НАБУ провело обыски у заместителей двух министров и советницы заместителя руководителя ОП

НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи у заместителей министров агрополитики и экономики, а также советника замглавы ОП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники.

"По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко.

Источники сообщают, что обыски проводились в среду и четверг в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

В свою очередь агент НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в фейсбуке также обнародовал такую информацию.

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