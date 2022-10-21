На улицах Москвы почти не видно мужчин, - The New York Times

Москва превратилась в город женщин: мужчины либо мобилизованы и отправились убивать украинцев, либо бежали из страны или прячутся от повесток.

Об этом идет речь в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

В барбершопе Chop-Chop в центре Москвы занято только одно кресло из четырех. "Около половины наших клиентов уехали", - рассказала менеджер Ольга. По ее словам, многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь получить повестку.

"Я пытаюсь везде ездить на машине, потому что повестку могут вручить на улице и возле метро", - рассказал Александр Перепелкин, директор по маркетингу и редактор издания о моде и культуре Blueprint.

Только за две последние недели количество заказов в московских ресторанах со средним чеком более 1500 рублей – около 25 долларов – уменьшилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре Сбербанк закрыл 529 отделений. Витрины многих магазинов в центре города пустые, в окнах висят таблички "Аренда". Посещаемость одного из крупнейших стриптиз-клубов Москвы снизилась на 60 процентов, а охранников стало меньше, потому что они либо мобилизованы, либо скрылись, - отмечает издание.

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"Я чувствую, что теперь мы – страна женщин", – сказала NYT Станислава, 33-летняя фотограф, на дне рождения которой были преимущественно женщины. "Я искала друзей-мужчин, чтобы они помогли мне передвинуть мебель, но поняла, что почти все они уехали".

Женщин, мужчин которых призвали в армию, мучает страх, что они могут не вернуться живыми.

"Эти мужчины как игрушки в руках детей. Они просто пушечное мясо", - говорит 27-летняя Екатерина, чей мужчина, 25-летний Владимир, находился в здании военного комиссариата на северо-западе Москвы, готовясь к отправке в тренировочный лагерь. Она говорит, что лучше бы Владимир уклонился от призыва и просидел несколько лет в тюрьме.

"Если москвичи смогли провести гедонистическое лето, когда казалось, что для них ничего кардинально не изменилось с момента вторжения РФ в Украину, то с наступлением холодов и ощутимых последствий войны, включая санкции, ситуация существенно изменилась", - отмечает автор.

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