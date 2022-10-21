429 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 817 - ранены, - Офис Генпрокурора
По состоянию на утро 21 октября 2022 года более 1246 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 429 детей погибли и более 817 получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 417, Харьковской - 259, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31", - говорится в сообщении.
Так, стало известно, что в результате обстрела врагом 15 марта с. Липцы Харьковской области погиб 5-летний мальчик.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью.
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Илья Єренбург « Убей»
«Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: русские не люди. Отныне слово "русский" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "русский" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного русского, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь русского, русский убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить русского пулей, убей русского ножом. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей русского до боя. Если ты оставишь русского жить, русский повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного русского, убей другого - нет для нас ничего веселее русских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою русских. Убей русского! - это просит старуха-мать. Убей русского! - это молит тебя дитя. Убей русского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей«
Одужання пораненим...