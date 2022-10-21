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Россияне за сутки убили 2 мирных жителей Донецкой области. Обнаружены тела 9 гражданских, погибших во время оккупации. ИНФОГРАФИКА

За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области. Правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых во время оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане.

Еще 1 человек за вчера получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Россияне за сутки убили 2 мирных жителей Донецкой области. Обнаружены тела 9 гражданских, погибших во время оккупации 01

Донецкая область (9574) Кириленко Павел (638)


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21.10.2022 10:30 Ответить
 
 