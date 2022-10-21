Зима будет на 1-2 градуса теплее нормы, вероятность холодов минимальна, - Укргидрометцентр
Укргидрометцентр прогнозирует, что предстоящей зимой средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов, а вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 - -30 градусов в Украине "очень низкая".
Прогноз опубликован на странице Укргидрометцентра в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Специалисты сделали прогноз, проанализировав данные о температуре за последние 30 лет. Вот их выводы:
- средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;
- вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине очень низкая;
- в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов, на северо-востоке страны до -26 градусов.
Учитывая это, в Укргидрометцентре указывают, что перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание – на более ранние сроки "обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами".
Топ комментарии
+25 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий21.10.2022 09:11
+12 Alex Tiger
показать весь комментарий21.10.2022 09:14
+9 veminal morrow
показать весь комментарий21.10.2022 09:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або пережитки холод, Або вмерти
ще й без їжі....
(а ночью в Черкассах говорят первый снег пошел? не?)))
До речі, температурний цикл, по моїм спостереженням, десь 11-12 років. Пам'ятаю зими 2013, 2014 - жах було; в гшрудні снігу по неможу (як для Миколаєва), в січні мінус 25 вночі.
"Весна, весна прийде!
Весна зігріє...."
запомните! погода - женского рода...
и даже если всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать,
то она все равно что хочет, то и чудит.
https://youtu.be/XtV7vdBiEvI
Он Люська сидить у футболці і лапшу вішає, коли ми у флісі. То у нього тепло і норма.
"мы объ€бались".