
У таких випадках повинна бути прискорена процедура. За Боїнг не покарали бункерного щура - він зрозумів, що «нет у них методов против Кости Сапрыкина».
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21.10.2022 00:01
+7
Есть такая организация, которая единственная может покарать х=ло... И называется она ЗСУ.
Так, что хватит ныть, всё будет как должно быть!
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21.10.2022 00:13
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а ми і не спішимо.
Як казав тов Саахов, "а торопится не надо"!
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20.10.2022 23:52 Ответить
Важно вилечить, важно вернуть обществу полноценного человека, понимаеш
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21.10.2022 00:50 Ответить
vsbu vsbu ти про *****?
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21.10.2022 01:03 Ответить
А про кого ж ще
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21.10.2022 01:06 Ответить
То ж Саахов, я далі процитував
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21.10.2022 01:07 Ответить
За Малазійський Боїнг покарали? Так само і за зруйновану Україну покарають. Не народилась ще та організація, яка покарає ***** та його секту з ордою.
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20.10.2022 23:54 Ответить
Нажаль
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20.10.2022 23:55 Ответить
в Нідерландах, та й у цивілізованому світі не все так просто,як у нас наприклад, де дав взятку і суд наплювавши на всі процедури і законопроекти виніс потрібне рішення, там демократія, закони працюють,суди
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20.10.2022 23:58 Ответить
У таких випадках повинна бути прискорена процедура. За Боїнг не покарали бункерного щура - він зрозумів, що «нет у них методов против Кости Сапрыкина».
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21.10.2022 00:01 Ответить
"За Боїнг не покарали бункерного щура" --- а як його можуть покарати? ну визнають винним і що з того? Ніби зараз ніхто не баче що він дав добро на вбивство жінок і дітей в Україні і знищення всього живого. Йому плювати на звинувачення, що йому з них? Гітлерівців судили в Нюрнберзькому трибуналі після повної капітуляції німеччини і взяття Берліна, хто зараз москву брати буде? вони там вічно будуть переховуватися від правосуддя
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21.10.2022 00:07 Ответить
Тому я і кажу, що ніхто ніколи не покарає ***** та його секту за військові злочини. Ніхто та ніколи!
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21.10.2022 00:40 Ответить
Sero molunt deorum molae, molunt autem tenuiter.
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21.10.2022 05:06 Ответить
Вам самому не тошно от этой глупости.. я даже завидую Вам наверное едынны новыны смотрите)
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21.10.2022 09:47 Ответить
А ви не могли б написати якоюсь нормальною мовою? Бо я не допетрив. Літери, немов би схожі на людські, а слова якісь свинячі.
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21.10.2022 16:01 Ответить
Вам самому не тошно от этой глупости.. читайте только это. Остального Вам не понять.
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21.10.2022 17:35 Ответить
И не только за Боинг‼️За самолёт Качинского , нападение на Грузию , отравление полонием Литвиненко , "новичком" Скрипалей …………бомбежки Сирии …Весь мир погряз в коррупции планетарного масштаба и плевать всем на человеческие ценности ‼️У всех свои интересы ,
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21.10.2022 08:01 Ответить
Есть такая организация, которая единственная может покарать х=ло... И называется она ЗСУ.
Так, что хватит ныть, всё будет как должно быть!
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21.10.2022 00:13 Ответить
По-перше , ЗСУ - це не організація.

По- друге, ЗСУ не покарає, а знищіть, і не *****, а його орків.

По-третє, я не нию, це не мій стиль.
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21.10.2022 00:38 Ответить
Шо до 2030 року не зроблять трибунал? 2035 рік це задовго
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21.10.2022 00:39 Ответить
Коли ми переможемо ми самі створемо трибунал як держава переможець.
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21.10.2022 00:48 Ответить
О! Саме це ми і зробимо!
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21.10.2022 00:58 Ответить
а на на что дороги строить будем
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21.10.2022 09:48 Ответить
Ещё вчера за, а сегодня длительный это процесс! Видать бабло- бабло зашло да с восточной стороны.
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21.10.2022 01:11 Ответить
Да какой там ещё трибунал... Дайте оружия побольше и помощнее и Украина без всяких трибуналов всё сделает.
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21.10.2022 02:10 Ответить
Після перемоги українцям доведеться вбити російських злочинців самотужки. А трибунал буде пізніше лише над ідеологією рашизму та комунізму.
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21.10.2022 03:41 Ответить
9 год суд за Скифское золото. Почему Голландия настолько лояльна к раше? Из-за цен на голландском аукционе на газ. Цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) в пересчете на 1000 м³ 1300 долларов, а доходила до 3300, два года назад не выше 250 долларов. Идёт манипулирование ценой, путём ограничений продаж рашей своих объёмов. А голландцы кроме маржи не хило имеют с таких перепадов https://www.tradingview.com/symbols/NYMEX-TTF1%21/
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21.10.2022 06:10 Ответить
Трибунал буде лише при умові розгрому, демілітаризації, денуклеаризації росії і поділу її на сфери відповідальності між ведучими світовими потугами (Європа, США, Японія, Китай.) Доречі, саме це є єдиною можливістю для України повернути окуповані і і історичні етнічні території. При цих "обурених" і "занепокоїних" європейських і доморощених ******** жодного трибуналу над рф НЕ БУДЕ. Москалі попросту посилатимуть усіх нах...
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21.10.2022 06:44 Ответить
Да, да, мы еще с Боингом малазийским никак не разберемся, а тут вы с новым иском...
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21.10.2022 06:59 Ответить
Ну що ж .... Чекаємо буч по всьому світу, раз така недолуга політика людства входить в норму, ***** добилося свого, змінило світовий порядок
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21.10.2022 07:14 Ответить
Так как вы судите, то это вы только в 2125 году только перейдёте к рассмотрению дела по сути. До этого времени, будут слушать свидетелей.
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21.10.2022 07:32 Ответить
за сколько продався,
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21.10.2022 07:59 Ответить
родился проданым
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21.10.2022 09:50 Ответить
А когда вы шевелились, вот когда коснеться вас скорости сразу прибавиться. Ну какие вы там рыхлые диву даешся.
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21.10.2022 10:43 Ответить
 
 