На улицах Москвы почти не видно мужчин, - The New York Times
Москва превратилась в город женщин: мужчины либо мобилизованы и отправились убивать украинцев, либо бежали из страны или прячутся от повесток.
Об этом идет речь в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
В барбершопе Chop-Chop в центре Москвы занято только одно кресло из четырех. "Около половины наших клиентов уехали", - рассказала менеджер Ольга. По ее словам, многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь получить повестку.
"Я пытаюсь везде ездить на машине, потому что повестку могут вручить на улице и возле метро", - рассказал Александр Перепелкин, директор по маркетингу и редактор издания о моде и культуре Blueprint.
Только за две последние недели количество заказов в московских ресторанах со средним чеком более 1500 рублей – около 25 долларов – уменьшилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре Сбербанк закрыл 529 отделений. Витрины многих магазинов в центре города пустые, в окнах висят таблички "Аренда". Посещаемость одного из крупнейших стриптиз-клубов Москвы снизилась на 60 процентов, а охранников стало меньше, потому что они либо мобилизованы, либо скрылись, - отмечает издание.
"Я чувствую, что теперь мы – страна женщин", – сказала NYT Станислава, 33-летняя фотограф, на дне рождения которой были преимущественно женщины. "Я искала друзей-мужчин, чтобы они помогли мне передвинуть мебель, но поняла, что почти все они уехали".
Женщин, мужчин которых призвали в армию, мучает страх, что они могут не вернуться живыми.
"Эти мужчины как игрушки в руках детей. Они просто пушечное мясо", - говорит 27-летняя Екатерина, чей мужчина, 25-летний Владимир, находился в здании военного комиссариата на северо-западе Москвы, готовясь к отправке в тренировочный лагерь. Она говорит, что лучше бы Владимир уклонился от призыва и просидел несколько лет в тюрьме.
"Если москвичи смогли провести гедонистическое лето, когда казалось, что для них ничего кардинально не изменилось с момента вторжения РФ в Украину, то с наступлением холодов и ощутимых последствий войны, включая санкции, ситуация существенно изменилась", - отмечает автор.
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Івани поляжуть, а Абдули залишаться.
Ну да, ну да, мебель попересовывать. Под хвоста она хотела шоб ей зарядили, а тут даже Ашот с Вазгеном сбежали
Будуть "Діти на палках" 😕
коли вводили гривню , ризниця між рублем і гривнею була більше 5 .
Чому українці николи не запитують у влади ЯК ВОНА ДОВОДИТЬ ЕКОНОМИКУ ДО ЖОПИ ?
А після влади усі политики і чиновники - мільйонери . Зараз воюють в батальоні Монако
але батальйонів "монако" вже мінімум кілька і загальною чисельністю "вояків" активно підтягується до бригади
Відкриють пацики підпільний барбершоп.
так то можливо кацапи
Всі чоловіки будуть по домах ховатися.
Добре: в одвічного ворога України стрімко знищується демографічний потенціал. Бо ті, кого знищать - точно вже не дадуть відносно "здорового" потомства, а всілякі "ухилянці" тощо - фізично не зможуть виростити потомство здатним на хоч щось (включаючи поводження зі зброєю), окрім бомжування.
Там что, показывают кадыровский овце-секс ?