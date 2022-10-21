НАБУ провело обыски у заместителей двух министров и советницы заместителя руководителя ОП
НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи у заместителей министров агрополитики и экономики, а также советника замглавы ОП.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники.
"По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко.
Источники сообщают, что обыски проводились в среду и четверг в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
В свою очередь агент НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в фейсбуке также обнародовал такую информацию.
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а ось що хотіли знайти - цікаво.
Прошу вибачення за мій французький.
треба додати:
за створення якого відповідальне зеленське,
а це зе обрали 73 дупоголових у 2019 році.
То може варто йти не до дрібних виконавців?!
хоча ватажком шайки зе бути неспроможній, так, холуй у ляльководів
батальон "Монако"...
Мабудь Кирил Тимошенко кришує московську церков в ОПУ
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https://youtu.be/oYDOKkqF3dk
Хто ВКРАВ ФОРМУ для ЗСУ? Чому АРМІЮ ВДЯГАЮТЬ волонтери і НАТО - https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики
https://youtu.be/XtV7vdBiEvI
Але проблема існує. Важко сорієнтуватись, що насправді відбувається.
А сегодня утром выяснилось, что обыски проводились и у одного из замов Главы ОП. Ой, а у кого же после Запорожья обыски провели? Угадайте с одного раза. ))
На виділення бюджетних коштів на дороги під час війни звернули вже увагу у Німеччині, Азербайджані, Польщі та у країнах Балтії. Я дав https://www.polskieradio.pl/398/7869/Artykul/3056395,%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8 коментар про це Польському радіо.
бо жоден з ермакотатарових людей досі не постраждав
В так званих журналістів дуже складне життя, про корупцію Порошенка доводилось придумувати, а про корупцію зєлєнского замовчувати.
Все просто
по-скольку не все читают цензор или социальные сети
предательсаботажник
Цікаво, а прибиральниця й косьєрж пана Єрмака теж мають своїх радників?
Нагадайте мені будь ласка, за часів того страшного бариги Порошенка, скільки радників мав заступник керівника адміністрації? І взагалі хто був цей керівник, які державні рішення він просував чи ухвалював?
@LAvCwgnv8wd97r8
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https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1583334086256402432 4 ч
Коррупція то коли в тебе зарплата 300 000 ,премія 500 000 а у твоїх підлеглих зарплата 6500
В принципі це питання риторичне. Бо лохів на ті посади не призначають. Вони вже йшли туди через хабар, націлені сісти на потоки і його відбити ще й додатково заробить не менше в декілька разів, здирництвом, кришуванням і т.п. оборудками.
З богом, хлопці.
Украінці життя кладуть за Україну, а ОПУжопники, у цей же час, в тилу крисячать на млн дол !!
Ворог не тільки на передку!!
А сьогодні ми і бачимо отой ЗЕ--спектакль по "безкомпромісній " боротьбі із раклами --корупціонерами. які ********* високогідне ім*я нашого ЗЕ--достойника !?
ВЛАДИ.