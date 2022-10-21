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Новости
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Джонсон возвращается из отпуска на Карибах, чтобы бороться за пост главы правительства Британии

джонсон

Борис Джонсон в пятницу возвращается из отпуска, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

По данным британской прессы, Джонсон в частном порядке уже призывает депутатов-консерваторов поддержать его возвращение на Даунинг-стрит, обещая, что только он может выиграть следующие всеобщие выборы для Тори.

Бывший премьер-министр просит другого потенциального кандидата Риши Сунака связаться с ним и "снова быть вместе" в правительстве.

Джонсон вернется из отпуска на Карибах уже в пятницу, а на субботу запланирована встреча сторонников кампании, возглавляемой Джейкобом Риз-Моггом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон намерен бороться за пост премьера Великобритании, - The Times

Ни один премьер-министр не возвращался на второй срок после ухода с поста после лейбориста Гарольда Уилсона, а до него - сэра Уинстона Черчилля, британского политического кумира Джонсона.

Только те члены парламента, которые получат поддержку от 100 из почти 360 членов парламента Тори, пройдут в первый тур. У претендентов есть время до 14:00 понедельника, чтобы собрать необходимые голоса.

Напомним, 20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку после 6 недель пребывания в должности.

Автор: 

Великобритания (4943) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+39
Мог бы так и сказать, шо хотел на Карибы сгонять. Зачем было идти в отставку? Мы бы тебя в отпуск отпустили без всяких вопросов
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21.10.2022 09:39
+23
Чекаємо на повернення, Борисе!
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21.10.2022 09:44
+15
Тримаємо кулачки!
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21.10.2022 09:42
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Мог бы так и сказать, шо хотел на Карибы сгонять. Зачем было идти в отставку? Мы бы тебя в отпуск отпустили без всяких вопросов
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21.10.2022 09:39 Ответить
Карибі там де пирати
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21.10.2022 09:54 Ответить
Сомалі це кариби? Не знала, дякую
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21.10.2022 10:09 Ответить
Джек Горобець очами Яни,
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21.10.2022 10:29 Ответить
Ви тільки про Джона Сільвера їй не розказуйте, бо Кариби розповзуться на цілий світ
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21.10.2022 10:36 Ответить
Кариби - це іспанська територія. Перельот туди з Лондона коштує дешевше, а ніж в Оман.
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21.10.2022 10:21 Ответить
Вау. Хоч би ямайці чи домініканці цього не взнали, бо здуріють, що вони вже піддані Іспанії. І як би тепер війни між Британією та Іспанію не вийшло за Монессерат Ви бачу знавець географії
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21.10.2022 10:34 Ответить
Канари - то іспанські, а Кариби - то не там і не те
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21.10.2022 10:52 Ответить
так він так і казав Hasta la vista, baby
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21.10.2022 10:50 Ответить
Ще й по можливості оплатили відпустку з дорожного фонду зечмонь.
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21.10.2022 11:10 Ответить
Видно переможе бо інакше б не покинув Кариби .
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21.10.2022 09:41 Ответить
Тримаємо кулачки!
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21.10.2022 09:42 Ответить
Зечмоня в бункері на Банковій напружився. Дєрмак знищує шпигунську апаратуру. Кияни слідкуйте-якщо буде на Банковій чорний дим- ловіть кротів на гарячому!
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21.10.2022 11:13 Ответить
Двічі в одну річку ти ввійдеш...
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21.10.2022 09:43 Ответить
Чи це не провокація проти самі знаєте кого?
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21.10.2022 09:45 Ответить
Розкажи , я темне
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21.10.2022 10:23 Ответить
Черчілль увійшов. Та й інші були.
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21.10.2022 10:03 Ответить
Борис Джонсон - прем"єр-міністр Британії
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21.10.2022 10:17 Ответить
Чекаємо на повернення, Борисе!
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21.10.2022 09:44 Ответить
Ждем!
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21.10.2022 09:44 Ответить
індус, керуючий європейською або американською країною - це наше майбутнє
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21.10.2022 09:46 Ответить
Бабу свою спали, коли здохнеш
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21.10.2022 09:57 Ответить
ну, здається, саме цей звичай (саме англійцям) і вдалося викорінити, причому в першу чергу.
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21.10.2022 10:09 Ответить
Офіційно так, а далі таке
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21.10.2022 10:29 Ответить
Чиє ваше?
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21.10.2022 10:19 Ответить
Про що?
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21.10.2022 10:31 Ответить
То я не Вам, а там людина пише, що індус "наше майбутнє"
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21.10.2022 10:38 Ответить
Ну, євреї ж були. Чим індус гірший?
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21.10.2022 10:53 Ответить
Так, про жидів зась, індуси, як і цигани теж зась. Тіко українці дуже погані
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21.10.2022 11:09 Ответить
незвично там серйозні люди розважаються..., це я про зміну прем'ерів у Британії...
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21.10.2022 09:48 Ответить
Демократія, сер...
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21.10.2022 09:50 Ответить
Многоходовочка, мем
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21.10.2022 09:51 Ответить
це було досить передбачувано - я ще літом писав, що Борис повернеться
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21.10.2022 11:13 Ответить
Борис, Україна за тебе!
Перемоги тобі!
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21.10.2022 09:49 Ответить
Як же нам тебе не вистачає!
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21.10.2022 09:50 Ответить
Давайте мысленно пожелаем индусу провалиться
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21.10.2022 09:52 Ответить
Індусу і так нічого не світить.
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21.10.2022 10:01 Ответить
он на 1ом месте вообще-то с болшим отрывом от джонсона
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21.10.2022 22:33 Ответить
Давай Борис!!!!!!!
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21.10.2022 09:54 Ответить
Борис удачи
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21.10.2022 10:07 Ответить
Борису Джонсону - попутного і доброго вітру у вітрила
Борис - великий і щирий друг України
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21.10.2022 10:15 Ответить
Ох уж этот Риши Сунак... подозрительный индус...
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21.10.2022 10:37 Ответить
Первым делом став премьером Трасс снизила налоги для богатых. И это был только первый шаг череды абсурдных решений который привел к обрушение рынков и фунта. Тори обречены. Возвращение Бориса это как пытаться тушить пожар бензином.
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21.10.2022 10:44 Ответить
це макроекономіка на рівні шарикова.
Податки мають бути привабливими настільки, щоб капітал не виводили з країни.
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21.10.2022 10:59 Ответить
Де ж ти був до 7 вересня супераналітєг? Без тебе ми були сліпі і темні!
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21.10.2022 11:16 Ответить
"Украинский бумеранг" ещё таки шарахнет по русне!
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21.10.2022 10:54 Ответить
Ура!!!
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21.10.2022 11:54 Ответить
Джонсонюк, відпочив?- до роботи!
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21.10.2022 14:17 Ответить
 
 