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Мы должны готовиться к вторжению Китая на Тайвань, - адмирал США Гилдей

китай,тайвань

Война России в Украине показала, что важно быть готовыми к бою в любое время, в частности, к вторжению Китая на Тайвань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление командующего ВМС США адмирала Майкола Гилдея в научном центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Гилдей сказал, что за последние 20 лет китайцы выполнили "каждое обещание, которое они дали, и выполнили раньше, чем собирались".

"Кто думал, что мы увидим сухопутную войну в Восточной Европе в 2022 году? Немного таких. Это свидетельство того, что мы должны быть готовы сражаться уже сегодня", - отметил он.

Гилдей добавил, что из-за войны России в Украине, США отправили в регион боевой корабль Ford раньше, чем планировалось. По расписанию он должен был отправиться в следующем году.

Он считает, что вторжение на Тайвань возможно уже в этом году.

"Если раньше мы говорили о конкуренции сил, когда речь шла о Китае, теперь мы столкнулись с все более агрессивными Китаем и Россией и поэтому сосредотачиваемся на готовности к "битве сегодня", - добавил Гилдей.

Читайте также: Китай заявил, что не откажется от права силы по Тайваню. Тайвань – что не откажется от суверенитета

Автор: 

Китай (2946) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+23
Ну да, зачем вооружить Украину так, чтобы не оставить камня на камне от российской армии, чтобы Китай даже не задумывался об этом. Лучше проявить пассивность с рашкой и потом расхлебывать Китай.
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21.10.2022 00:30
+17
Лучше помогите добить Парашу. Ато пока вы с Китаем там будете соваться то рашисты пол Европы захватят
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21.10.2022 00:33
+17
Китай не будь *********,Сибир краще та більш за Тайвань , тамка всім місця хвате ,хоч конем гуляй.
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21.10.2022 00:34
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адмірал Майкол Гілдей несе якусь пургу - війна в Україні було з 2014. А до цього була війна в Грузії.

може цей адмірал - скрита консерва
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21.10.2022 00:30 Ответить
Глава ВМФ США - консерва *****? Вы серьезно? Тут послушаешь некоторых - охренеть можно: ***** и премьер-министров снимает, и богатейшего человека в мире подкупил, и командующий американским флотом у него на посылках… Всемогущий, в общем… Адмирал говорит про реальную возможность вторжения Китая в Тайвань, а не про Украину. Это будет реально конец мировому порядку, и очень серьезное решение для Америки, потому что даже США не отрицает, что Тайвань - часть Китая и дипломатических отношений с ним формально не имеет. Хотя есть оборонные договоры. Но всем понятно, что если Китай вернет Тайвань, американскому лидерству в мире конец. А вернуть его Китай намерен и скоро, о чем Си только чтозаявил.
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21.10.2022 00:53 Ответить
Без американського ринку, китай стане країною з мільярдом жебраків. Така собі північна Корея на максимальках. І світовий лідер із китаю буде також так собі.
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21.10.2022 06:15 Ответить
Китайським ширпотребом завалений весь світ....на цьому тримається його економіка.
Накладуть санкції,впаде ВВП і т.д....
другу армію світу ми вже побачили - побирається по диктатурам,але це тільки по озброєнню....а по іншим позиціям яка ситуація?Ті,хто мав нормальні доходи та стопку грошей в тумбочці,повтікали від мобілізації.Мобілізовують калік та зеків,та з бідних сімей.Зрозуміло,що після нашої перемоги,вони обтрусяться і будуть жити в більшому дерьмі,ніж зараз....а люмпнену більше й не треба - бутилка водки та сільодка.
А ми тримаємо стрій.Разом до перемоги.
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21.10.2022 10:39 Ответить
Не дай Б ... х, звичайно, але неясно, що залишиться з промисловості на Тайвані, якщо впертість опору буде реально., типу як у нас. За підтримки США і без неї.

Знову ж таки, чи будуть амери приймати участь у бойових діях, чи тільки підтримувати ресурсами ...

Сорі, але світове лідерство Китай може вибороти, а не повернути.
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21.10.2022 10:15 Ответить
Пургу тут регулярно несете ви,якщо придивитися уважно. Може скрита консерва це дехто інший?
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21.10.2022 04:46 Ответить
Китаю при сьогоденніх цінах на харчі не потягне військову кампанію.
Якщо він її почне, ціни ще зростуть, та 200 млн китайців помруть з голоду.
Тому не думаю, що зараз або незабаром щось трапиться.
Це будуть робити при інших умовах.
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21.10.2022 00:30 Ответить
Вони Тайвань картузами закидають. Дуже велика різниця в населенні і території.
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21.10.2022 00:33 Ответить
Коли почнеться ця війна, всім вже буде байдуже, від чого і скільки китайців помре.....
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21.10.2022 06:13 Ответить
Ну да, зачем вооружить Украину так, чтобы не оставить камня на камне от российской армии, чтобы Китай даже не задумывался об этом. Лучше проявить пассивность с рашкой и потом расхлебывать Китай.
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21.10.2022 00:30 Ответить
Лучше помогите добить Парашу. Ато пока вы с Китаем там будете соваться то рашисты пол Европы захватят
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21.10.2022 00:33 Ответить
Моб. резерв у Європи і РФ ??? У РФ вже нових танків немає для цього. І авіація "напівздохла".
Запаси БК вичерпали, в значній мірі.

Це хіба що на коліна поставити погрозами застосування ЯЗ. Або через декілька років. Але ж і Європа ждати не буде.
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21.10.2022 10:20 Ответить
Расчехлить глубокую озабоченность и пригововить карандаши для рисования новых красных линий.
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21.10.2022 00:33 Ответить
Китай не будь *********,Сибир краще та більш за Тайвань , тамка всім місця хвате ,хоч конем гуляй.
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21.10.2022 00:34 Ответить
Тайвань - серьезный конкурент Китая в производстве микроэлектроники. Разрушить заводы и энергетическую инфраструктуру ( как мы видим это не так сложно) и Теслы с Боингами выстроятся в очередь "миротворцев" за особый статус Тайваня и торговые префренции в США.
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21.10.2022 00:45 Ответить
ну так треба було думати, під носом у Китая, а то так і в самому Китаї все виробництво розміщати, глобалісти чортові.
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21.10.2022 00:48 Ответить
у Тайваня и так особый статус и его независимость почти никто не признал.
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21.10.2022 05:34 Ответить
да, шкода тільки що русскіє в Сибіру не здогодалися високотехнологічні фабрики побудувати по виробництву електроніки.
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21.10.2022 00:45 Ответить
сибирь уже давным давно ихний, да и зачем им остальной осталый клоповник в целом если под боком есть мега-технологичный Тайвань который является дичайшим конкурентов и непаханным полем технологий и формально является темже китаем только на острове... у них это что-то вроде нашего лугандона.
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21.10.2022 05:35 Ответить
Треба Заходу згуртуватися, та добре допомогти наваляти ********** в Україні, а Китай в кінці під'єднається, щоб розділити гігантську тушку динозавра без мозку, який не вижив в еволюції. Інакше Китай розділить участь чергового фашистського рейху, але вже з жертвами на порядок вищими ніж у другу світову.
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21.10.2022 00:39 Ответить
А так всё хорошо начиналось, Алиса, миелофон, покорение космоса, но деградирующая ветвь эволюции решила завести человечество в тупик.
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21.10.2022 00:48 Ответить
Та де там воно починалось. Будь які технології або привезені офіційно або вкрадені за кордоном. Практично кожен автомобіль, іграшка чи калькулятор були копією закордонних. Фільми, музика - сплошний плагіат. Навіть славнозвісна згущонка і пломбір привезені з америки. Так що де почалось там і закінчилось. А космос був нічим іншим як міряння пісюнів з америкою.
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21.10.2022 02:11 Ответить
Так і є, сплошна показуха, а на яву злидні народу та золоті унітази у тоталітарної влади.
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21.10.2022 05:22 Ответить
Украли - скопировали - продали империалистам. Так и до коммунизма недалеко
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21.10.2022 06:31 Ответить
имхо, китайцы не такие тупые как кацапы. и вряд ли поведутся.
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21.10.2022 00:52 Ответить
Ну, если у кацапов идея типа Европанаш, то китайцам подавай весьмирнаш.
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21.10.2022 00:57 Ответить
это у кацапских коммуняк была такая идея. как всегда - мелкие комплексы приводят к тупым и больным результатам. китайцам оно нахрен не надо, их и так пара миллиардов.
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21.10.2022 01:13 Ответить
Такие же красные. И нападут на товарищей при случае
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21.10.2022 06:33 Ответить
А нужен ли Китаю Тайвань?
Если логически рассудить, цена, которую Китай заплатит в случае аннексии острова будет неоправданно высока.
Экономический потенциал Китая колоссален, но в его основе лежит тесное взаимодействие со всем западным миром. И эта основа, если не будет выбита, то существенно изменится в результате конфликта.
В таком случае, это Китай должен готовиться к иной экономической модели, с самообеспечивающей себя экономикой.
Трудно поверить, что прагматичные китайцы хотят этого.
И что им не жаль своих колоссальных достижений. И они согласны в один миг перечеркнуть свою историю, как это делает Россия.
И еще, китайцы доказали, что они умеют учиться. Быть может, с знаниями, которые они перенимают из Запада, есть и такое знание, в котором возможно мирно строить отношения с Тайванем, с тем чтобы оба Китая двигались по пути развития и благоденствия?
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21.10.2022 01:21 Ответить
Си в последние годы закрывает постепенно страну.
Там идет жесткая антизападная риторика пропаганды, закрыли доступ ко всему интернету по умолчанию - можно только к разрешенным сайтам - соответственно - все не-китайские социальные сети и мессенджеры - заблокированы и тд.
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21.10.2022 02:24 Ответить
Зато на їхньому дебільнуватому тік-току увесь світ сидить та перетворюється на дебілів.
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21.10.2022 02:32 Ответить
Не вийде - влада Китаю в нас "високоморальна" відповідно контенту 18+ в тоці не буде . Тік-ток це просто наступний рівень розвитку контенту на кшталт "мильних опер" про які колись тоже казали що вони перетворють людей на дибілів.
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21.10.2022 04:56 Ответить
А я не про 18+, а про до 18+ , яких тік ток виховує дебілами. Вони ж неадекватні у спілкуванні вже з дитинства.
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21.10.2022 09:46 Ответить
Гибель народу без Слова Божия
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21.10.2022 06:34 Ответить
Ден Сяо Пін заповідав не більше двух каденцій для генсеків. І так погодилась компартія Китаю.

Товариш Сі і Секретаріат це порушили. Компартія проковтнула.

Все. Процес деградації запущено.

Байден підписав Указ про заборону експорту технологій "чіпів".

Китайська цивілізація, насправді, древніша за європейську. Але це їм не допомогло бути лідерами.
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21.10.2022 10:31 Ответить
Китайська цивілізація, насправді, древніша за європейську - це з розряду "китайці мають плани на століття вперед " ніякі не древніші ну можливо їхня перша цивілізація зявилася на 500років швидше ніж мінойська (і то не факт) але для історії це невеликий термін (наприклад якщо вам 40років а іншій людині 35 ви ж не будете "древніші" по відношенню до неї).
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21.10.2022 19:41 Ответить
Як би так, але з арифметикою не дуже ... Зараз на дворі наче 2021 рік. Тому різниця у 500 років це чимало - 4 частина.
Так, тоді прогрес рухався повільніше, але скрізь.
Тому справа не у цифрах, а лідерстві.
Як не дивно, але якимось чином Індія і Китай рвонули у лідери по чисельності населення і надалі це буде грати значну роль.
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21.10.2022 22:14 Ответить
Я ж написав що не зовсім ясно хто перший, слово древніший означає що щось має більший вік ніж просто старший, Китай та Індія завжди мали населення більше на одиницю площі ніж це було наприклад в Європі - цьому сприяв клімат наприклад (там можна збирати декілька врожаїв на рік), щодо лідерства - Китай це наочний приклад того що навіть якщо ти щось винайшов перший це не значить що ти переміг, Китай мав фору в декілька століть перед європейцями до того як порох потрапив в Європу і пару століть після його потрапляння, коли європейці допливли до Китаю то він відставав в розвитку вогнепальної зброї - як гадаєте є різниця між винищувачем першої і винищувачем другої світових війн?
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21.10.2022 23:44 Ответить
лендлиз для Тайваня не забудьте...
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21.10.2022 10:09 Ответить
Якщо США реально вступляться за Тайвань ... оце буде заваруха ! Куда там наш театр війни.
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21.10.2022 10:10 Ответить
А я думал США уже готовЫ к вторжению возможному Китая на Тайвань )) Или чем они 25 лет занимаются с момента начала усиления Китая? )
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21.10.2022 10:17 Ответить
Для Украины это была бы очень плохая новость. Америка не потянула бы войну на два фронта. Но пока Китай не собирается нападать.
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21.10.2022 10:22 Ответить
Є різниця - Тайвань це острів. 20 млн населення. Вони реально готуються до нападу, а не так як ми - тут вірю, тут не вірю.
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21.10.2022 10:33 Ответить
Когда два самых больших государства в мире по населению и территории (КНР и РФ) встали на путь военной агрессии - это страшно и очень опасно для всех стран нашей планеты Земля.
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21.10.2022 14:12 Ответить
 
 