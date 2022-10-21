Россияне за сутки убили 2 мирных жителей Донецкой области. Обнаружены тела 9 гражданских, погибших во время оккупации. ИНФОГРАФИКА
За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области. Правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых во время оккупации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане.
Еще 1 человек за вчера получил ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Pawlo Kit
показать весь комментарий21.10.2022 10:30 Ответить Мне нравится 0
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