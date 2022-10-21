Зима будет на 1-2 градуса теплее нормы, вероятность холодов минимальна, - Укргидрометцентр

Укргидрометцентр прогнозирует, что предстоящей зимой средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов, а вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 - -30 градусов в Украине "очень низкая".

Прогноз опубликован на странице Укргидрометцентра в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Специалисты сделали прогноз, проанализировав данные о температуре за последние 30 лет. Вот их выводы:

средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;

вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине очень низкая;

в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов, на северо-востоке страны до -26 градусов.

Учитывая это, в Укргидрометцентре указывают, что перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание – на более ранние сроки "обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами".

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