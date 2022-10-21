429 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 817 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 21 октября 2022 года более 1246 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 429 детей погибли и более 817 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 417, Харьковской - 259, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31", - говорится в сообщении.

Так, стало известно, что в результате обстрела врагом 15 марта с. Липцы Харьковской области погиб 5-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью.

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