Мы должны готовиться к вторжению Китая на Тайвань, - адмирал США Гилдей

Война России в Украине показала, что важно быть готовыми к бою в любое время, в частности, к вторжению Китая на Тайвань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление командующего ВМС США адмирала Майкола Гилдея в научном центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Гилдей сказал, что за последние 20 лет китайцы выполнили "каждое обещание, которое они дали, и выполнили раньше, чем собирались".

"Кто думал, что мы увидим сухопутную войну в Восточной Европе в 2022 году? Немного таких. Это свидетельство того, что мы должны быть готовы сражаться уже сегодня", - отметил он.

Гилдей добавил, что из-за войны России в Украине, США отправили в регион боевой корабль Ford раньше, чем планировалось. По расписанию он должен был отправиться в следующем году.

Он считает, что вторжение на Тайвань возможно уже в этом году.

"Если раньше мы говорили о конкуренции сил, когда речь шла о Китае, теперь мы столкнулись с все более агрессивными Китаем и Россией и поэтому сосредотачиваемся на готовности к "битве сегодня", - добавил Гилдей.

Читайте также: Китай заявил, что не откажется от права силы по Тайваню. Тайвань – что не откажется от суверенитета