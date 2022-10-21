Мы должны готовиться к вторжению Китая на Тайвань, - адмирал США Гилдей
Война России в Украине показала, что важно быть готовыми к бою в любое время, в частности, к вторжению Китая на Тайвань.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление командующего ВМС США адмирала Майкола Гилдея в научном центре Atlantic Council в Вашингтоне.
Гилдей сказал, что за последние 20 лет китайцы выполнили "каждое обещание, которое они дали, и выполнили раньше, чем собирались".
"Кто думал, что мы увидим сухопутную войну в Восточной Европе в 2022 году? Немного таких. Это свидетельство того, что мы должны быть готовы сражаться уже сегодня", - отметил он.
Гилдей добавил, что из-за войны России в Украине, США отправили в регион боевой корабль Ford раньше, чем планировалось. По расписанию он должен был отправиться в следующем году.
Он считает, что вторжение на Тайвань возможно уже в этом году.
"Если раньше мы говорили о конкуренции сил, когда речь шла о Китае, теперь мы столкнулись с все более агрессивными Китаем и Россией и поэтому сосредотачиваемся на готовности к "битве сегодня", - добавил Гилдей.
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може цей адмірал - скрита консерва
Накладуть санкції,впаде ВВП і т.д....
другу армію світу ми вже побачили - побирається по диктатурам,але це тільки по озброєнню....а по іншим позиціям яка ситуація?Ті,хто мав нормальні доходи та стопку грошей в тумбочці,повтікали від мобілізації.Мобілізовують калік та зеків,та з бідних сімей.Зрозуміло,що після нашої перемоги,вони обтрусяться і будуть жити в більшому дерьмі,ніж зараз....а люмпнену більше й не треба - бутилка водки та сільодка.
А ми тримаємо стрій.Разом до перемоги.
Знову ж таки, чи будуть амери приймати участь у бойових діях, чи тільки підтримувати ресурсами ...
Сорі, але світове лідерство Китай може вибороти, а не повернути.
Якщо він її почне, ціни ще зростуть, та 200 млн китайців помруть з голоду.
Тому не думаю, що зараз або незабаром щось трапиться.
Це будуть робити при інших умовах.
Запаси БК вичерпали, в значній мірі.
Це хіба що на коліна поставити погрозами застосування ЯЗ. Або через декілька років. Але ж і Європа ждати не буде.
Если логически рассудить, цена, которую Китай заплатит в случае аннексии острова будет неоправданно высока.
Экономический потенциал Китая колоссален, но в его основе лежит тесное взаимодействие со всем западным миром. И эта основа, если не будет выбита, то существенно изменится в результате конфликта.
В таком случае, это Китай должен готовиться к иной экономической модели, с самообеспечивающей себя экономикой.
Трудно поверить, что прагматичные китайцы хотят этого.
И что им не жаль своих колоссальных достижений. И они согласны в один миг перечеркнуть свою историю, как это делает Россия.
И еще, китайцы доказали, что они умеют учиться. Быть может, с знаниями, которые они перенимают из Запада, есть и такое знание, в котором возможно мирно строить отношения с Тайванем, с тем чтобы оба Китая двигались по пути развития и благоденствия?
Там идет жесткая антизападная риторика пропаганды, закрыли доступ ко всему интернету по умолчанию - можно только к разрешенным сайтам - соответственно - все не-китайские социальные сети и мессенджеры - заблокированы и тд.
Товариш Сі і Секретаріат це порушили. Компартія проковтнула.
Все. Процес деградації запущено.
Байден підписав Указ про заборону експорту технологій "чіпів".
Китайська цивілізація, насправді, древніша за європейську. Але це їм не допомогло бути лідерами.
Так, тоді прогрес рухався повільніше, але скрізь.
Тому справа не у цифрах, а лідерстві.
Як не дивно, але якимось чином Індія і Китай рвонули у лідери по чисельності населення і надалі це буде грати значну роль.