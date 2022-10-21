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Новости Мобилизация в РФ
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На улицах Москвы почти не видно мужчин, - The New York Times

москва

Москва превратилась в город женщин: мужчины либо мобилизованы и отправились убивать украинцев, либо бежали из страны или прячутся от повесток.

Об этом идет речь в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

В барбершопе Chop-Chop в центре Москвы занято только одно кресло из четырех. "Около половины наших клиентов уехали", - рассказала менеджер Ольга. По ее словам, многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь получить повестку.

"Я пытаюсь везде ездить на машине, потому что повестку могут вручить на улице и возле метро", - рассказал Александр Перепелкин, директор по маркетингу и редактор издания о моде и культуре Blueprint.

Только за две последние недели количество заказов в московских ресторанах со средним чеком более 1500 рублей – около 25 долларов – уменьшилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре Сбербанк закрыл 529 отделений. Витрины многих магазинов в центре города пустые, в окнах висят таблички "Аренда". Посещаемость одного из крупнейших стриптиз-клубов Москвы снизилась на 60 процентов, а охранников стало меньше, потому что они либо мобилизованы, либо скрылись, - отмечает издание.

Читайте также: Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине менее чем через две недели после призыва, - росСМИ

"Я чувствую, что теперь мы – страна женщин", – сказала NYT Станислава, 33-летняя фотограф, на дне рождения которой были преимущественно женщины. "Я искала друзей-мужчин, чтобы они помогли мне передвинуть мебель, но поняла, что почти все они уехали".

Женщин, мужчин которых призвали в армию, мучает страх, что они могут не вернуться живыми.

"Эти мужчины как игрушки в руках детей. Они просто пушечное мясо", - говорит 27-летняя Екатерина, чей мужчина, 25-летний Владимир, находился в здании военного комиссариата на северо-западе Москвы, готовясь к отправке в тренировочный лагерь. Она говорит, что лучше бы Владимир уклонился от призыва и просидел несколько лет в тюрьме.

"Если москвичи смогли провести гедонистическое лето, когда казалось, что для них ничего кардинально не изменилось с момента вторжения РФ в Украину, то с наступлением холодов и ощутимых последствий войны, включая санкции, ситуация существенно изменилась", - отмечает автор.

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Автор: 

москва (3072) россия (95420) мобилизация (2749)


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Топ комментарии
+46
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21.10.2022 09:33
+42
Нікому не вірте,що шоломи радянського зразку у рос.чмобіків погані! Вони офігєнні! Снайпер Василь.
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21.10.2022 09:32
+36
Чо и эти потикали? Или тех которые **** рогатую живность за мужиков не считают?
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21.10.2022 09:34
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Нікому не вірте,що шоломи радянського зразку у рос.чмобіків погані! Вони офігєнні! Снайпер Василь.
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21.10.2022 09:32 Ответить
срано-гавняное псевдо государство
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21.10.2022 09:52 Ответить
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21.10.2022 09:33 Ответить
#ненуахуливыхотели
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21.10.2022 09:33 Ответить
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21.10.2022 09:33 Ответить
Треба ще домалювати варіант "на гантелю"
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21.10.2022 09:59 Ответить
Чо и эти потикали? Или тех которые **** рогатую живность за мужиков не считают?
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21.10.2022 09:34 Ответить
щас парашные т.н. мужики тоже все с рогами ))) "двойное проникновение" )))
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21.10.2022 09:36 Ответить
А це не громадяни роісі. Це майбутьні власники роісі.

Івани поляжуть, а Абдули залишаться.
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21.10.2022 10:00 Ответить
Це господарі московських баранів
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21.10.2022 10:08 Ответить
Бабло с таких снимают менты. Практически чурки московские не видны на пунктах сбора. Терпилы кацапы молча жуют жуйку.
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21.10.2022 11:22 Ответить
Там їх немає - одні підараси !
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21.10.2022 09:34 Ответить
И покрылось полеее, и покрылось поле, сотнями порубаніх порезаніх мокшан....
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21.10.2022 09:35 Ответить
время равшанов и джамшутов ))
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21.10.2022 09:35 Ответить
"Я шукала друзів-чоловіків, аби вони допомогли мені пересунути меблі, але зрозуміла, що майже всі вони поїхали".

Ну да, ну да, мебель попересовывать. Под хвоста она хотела шоб ей зарядили, а тут даже Ашот с Вазгеном сбежали
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21.10.2022 09:37 Ответить
От що "мобілізація" з людьми робить !
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21.10.2022 09:40 Ответить
І шо навіть"Дед на палке" чи "Дед с палкой" "На Берлин" побіг
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21.10.2022 09:56 Ответить
Пастаянна срущій в чємадан вєдьот апєрацию па плану...Да лапатнікі?
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21.10.2022 09:42 Ответить
Вспомнилось, как чемоданный срун гулял по пустому городу
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21.10.2022 09:43 Ответить
Діди на палках одмєняються,

Будуть "Діти на палках" 😕
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21.10.2022 09:45 Ответить
А що таке? Як підтримувати війну - так всі сміливі, а як самих торкнулась мобілізація - язик у дупу...
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21.10.2022 09:45 Ответить
Пажилі і хватіт
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21.10.2022 09:47 Ответить
середнім чеком понад 1500 рублів - близько 25 доларів - Джерело:

коли вводили гривню , ризниця між рублем і гривнею була більше 5 .

Чому українці николи не запитують у влади ЯК ВОНА ДОВОДИТЬ ЕКОНОМИКУ ДО ЖОПИ ?

А після влади усі политики і чиновники - мільйонери . Зараз воюють в батальоні Монако
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21.10.2022 09:50 Ответить
чужі гроші рахуть хто ?
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21.10.2022 09:55 Ответить
НЕ ЧУЖІ, а свої . Вот я і питаю , чому українська економіка доведена до жопи , А ТЕ ХТО НЕЮ КЕРУВАВ - мильоенери в Монако .
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21.10.2022 09:58 Ответить
А нічого, що в Україні вже 8 років війна?! А на парашиї війни не має.
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21.10.2022 10:19 Ответить
а до війни (2014), економіка - процвітала???? нічого........
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21.10.2022 10:26 Ответить
а ты за кого голосавал до 2014 года за януковоща комуняк тимошенка? вот не жалуйся
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21.10.2022 11:00 Ответить
шановна маєте рацію
але батальйонів "монако" вже мінімум кілька і загальною чисельністю "вояків" активно підтягується до бригади
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21.10.2022 10:23 Ответить
Вена столица не батальонов, а полков венских. Бойкий бойко там командарм, мура- мураев зам по тылу, а Симоненко конечно замполит *******.
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21.10.2022 11:27 Ответить
Поховались по шпаринах і сидять там як миші. Пардон, як криси.
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21.10.2022 09:54 Ответить
Недоречно, пацюки розумніши за москаля.
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21.10.2022 10:12 Ответить
Кляті таргани ...
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21.10.2022 09:55 Ответить
уявляю як саша "стоматолог " дістав із схованки Український паспорт
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21.10.2022 09:57 Ответить
На вулицях машкви потрібен "Сеятель" (12 стульев")
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21.10.2022 09:57 Ответить
Мебеля пересувать не має кому - яка печаль... А коня на скаку зупинити, в горящую избу войти? На що вам ті мужики? Давайте, налаштовуйтесь без них жити, якщо не здатні скинути одного карлика
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21.10.2022 09:59 Ответить
козлины радовались, когда с Лугандонии массово забирали всех мужчин.
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21.10.2022 10:04 Ответить
Супроти путіна і ось для міру шо б,
Відкриють пацики підпільний барбершоп.
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21.10.2022 10:09 Ответить
Процес іде нормально.Москва стає великим ЛУГАНДОНОМ.👍👏👏👏
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21.10.2022 10:10 Ответить
ікони цілують один одному?
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21.10.2022 10:10 Ответить
Ці всі жіночки можуть почитати свої ж лописи в мережах за весну і літо, тоді буде зрозуміло хто забрав ії чоловіків.
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21.10.2022 10:21 Ответить
які які чоловіки???
так то можливо кацапи
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21.10.2022 10:24 Ответить
Перемога буде тоді,коли не буде вулиць на москві,а фрагменти тіпа ч.будуть,тільки по канавах.
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21.10.2022 10:46 Ответить
і все одно "віновати бєндєровци"
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21.10.2022 10:51 Ответить
Уже не только Иваново "город невест"...
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21.10.2022 10:58 Ответить
А Мурманск - "камней,бл@дей и моряков". Как и любой город на расее,только без моряков.
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21.10.2022 11:55 Ответить
Може й на расєє проведуть бабарендум,як на окупованих в Україні.
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21.10.2022 11:48 Ответить
Це вже й росія буде така як "лнр" і "днр".
Всі чоловіки будуть по домах ховатися.
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21.10.2022 11:55 Ответить
а почему главный овцейоб - дон-дон-ка_дырявый не на фронте?
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21.10.2022 12:10 Ответить
Ничего. Бабы ещё нарожают. От х...ей )))
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21.10.2022 12:16 Ответить
Погано: в Україну приїде ще пара сотень тисяч біологічного сміття з метою вбивства українців.
Добре: в одвічного ворога України стрімко знищується демографічний потенціал. Бо ті, кого знищать - точно вже не дадуть відносно "здорового" потомства, а всілякі "ухилянці" тощо - фізично не зможуть виростити потомство здатним на хоч щось (включаючи поводження зі зброєю), окрім бомжування.
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21.10.2022 12:18 Ответить
В них не жінки, в них баби. Жінками їхніх кобилиць назвати язик не повертається.
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21.10.2022 13:02 Ответить
Цікаво, як ця тема виникла на шпальтах NYT... повязана вона із "експериментами", "дуже багатограними", в Литві
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21.10.2022 14:04 Ответить
багатограними,багатогранними,багатограннними,багатогранннними...всё не так?
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21.10.2022 15:02 Ответить
Жительницы Москвы не хотят посещать стрип-клубы ?
Там что, показывают кадыровский овце-секс ?
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21.10.2022 14:07 Ответить
Там їх і небуло ніколи.
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22.10.2022 00:53 Ответить
а вони там були?
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22.10.2022 23:21 Ответить
 
 