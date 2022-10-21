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Зима будет на 1-2 градуса теплее нормы, вероятность холодов минимальна, - Укргидрометцентр

заморозки

Укргидрометцентр прогнозирует, что предстоящей зимой средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов, а вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 - -30 градусов в Украине "очень низкая".

Прогноз опубликован на странице Укргидрометцентра в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Специалисты сделали прогноз, проанализировав данные о температуре за последние 30 лет. Вот их выводы:

  • средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;
  • вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине очень низкая;
  • в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов, на северо-востоке страны до -26 градусов.

Учитывая это, в Укргидрометцентре указывают, что перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание – на более ранние сроки "обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами".

Читайте также: Зима в Украине не будет суровой. Вероятность долгих морозов мизерна, - Укргидрометцентр

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зима (174) погода (2819) прогноз (698)


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Топ комментарии
+25
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21.10.2022 09:11
+12
Я заметил закономерность. Как только *****, срущее в чемодан, закукарекает, что сначала Украина( с 16 года ), а теперь Европа вымерзнет без кацапского газа, так зима становится теплее на несколько градусов. Совпадение? Не думаю (с)
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21.10.2022 09:14
+9
пусть зомбаки московии помирают - а украинцы переживут холод и будут жить
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21.10.2022 09:31
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21.10.2022 09:11 Ответить
+100!

Або пережитки холод, Або вмерти
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21.10.2022 09:21 Ответить
пусть зомбаки московии помирают - а украинцы переживут холод и будут жить
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21.10.2022 09:31 Ответить
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21.10.2022 09:44 Ответить
Кацапский снайпер. Это такая маскировка.
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21.10.2022 09:49 Ответить
какой то он не живой - что он делает? ждет лисицу или кабана?
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21.10.2022 10:05 Ответить
Кабана
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21.10.2022 10:10 Ответить
такой - за раз двух мертвых чмобиков сожрет
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21.10.2022 11:13 Ответить
Где-то укусила себя в локоть симоньян
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21.10.2022 09:13 Ответить
Скорее укусила соседа и по привычке заголосила, что он сам себя укусил
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21.10.2022 09:25 Ответить
нет она людей не кусает - жрет только бобров освежеванных
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21.10.2022 09:33 Ответить
Я заметил закономерность. Как только *****, срущее в чемодан, закукарекает, что сначала Украина( с 16 года ), а теперь Европа вымерзнет без кацапского газа, так зима становится теплее на несколько градусов. Совпадение? Не думаю (с)
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21.10.2022 09:14 Ответить
Кому, кому, а цім вірити, то геть дурна справа. Байбак краще вгадує.
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21.10.2022 09:19 Ответить
Хіба є вибір вірити чи не вірити в холодну зиму після Бучі, Маріка, Ізюма....
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21.10.2022 09:23 Ответить
А що це змінить?
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23.10.2022 10:10 Ответить
Аґєстовічя призначили камандіром Укргідрометцентру?
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21.10.2022 09:21 Ответить
5 діб на -20 це теж більш ніж достатньо, щоб поставити на межу виживання, якщо не буде энергоносіїв.
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21.10.2022 09:21 Ответить
Ленінград вижив,
ще й без їжі....
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21.10.2022 09:25 Ответить
дик там же фашисти наступали! так, стоп...
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21.10.2022 09:27 Ответить
вижив?!
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21.10.2022 09:42 Ответить
кацапи хрєн вам дєбілам а не зима
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21.10.2022 09:23 Ответить
та да)) будем греться и прогнозами тоже ))) а будет как будет, ибо по другому быть не может ))))
(а ночью в Черкассах говорят первый снег пошел? не?)))
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21.10.2022 09:26 Ответить
Зима в дійсності буде не легкою і не так через морози (вони в нас і так поки що не дужі), а через присутність на території оркостада.
До речі, температурний цикл, по моїм спостереженням, десь 11-12 років. Пам'ятаю зими 2013, 2014 - жах було; в гшрудні снігу по неможу (як для Миколаєва), в січні мінус 25 вночі.
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21.10.2022 09:31 Ответить
Нє!

"Весна, весна прийде!
Весна зігріє...."
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21.10.2022 09:55 Ответить
Це виходить, що кацапи у степах не вимерзнуть чи що?
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21.10.2022 09:33 Ответить
подстреленные орки не выживут - их кабаны и лисицы доедят - так что им отопление не понадобится
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21.10.2022 09:35 Ответить
***
запомните! погода - женского рода...
и даже если всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать,
то она все равно что хочет, то и чудит.
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21.10.2022 09:36 Ответить
Хто ВКРАВ ФОРМУ для ЗСУ? Чому АРМІЮ ВДЯГАЮТЬ волонтери і НАТО - https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики

https://youtu.be/XtV7vdBiEvI
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21.10.2022 09:36 Ответить
Щодо форми - просто брехня. Я ось не розумію: на це реально хтось ведеться? Тупа ведуча каже "форми немає, все пагано, ось відос". Вставка опитування хлопців в ЗСУ, які кажуть "та вже є форма, підвозять, не без проблем, але вже отримуємо". Знов тупа ведуча "ось, бачите, форми нема, а ще марьяна тупорила в літній формі десь ночувала - ось доказ що форми немає"... Правда: міноборони хлопців "в полі" забезпечує по графіку. Теплі/зимні речі - потоком ідуть в бригади. Не без проблем - бо є така річ, як "фрагметація" - підрозділи однієї бригади іноді розкидані по всій Україні. Але системної проблеми - гарантовано немає. Причому форма, яку зараз розподіляють - це не від НАТО чи "донорів" - це замовлена та пошита за контрактами МО. Допомога формую від НАТО - навіть ще не почала доходити...
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21.10.2022 12:08 Ответить
Чувствую, мать-природа скоро всем отсыпет. Забудут и про ядерную войну и про какашкин чемодан без ручки.
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21.10.2022 09:38 Ответить
А яка норма так і не сказали)) класика жанру.
Он Люська сидить у футболці і лапшу вішає, коли ми у флісі. То у нього тепло і норма.
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21.10.2022 09:39 Ответить
Гарна відмазка. Тепер уряду можна затвердити нові санітарні правила і норми, згідно з якими нормальною вважатиметься температура всередині житлових приміщень +5°С. Тому пошкоджену/зруйновану в ході війни систему централізованого опалення можна не відновлювати, а там, де все ще працюють котельні - включати їх в січні на 2 тижні
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21.10.2022 09:52 Ответить
А если не будет? Опять:
"мы объ€бались".
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21.10.2022 09:53 Ответить
Супер! Буде не мінус 15, а мінус 13. Зельониє кажуть не те, що є, або буде насправді. А те, що зе-виборці традиційно хочуть почути. Бо рейтинг, і аплодисменти єдина ціль. А завтра ще щось розкажемо, післязавтра ще.
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21.10.2022 09:59 Ответить
Ну буде -15. Для вас щось зміниться? В мене в будинку торік і без бомбардувань ТЕС кацапами 3 доби з -15 за бортом не було опалення. Ще добу - і в будинку б почали замерзати водопроводні труби. Бо тепломережі в нашій країні на 90% - 30-50-річного віку. Все рветься і регулярно. До цього, безвідносно війни, треба бути готовим.
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21.10.2022 12:12 Ответить
 
 